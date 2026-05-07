Lucian Viziru, adevărul despre diagnostic, după ce s-a spus că ar suferi de cancer: „Am fost la camera de gardă”

Lucian Viziru a reacționat după ce în spațiul public au apărut zvonuri alarmante despre starea sa de sănătate. În ultimele zile, în mediul online s-a speculat că actorul ar suferi de cancer pancreatic, însă acesta a negat categoric informațiile și a explicat care este, de fapt, problema medicală cu care se confruntă.

Lucian Viziru, adevărul despre boala de care suferă

Actorul a ajuns recent la camera de gardă după ce s-a confruntat cu dureri cauzate de o afecțiune de care suferă de mai mult timp, nevralgia de trigemen. Potrivit lui Lucian Viziru, situația este ținută sub control cu tratament medicamentos și nu are legătură cu diagnosticele grave vehiculate online.

„Nu are nicio legătură cu realitatea. Am fost la camera de gardă, pentru că am o nevralgie de trigemen. Atât. Dar, nevralgia de trigemen e o boală pe care o duc pe picioare cu pastile, nu e nimic grav. Nu e vorba despre cancer pancreatic”, a declarat Lucian Viziru, pentru Știrile Antena Stars.

Nevralgia de trigemen este o afecțiune neurologică ce provoacă dureri intense la nivelul nervului cranian V și poate fi declanșată chiar și de activități obișnuite precum vorbitul, mestecatul sau spălatul pe dinți.

De ce a plecat actorul de la PRO TV

Ema Viziru a retrăit clipele dificile de dinaintea nașterii fiului lor, Mihai. În acea perioadă, ea a fost copleșită de o dramă uriașă: pierderea tatălui său chiar cu o săptămână înainte să devină mamă. Lovitura emoțională a împins-o într-o depresie severă, iar Lucian i-a fost atunci sprijinul de nădejde.

„L-am pierdut pe tata cu o săptămână înainte să nasc. Eu am fost foarte atașată de tata și am avut o relație foarte apropiată. Când s-a născut copilul, eram paralizată de frică că o să-mi pierd și copilul și a trebuit să iau pastile. Pe lângă depresia post-natală, a fost și trauma pierderii părintelui. Mi s-au dat calmante, să pot să mă regenerez psihic, ca să pot să funcționez. Cam 6-8 luni am luat pastile. Tot ce avea legătură cu copilul era nenorocire”, a povestit Ema Viziru pentru wowbiz.ro.

Lucian a completat mărturisirea soției sale, relatând un episod cutremurător: „Am găsit-o leșinată într-o zi, pe jos, în casă. Era întinsă realmente pe jos, leșinată, doar respira.”

Actorul a discutat, de asemenea, despre relația complicată pe care a avut-o cu tatăl său și despre faptul că nu au reușit să se împace înainte ca acesta să se stingă. Ba mai mult, a dezvăluit și motivul principal pentru care a renunțat la colaborarea sa cu PRO TV.

„Mi-am judecat tatăl. Dumnezeu să-l ierte… ce să zic… dar eu nu am încurcat niciodată pe nimeni, în schimb atât Augustin, cât și tata au făcut-o. Augustin a povestit despre jocurile de noroc și alte chestii de genul ăsta. Eu am ajutat ori de câte ori am putut financiar, și chiar foarte mult, și ăsta a fost și unul din motivele pentru care am plecat din PRO, ca să zic că nu mai am de unde să le dau bani, am zis că… nu mai am bani și o să vă refuz. Să văd ce faceți fără mine. Și lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele. Eu nu mi-am dat seama că o să fie atât de rău. La un moment dat, tata s-a îmbolnăvit”, a explicat Viziru.

