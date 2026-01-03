Lucian Viziru, adevărul despre plecarea de la Pro TV: „Să văd ce faceți fără mine”

Lucian Viziru și soția lui, Ema, au vorbit deschis, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, despre momentele grele prin care au trecut de-a lungul timpului. În interviu, cei doi au făcut confesiuni emoționante, dezvăluind atât episoade dureroase din viața personală, cât și motivele care l-au determinat pe actor să pună punct colaborării cu PRO TV.

De ce a plecat actorul de la PRO TV

Ema Viziru a retrăit clipele dificile de dinaintea nașterii fiului lor, Mihai, care astăzi are 14 ani. În acea perioadă, ea a fost copleșită de o dramă uriașă: pierderea tatălui său chiar cu o săptămână înainte să devină mamă. Lovitura emoțională a împins-o într-o depresie severă, iar Lucian i-a fost atunci sprijinul de nădejde.

„L-am pierdut pe tata cu o săptămână înainte să nasc. Eu am fost foarte atașată de tata și am avut o relație foarte apropiată.

Când s-a născut copilul, eram paralizată de frică că o să-mi pierd și copilul și a trebuit să iau pastile. Pe lângă depresia post-natală, a fost și trauma pierderii părintelui. Mi s-au dat calmante, să pot să mă regenerez psihic, ca să pot să funcționez. Cam 6-8 luni am luat pastile. Tot ce avea legătură cu copilul era nenorocire”, a povestit Ema.

Lucian a completat mărturisirea soției sale, relatând un episod cutremurător: „Am găsit-o leșinată într-o zi, pe jos, în casă. Era întinsă realmente pe jos, leșinată, doar respira.”

Actorul a discutat, de asemenea, despre relația complicată pe care a avut-o cu tatăl său și despre faptul că nu au reușit să se împace înainte ca acesta să se stingă. Ba mai mult. a dezvăluit și motivul principal pentru care a renunțat la colaborarea sa cu PRO TV.

„Mi-am judecat tatăl. Dumnezeu să-l ierte… ce să zic… dar eu nu am încurcat niciodată pe nimeni, în schimb atât Augustin, cât și tata au făcut-o. Augustin a povestit despre jocurile de noroc și alte chestii de genul ăsta. Eu am ajutat ori de câte ori am putut financiar, și chiar foarte mult, și ăsta a fost și unul din motivele pentru care am plecat din PRO, ca să zic că nu mai am de unde să le dau bani, am zis că… nu mai am bani și o să vă refuz. Să văd ce faceți fără mine. Și lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele. Eu nu mi-am dat seama că o să fie atât de rău. La un moment dat, tata s-a îmbolnăvit”, a explicat Viziru.

Lucian Viziru, producție alături de soția lui, Ema

Lucian Viziru face un pas important în cariera sa artistică, asumându-și pentru prima dată rolurile de regizor, scenarist și coproducător. „Norocoșii” este titlul filmului său de debut, un proiect născut dintr-o colaborare strânsă cu soția sa, Ema Viziru, alături de care a scris scenariul.

Lucian Viziru a vorbit despre acest proiect la care a lucrat împreună cu soția lui.

„Da, soția mea, Ema, este producătorul executiv al filmului. Am fost implicați în părți egale. Am scris scenariul împreună, cot la cot, am regizat împreună, am făcut pe locaționiștii împreună, chiar la un moment dat am făcut și pe scenografii, și așa mai departe. Ea nu e doar soția care m-a susținut în proiectul acesta, este o parte integrantă a filmului. Fără ea nu aș fi putut să fac Norocoșii la fel cum nici ea nu ar fi putut să facă Norocoșii fără mine. Poate că aș fi putut să fac un film, dar cu siguranță n-ar fi ieșit așa de bine pe cât a ieșit filmul nostru. Pe 6 iunie avem, într-adevăr, premiera filmului în toate cinematografele din țară. Bineînțeles că avem emoții, suntem la primul film, iar el, da, filmul a ieșit bine, nu avea cum să ne iasă fix așa cum ne doream, pentru că nu ne cheamă nici Tarantino și nici Spielberg și nici nu avem bugetele lor, dar suntem mulțumiți de produsul final”, a declarat Lucian Viziru pentru Click.

Citește și:

Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea: „Are foarte puțin acces la Internet'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro