Ireland Baldwin este însărcinată și așteaptă al doilea copil cu iubitul ei, RAC

Ireland Baldwin urmează să devină mamă pentru a doua oară. Fiica lui Alec Baldwin & Kim Basinger este însărcinată și așteaptă al doilea copil alături de partenerul său, muzicianul RAC, vestea fiind anunțată chiar de ea, sâmbătă, printr-o postare pe Instagram.

Într-un videoclip emoționant publicat pe rețeaua socială, modelul apare așezând în diferite colțuri ale casei câteva obiecte pentru bebeluș: un prosop pentru baie, un body și un biberon. La un moment dat, Ireland renunță în glumă la o sticlă de vin, pe care o înlocuiește cu medicamente pentru somn, înainte de a arăta imagini de la ecografia cu viitorul copil.

Vedeta a însoțit clipul doar de un emoji cu inimă roșie. Mesajele de felicitare nu au întârziat să apară, iar unul dintre urmăritori i-a scris: „Felicitări!!! Ce mod frumos și distractiv de a ne da vestea!”

Ireland Baldwin a devenit mamă pentru prima dată în mai 2023, când a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui RAC, Holland, după aproximativ doi ani de relație.

Actrița a anunțat prima sarcină în decembrie 2022, publicând pe Instagram o fotografie cu o ecografie, însoțită de mesajul: „La mulți ani!”

Pe parcursul primei sarcini, Ireland și-a ținut fanii la curent cu pregătirile pentru venirea pe lume a copilului, inclusiv cu amenajarea camerei bebelușului, decorată cu elemente inspirate din fructe, precum pepeni verzi și cireșe.

Cu doar câteva săptămâni înainte de nașterea lui Holland, ea a organizat și o petrecere de tip baby shower cu o tematică neobișnuită, inspirată de cluburile de striptease.

Pentru eveniment, Ireland a ales o rochie mini din dantelă și o perucă roz.

Ulterior, într-un episod al podcastului „High Low with EmRata”, ea a vorbit despre petrecere și a mărturisit că mama ei, Kim Basinger, a fost șocată văzându-i pe ea și pe RAC, pe numele său real André Allen Anjos, „primind dansuri senzuale de la opt stripperi pe scenă”.

Kim Basinger, în vârstă de 72 de ani, a fost căsătorită cu Alec Baldwin între 1993 și 2002. Actorul din „Rust” a recunoscut ulterior că unul dintre cele mai mari regrete legate de divorț a fost impactul pe care despărțirea l-a avut asupra fiicei lor, Ireland.

Ulterior, Alec Baldwin s-a căsătorit cu Hilaria Baldwin, în 2012.

Actorul cunoscut pentru rolul din „30 Rock” și soția sa, instructor de yoga în vârstă de 42 de ani, au împreună șapte copii: Carmen Gabriela, María Lucía Victoria, Ilaria Catalina Irena, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David și Eduardo „Edu” Pao Lucas.

Alec Baldwin este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, cu o carieră care se întinde pe mai bine de patru decenii. El face parte din celebra familie Baldwin, iar frații săi, Daniel, William și Stephen Baldwin, au devenit și ei actori.

Alec Baldwin și-a început drumul în televiziune la începutul anilor ’80, în serialul „The Doctors”, însă adevărata afirmare a venit spre finalul deceniului, cu filme precum „Beetlejuice” (1988), „Working Girl” (1988) și „Married to the Mob” (1988).

Unul dintre cele mai iubite roluri ale sale rămâne Jack Donaghy din serialul de comedie „30 Rock” (2006–2013), interpretare care i-a adus premii importante, inclusiv Emmy și Globuri de Aur. De asemenea, a devenit celebru pentru imitațiile lui Donald Trump în emisiunea „Saturday Night Live”.

