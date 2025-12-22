Kim Basinger, apariție rară pe internet. Cum arată acum actrița în vârstă de 72 de ani și cum s-a pozat alături de fiica și nepoata sa

Kim Basinger a făcut o apariție rară pe rețelele sociale ale fiicei sale, Ireland Baldwin.

Actrița din „Batman”, în vârstă de 72 de ani, a fost surprinsă petrecând timp alături de fiica ei și de nepoata sa, Holland, într-o postare pe Instagram a modelelor, publicată joi. În prima fotografie dintr-un carusel de imagini, cei trei au pozat pentru o fotografie de familie, într-o aparentă mini-vacanță de sărbători.

Kim Basinger, o imagine rară de familie

În imagine, Basinger stătea în spatele lui Ireland, înfruntând vremea răcoroasă într-o jachetă verde închis și o pereche de pantaloni negri. Ținuta ei a fost completată de o pălărie maro și o pereche de ochelari de soare închiși la culoare. Ireland, în vârstă de 30 de ani, purta un hanorac simplu gri și pantaloni negri de trening, ținându-și în brațe fiica de doi ani.

Micuța era adorabil îmbrăcată într-o fustă pufos gri, o jachetă verde călduroasă și o pereche de cizme Ugg de culoare bej.

„Imagini din weekend”, a scris Ireland în descrierea postării.

Kim Basinger a mai fost văzută public ultima dată pe 29 octombrie, ieșind la un prânz cu sushi împreună cu Ireland și nepoata lor. Partenerul lui Ireland, RAC (născut André Allen Anjos), a fost și el prezent la întâlnirea de familie.

Pentru acea apariție casual, actrița din „LA Confidential” a purtat un hanorac gri oversized, cu fermoar, peste un tricou larg și pantaloni de trening bleumarin. La picioare, a avut o pereche de șlapi roz aprins.

Ea a încercat să treacă neobservată, purtând o geantă tote neagră și ochelari de soare închiși, pe care i-a păstrat pe tot parcursul plimbării prin parcarea aglomerată pentru întâlnire. Ireland a adoptat și ea un look natural și relaxat, purtând o salopetă scurtă, adidași și o geantă crossbody burgundy, ținând-o în brațe pe micuța Holland.

Kim Basinger o are pe Ireland cu fostul soț Alec Baldwin, căsătoriți între 1993 și 2002.

Ireland este singurul copil al actriței. Cu toate acestea, Alec Baldwin, în vârstă de 67 de ani, are șapte copii cu soția sa de 41 de ani, Hilaria Baldwin: Carmen, 12 ani; Rafael, 10 ani; Leonardo, 9 ani; Romeo, 7 ani; Eduardo, 5 ani; María Lucia, 4 ani; și Ilaria, 3 ani.

Kim Basinger este o actriță americană celebră, cunoscută pentru rolurile sale marcante din filmele anilor ’80 și ’90. Născută pe 8 decembrie 1953, în Athens, statul Georgia, SUA, numele ei complet este Kimila Ann Basinger.

Și-a început cariera ca model în anii ’70, devenind rapid una dintre cele mai bine plătite din industrie. Trecerea către actorie a venit natural, iar la începutul anilor 80 a început să primească roluri importante în film și televiziune.

Consacrarea la Hollywood a venit odată cu apariția în filmul Never Say Never Again (1983), unde a jucat alături de Sean Connery într-un episod din seria James Bond. Faima internațională a fost consolidată de pelicula 9½ Weeks (1986), care a transformat-o într-un simbol al senzualității, și de Batman (1989), unde a interpretat personajul Vicki Vale.

Apogeul carierei sale a fost atins în 1997, când a câștigat Premiul Oscar, Globul de Aur și premiul Screen Actors Guild pentru rolul din L.A. Confidential. Interpretarea sa a fost apreciată pentru profunzime și naturalețe și este considerată una dintre cele mai bune prestații ale sale.

foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro