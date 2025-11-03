Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre fosta lui soție, Gina Chirilă: „Există iubire de ambele părți în continuare”

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

Bogdan Vlădău, declarație rară despre fosta lui soție, Gina Chirilă

Invitat în cadrul unui podcast, Bogdan Vlădău a vorbit despre Gina Chirilă. El și fosta lui soție au ales să meargă pe drumuri separate după ce au fost 11 ani împreună și mențin o relație apropiată de dragul fiicei lor, Katia, pentru ca aceasta să nu simtă absența niciunui părinte în viața ei.

„Până acum, pentru mine, cel mai aproape de perfecțiune a fost fosta mea soție. Și poate pentru faptul că am crescut împreună, am avut niște valori comune, am cunoscut-o când avea 18 ani, acum are 31, am stat 11 ani unul lângă altul și s-a luat unul de la altul și părțile bune, și părțile rele (…) Cu siguranță există iubire de ambele părți în continuare și ne-am dorit ca fetița noastră să aibă parte de pace, de armonie emoțională”, a povestit Bogdan Vlădău în podcast-ul găzduit de Silviu Rotaru.

Bogdan Vlădău nu a dezvăluit motivele care au dus la despărțirea lui de Gina Chirilă, însă el susține că în cazul unei relații, ambii parteneri au partea lor de vină.

„E atât de simplu să arunci pisica moartă în curtea celuilalt și, din nefericire, toți facem asta, la un moment dat. E mult mai la îndemână decât să te uiți cu adevărat la tine, să recunoști că puteai să faci mai bine, că ai greșit (…) Oricum, într-o relație greșesc un pic amândoi sau ar fi putut face lucrurile mai bine ambii parteneri.”

Bogdan Vlădău, confesiuni despre relația cu Gina Chirilă

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au păstrat discreția în ceea ce privește divorțul lor și nu au dezvăluit motivele pentru care au decis să meargă pe drumuri separare. La un an de la despărțire, Bogdan Vlădău a mărturisit că cel mai greu i-a fost să accepte că, după despărțire, nu va mai putea petrece atât de mult timp cu fiica lui.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază', a declarat Bogdan Vlădău la Summer Star, citat de Spynews.ro.

El a precizat că are încrederea că între doi foști parteneri poate exista o relație de prietenie, dacă amândoi doresc acest lucru.

„Cred în prietenie după o relație de iubire. Da. Cu siguranță, dacă cei doi își doresc să se întâmple asta și dacă au vorbit tot ce au de vobrit și au vindecat tot ce aveau de vindecat și au iertat tot ce aveau de iertat, da. Simt că am iertat și am fost iertat. Eu cred că da”, a mai spus Bogdan Vlădău.

