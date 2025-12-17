Gina Chirilă, imagine de pe patul de spital. Ce i s-a întâmplat modelului: „Nu e ceva ce poți amâna”

Gina Chirilă a oferit detalii despre starea sa de sănătate, după ce a ajuns la spital.

Gina Chirilă în spital
Gina Chirilă a fost nevoită să ajungă de urgență la spital după ce a întâmpinat probleme serioase de sănătate, având nevoie de perfuzii pentru a-și reveni. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a transmis recent un mesaj pentru cei care o urmăresc, explicând motivele pentru care s-a retras temporar din activitate.

Gina Chirilă, pe patul de spital

Îngrijorarea fanilor a crescut după ce Gina a postat o fotografie de pe patul de spital, în care se poate observa că primește perfuzii. În mesajul transmis, vedeta a subliniat că a decis să acorde prioritate sănătății sale și să reducă temporar ritmul alert al activităților profesionale pentru a se recupera complet.

„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris Gina Chirilă în descrierea fotografiei.

Gina Chirilă traversează o perioadă în care se concentrează mai mult pe ea, după un capitol lung și intens din viața ei: căsnicia cu Bogdan Vlădău. După o lungă tăcere, modelul a ales să vorbească printr-un mesaj cu o încărcătură emoțională profundă, care pare să reflecte procesul ei de vindecare.

Gina Chirilă, mesaj dureros despre despărțire

Cei doi au decis să își urmeze drumuri separate în 2024, după 11 ani de relație, și împart împreună responsabilitatea creșterii fiicei lor. Până la separare, Gina și Bogdan au ales să țină viața personală departe de ochii publicului.

Timp de aproape unsprezece ani, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au format un cuplu care inspira stabilitate și devotament. Povestea lor a început discret, fără așteptări mari, dar s-a transformat într-o relație durabilă, cu suișuri și coborâșuri, până la despărțirea oficializată anul trecut.

De atunci, Gina Chirilă a ales să se exprime rar, dar sincer, în momente atent alese. Recent, a postat un text care a rezonat puternic cu comunitatea ei online, o reflecție despre vulnerabilitate, forță și renaștere.

„Ea a fost spartă în bucăți invizibile, forțată să se îndoiască de propria intuiție, făcută să creadă că iubirea înseamnă durere și confuzie. Dar când s-a ridicat, a renăscut din propria cenușă, mai lucidă, mai conștientă, mai greu de păcălit. Nu mai caută validarea în ochii nimănui, pentru că a învățat că aceia care o priveau intens o vedeau doar ca pe o oglindă în care își proiectau golurile. A învățat să stea singură fără să se simtă singură. A învățat că liniștea nu e plictiseală, ci vindecare. A învățat că iubirea adevărată nu vine cu manipulare, frică sau jocuri de putere.”

Mesajul a fost perceput de mulți ca o metaforă pentru propria sa transformare, un amestec de fragilitate și forță, o concluzie după o perioadă dificilă. Nu este pentru prima dată când Gina alege să transmită gânduri despre independență și autenticitate. În postările anterioare, ea nota: „Femeile puternice nu sunt greu de iubit, ci greu de manipulat.”

Foto: Instagram

