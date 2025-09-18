Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate lui Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează”

Despărțirea dintre Gina Chirilă și Bogdan Vlădău a surprins lumea mondenă, însă cei doi au demonstrat că maturitatea și respectul pot rămâne prioritare chiar și după divorț. Pentru binele fiicei lor, Katia, au ales să păstreze o relație civilizată, bazată pe prietenie și înțelegere. Și, cel puțin la vedere, chiar au reușit acest lucru.

Gina Chirilă, despre mesajele din social media

Gina Chirilă a lămurit recent misterul din jurul postărilor sale pe rețelele sociale. Modelul a precizat că mesajele nu sunt adresate fostului ei soț, Bogdan Vlădău, așa cum s-ar putea crede, ci reflectă stări personale, exprimând gânduri generale, fără a viza o anumită persoană:

„De multe ori primesc mesaje dacă mă refer la cineva anume. Să știți că nu mă refer la cineva, vorbesc la modul general”, a spus Gina Chirilă pentru Spynews.ro.

Gina Chirilă a dezvăluit că pasiunea ei pentru scris și exprimare verbală există de mai mult timp, dar abia acum a început să o dezvolte, lucrând la un proiect special în acest sens. Ea a subliniat încă o dată că postările sale nu sunt dedicate fostului soț sau altcuiva, ci sunt pur și simplu o reflectare a sentimentelor ei. În plus, se bucură să vadă că multe persoane rezonează cu ceea ce transmite:

„Este o pasiune de-a mea pe care nu am mai dezvoltat-o. Mă refer la scris, vorbit. Vreau să fac asta, chiar pregătesc un proiect în legătură cu acest lucru. Însă, repet, nu mă refer la cineva anume, vorbesc la modul general. Sunt lucruri pe care eu le simt și văd că și alții rezonează cu ele și mă bucură acest lucru.”

Într-un alt context, Gina Chirilă a explicat că deseori cuvintele sale sunt interpretate greșit, motiv pentru care preferă să se exprime în scris, pe conturile personale. Această abordare îi oferă mai mult control asupra mesajului și îi permite să fie înțeleasă exact așa cum își dorește:

„Nu, nu, chiar nu, nu sunt. Cât despre noul proiect, inițial am spus că vreau să scriu, însă cred că e mai bine să verbalizez. Da, de multe ori îmi sunt răstălmăcite cuvintele și declarațiile și de aceea m-am exprimat mai mult în scris și pe conturile personale. Îmi asum, este cuvântul anului.”

Bogdan Vlădău, confesiuni despre relația cu Gina Chirilă

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au păstrat discreția în ceea ce privește divorțul lor și nu au dezvăluit motivele pentru care au decis să meargă pe drumuri separare. Acum, la un an de la despărțire, Bogdan Vlădău a vorbit despre sentimentele care l-au încercat atunci când relația cu partenera lui a ajuns la final.

Prezent în platoul emisiunii Summer Star, Bogdan Vlădău a mărturisit că cel mai greu i-a fost să accepte că, după despărțire, nu va mai putea petrece atât de mult timp cu fiica lui.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază.”, a declarat Bogdan Vlădău la Summer Star, citat de Spynews.ro.

El a precizat că are încrederea că între doi foști parteneri poate exista o relație de prietenie, dacă amândoi doresc acest lucru.

„Cred în prietenie după o relație de iubire. Da. Cu siguranță, dacă cei doi își doresc să se întâmple asta și dacă au vorbit tot ce au de vobrit și au vindecat tot ce aveau de vindecat și au iertat tot ce aveau de iertat, da. Simt că am iertat și am fost iertat. Eu cred că da.”, a mai spus Bogdan Vlădău.

