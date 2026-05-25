Ireland Baldwin este însărcinată și așteaptă al doilea copil cu iubitul ei, RAC

Ireland Baldwin, fiica actorilor Alec Baldwin și Kim Basinger, a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Vedeta și partenerul ei, muzicianul RAC, urmează să își mărească familia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ireland Baldwin este însărcinată și așteaptă al doilea copil cu iubitul ei, RAC

Ireland Baldwin urmează să devină mamă pentru a doua oară. Fiica lui Alec Baldwin & Kim Basinger este însărcinată și așteaptă al doilea copil alături de partenerul său, muzicianul RAC, vestea fiind anunțată chiar de ea, sâmbătă, printr-o postare pe Instagram.

Într-un videoclip emoționant publicat pe rețeaua socială, modelul apare așezând în diferite colțuri ale casei câteva obiecte pentru bebeluș: un prosop pentru baie, un body și un biberon. La un moment dat, Ireland renunță în glumă la o sticlă de vin, pe care o înlocuiește cu medicamente pentru somn, înainte de a arăta imagini de la ecografia cu viitorul copil.

Vedeta a însoțit clipul doar de un emoji cu inimă roșie. Mesajele de felicitare nu au întârziat să apară, iar unul dintre urmăritori i-a scris: „Felicitări!!! Ce mod frumos și distractiv de a ne da vestea!”

Ireland Baldwin a devenit mamă pentru prima dată în mai 2023, când a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui RAC, Holland, după aproximativ doi ani de relație.

Actrița a anunțat prima sarcină în decembrie 2022, publicând pe Instagram o fotografie cu o ecografie, însoțită de mesajul: „La mulți ani!”

Pe parcursul primei sarcini, Ireland și-a ținut fanii la curent cu pregătirile pentru venirea pe lume a copilului, inclusiv cu amenajarea camerei bebelușului, decorată cu elemente inspirate din fructe, precum pepeni verzi și cireșe.

Cu doar câteva săptămâni înainte de nașterea lui Holland, ea a organizat și o petrecere de tip baby shower cu o tematică neobișnuită, inspirată de cluburile de striptease.

Pentru eveniment, Ireland a ales o rochie mini din dantelă și o perucă roz.

Ulterior, într-un episod al podcastului „High Low with EmRata”, ea a vorbit despre petrecere și a mărturisit că mama ei, Kim Basinger, a fost șocată văzându-i pe ea și pe RAC, pe numele său real André Allen Anjos, „primind dansuri senzuale de la opt stripperi pe scenă”.

Kim Basinger, în vârstă de 72 de ani, a fost căsătorită cu Alec Baldwin între 1993 și 2002. Actorul din „Rust” a recunoscut ulterior că unul dintre cele mai mari regrete legate de divorț a fost impactul pe care despărțirea l-a avut asupra fiicei lor, Ireland.

Ulterior, Alec Baldwin s-a căsătorit cu Hilaria Baldwin, în 2012.

Actorul cunoscut pentru rolul din „30 Rock” și soția sa, instructor de yoga în vârstă de 42 de ani, au împreună șapte copii: Carmen Gabriela, María Lucía Victoria, Ilaria Catalina Irena, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David și Eduardo „Edu” Pao Lucas.

Alec Baldwin este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, cu o carieră care se întinde pe mai bine de patru decenii. El face parte din celebra familie Baldwin, iar frații săi, Daniel, William și Stephen Baldwin, au devenit și ei actori.

Alec Baldwin și-a început drumul în televiziune la începutul anilor ’80, în serialul „The Doctors”, însă adevărata afirmare a venit spre finalul deceniului, cu filme precum „Beetlejuice” (1988), „Working Girl” (1988) și „Married to the Mob” (1988).

Unul dintre cele mai iubite roluri ale sale rămâne Jack Donaghy din serialul de comedie „30 Rock” (2006–2013), interpretare care i-a adus premii importante, inclusiv Emmy și Globuri de Aur. De asemenea, a devenit celebru pentru imitațiile lui Donald Trump în emisiunea „Saturday Night Live”.

Citește și:
Bella Hadid a încălcat restricțiile de la Cannes 2026 cu o rochie inspirată de Jane Birkin

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Fiica cea mare a Andreei Antonescu a împlinit 15 ani. Mesajul transmis de artistă: "Motivul pentru care zâmbesc"
People
Fiica cea mare a Andreei Antonescu a împlinit 15 ani. Mesajul transmis de artistă: "Motivul pentru care zâmbesc"
Mesajul emoționant transmis de Dana Rogoz la aniversarea a 22 de ani de relație cu soțul ei: "Suntem cu adevărat mândri de asta"
People
Mesajul emoționant transmis de Dana Rogoz la aniversarea a 22 de ani de relație cu soțul ei: "Suntem cu adevărat mândri de asta"
Andreea Bălan și Victor Cornea, escapadă după nuntă. Ce destinație au ales cei doi: "Este pentru prima dată..."
People
Andreea Bălan și Victor Cornea, escapadă după nuntă. Ce destinație au ales cei doi: "Este pentru prima dată..."
Ben Affleck și Jennifer Garner, apariție surprinzătoare în ținute asortate la o ieșire în Los Angeles
People
Ben Affleck și Jennifer Garner, apariție surprinzătoare în ținute asortate la o ieșire în Los Angeles
Anghel Damian, mândru de Theo Rose. Artista a fost răsplătită cu un premiu și și-a înfruntat o frică: "Am venit acasă mai încrezătoare"
People
Anghel Damian, mândru de Theo Rose. Artista a fost răsplătită cu un premiu și și-a înfruntat o frică: "Am venit acasă mai încrezătoare"
Brigitte Macron, în mijlocul unui nou scandal. De ce ar cere Prima Doamnă a Franței fotografii cu toate angajatele de Palatul Élysée
People
Brigitte Macron, în mijlocul unui nou scandal. De ce ar cere Prima Doamnă a Franței fotografii cu toate angajatele de Palatul Élysée
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Mesajul dureros de emoționant al lui Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or la Cannes pentru „Fjord”
Mesajul dureros de emoționant al lui Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or la Cannes pentru „Fjord”
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre relația cu fostul soț, după ce Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul lor: "Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate"
Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre relația cu fostul soț, după ce Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul lor: "Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate"
People

Andreea Popescu a reacționat pe social media, după recentele declarații ale lui Rareș Cojoc.

+ Mai multe
Petrișor Ruge, un nou mesaj neașteptat după ce colaborarea de aproape 20 de ani cu Andreea Bălan ar fi ajuns la final: "Momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți"
Petrișor Ruge, un nou mesaj neașteptat după ce colaborarea de aproape 20 de ani cu Andreea Bălan ar fi ajuns la final: "Momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți"
People

Petrișor Ruge nu mai face parte din echipa alături de care Andreea Bălan dansează la concertele din ultima vreme.

+ Mai multe
Cristian Mungiu, experiență amuzantă în aeroportul din Franța. Ce s-a întâmplat cu trofeul Palme d'Or câștigat la Festivalul de Film de la Cannes
Cristian Mungiu, experiență amuzantă în aeroportul din Franța. Ce s-a întâmplat cu trofeul Palme d'Or câștigat la Festivalul de Film de la Cannes
People

Cristian Mungiu a povestit ce s-a întâmplat în aeroportul din Franța cu trofeul Palme d'Or obținut la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC