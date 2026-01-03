Lucian Viziru, adevărul despre plecarea de la Pro TV: „Să văd ce faceți fără mine”

Lucian Viziru a vorbit despre motivele plecării sale de la PRO TV.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lucian Viziru, adevărul despre plecarea de la Pro TV: "Să văd ce faceți fără mine"

Lucian Viziru și soția lui, Ema, au vorbit deschis, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, despre momentele grele prin care au trecut de-a lungul timpului. În interviu, cei doi au făcut confesiuni emoționante, dezvăluind atât episoade dureroase din viața personală, cât și motivele care l-au determinat pe actor să pună punct colaborării cu PRO TV.

De ce a plecat actorul de la PRO TV

Ema Viziru a retrăit clipele dificile de dinaintea nașterii fiului lor, Mihai, care astăzi are 14 ani. În acea perioadă, ea a fost copleșită de o dramă uriașă: pierderea tatălui său chiar cu o săptămână înainte să devină mamă. Lovitura emoțională a împins-o într-o depresie severă, iar Lucian i-a fost atunci sprijinul de nădejde.

„L-am pierdut pe tata cu o săptămână înainte să nasc. Eu am fost foarte atașată de tata și am avut o relație foarte apropiată.
Când s-a născut copilul, eram paralizată de frică că o să-mi pierd și copilul și a trebuit să iau pastile. Pe lângă depresia post-natală, a fost și trauma pierderii părintelui. Mi s-au dat calmante, să pot să mă regenerez psihic, ca să pot să funcționez. Cam 6-8 luni am luat pastile. Tot ce avea legătură cu copilul era nenorocire”, a povestit Ema.

Lucian a completat mărturisirea soției sale, relatând un episod cutremurător: „Am găsit-o leșinată într-o zi, pe jos, în casă. Era întinsă realmente pe jos, leșinată, doar respira.”

Actorul a discutat, de asemenea, despre relația complicată pe care a avut-o cu tatăl său și despre faptul că nu au reușit să se împace înainte ca acesta să se stingă. Ba mai mult. a dezvăluit și motivul principal pentru care a renunțat la colaborarea sa cu PRO TV.

„Mi-am judecat tatăl. Dumnezeu să-l ierte… ce să zic… dar eu nu am încurcat niciodată pe nimeni, în schimb atât Augustin, cât și tata au făcut-o. Augustin a povestit despre jocurile de noroc și alte chestii de genul ăsta. Eu am ajutat ori de câte ori am putut financiar, și chiar foarte mult, și ăsta a fost și unul din motivele pentru care am plecat din PRO, ca să zic că nu mai am de unde să le dau bani, am zis că… nu mai am bani și o să vă refuz. Să văd ce faceți fără mine. Și lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele. Eu nu mi-am dat seama că o să fie atât de rău. La un moment dat, tata s-a îmbolnăvit”, a explicat Viziru.

Lucian Viziru, producție alături de soția lui, Ema

Lucian Viziru face un pas important în cariera sa artistică, asumându-și pentru prima dată rolurile de regizor, scenarist și coproducător. „Norocoșii” este titlul filmului său de debut, un proiect născut dintr-o colaborare strânsă cu soția sa, Ema Viziru, alături de care a scris scenariul.

Lucian Viziru a vorbit despre acest proiect la care a lucrat împreună cu soția lui.

„Da, soția mea, Ema, este producătorul executiv al filmului. Am fost implicați în părți egale. Am scris scenariul împreună, cot la cot, am regizat împreună, am făcut pe locaționiștii împreună, chiar la un moment dat am făcut și pe scenografii, și așa mai departe. Ea nu e doar soția care m-a susținut în proiectul acesta, este o parte integrantă a filmului. Fără ea nu aș fi putut să fac Norocoșii la fel cum nici ea nu ar fi putut să facă Norocoșii fără mine. Poate că aș fi putut să fac un film, dar cu siguranță n-ar fi ieșit așa de bine pe cât a ieșit filmul nostru. Pe 6 iunie avem, într-adevăr, premiera filmului în toate cinematografele din țară. Bineînțeles că avem emoții, suntem la primul film, iar el, da, filmul a ieșit bine, nu avea cum să ne iasă fix așa cum ne doream, pentru că nu ne cheamă nici Tarantino și nici Spielberg și nici nu avem bugetele lor, dar suntem mulțumiți de produsul final”, a declarat Lucian Viziru pentru Click.

Citește și:
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea: „Are foarte puțin acces la Internet'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Elena Vîșcu, dezvăluiri despre partenera lui CRBL, Olga Guțanu: "La mine se termină tot la copil"
People
Elena Vîșcu, dezvăluiri despre partenera lui CRBL, Olga Guțanu: "La mine se termină tot la copil"
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară
People
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, confesiuni sincere despre povestea lor de dragoste: "Copiii noștri se cunoșteau"
People
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, confesiuni sincere despre povestea lor de dragoste: "Copiii noștri se cunoșteau"
Cum se descurcă Ana Baniciu în rolul de mamă. Detalii despre familia ei: "Mă simt..."
People
Cum se descurcă Ana Baniciu în rolul de mamă. Detalii despre familia ei: "Mă simt..."
Cum i-a explicat Sore fiicei sale, Erin, că se desparte de tatăl ei: "Ca să fiu și eu fericită..."
People
Cum i-a explicat Sore fiicei sale, Erin, că se desparte de tatăl ei: "Ca să fiu și eu fericită..."
Alexandra Ungureanu, confesiuni rare despre relația cu partenerul ei, Adrian Gagea: "Sunt foarte fericită"
People
Alexandra Ungureanu, confesiuni rare despre relația cu partenerul ei, Adrian Gagea: "Sunt foarte fericită"
Libertatea
Claudia Pătrășcanu reacționează după ce s-a spus că a petrecut Revelionul cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Se aflau toți trei în Dubai
Claudia Pătrășcanu reacționează după ce s-a spus că a petrecut Revelionul cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Se aflau toți trei în Dubai
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra. Cătălin Măruță a prezentat evenimentul
Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra. Cătălin Măruță a prezentat evenimentul
Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV
Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV
Ego.ro
Numerologia iubirii: află adevărul despre relația ta
Numerologia iubirii: află adevărul despre relația ta
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”
Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin
Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat de sărbători, la 3 luni de la despărțire. Cum s-au fotografiat împreună
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat de sărbători, la 3 luni de la despărțire. Cum s-au fotografiat împreună
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Laura Cosoi o să fie mamă pentru a 5-a oară și a făcut anunțul chiar de ziua ei! Cum le-a dat vestea cea mare soțului și celor 4 fetițe
Laura Cosoi o să fie mamă pentru a 5-a oară și a făcut anunțul chiar de ziua ei! Cum le-a dat vestea cea mare soțului și celor 4 fetițe
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
catine.ro
4 zodii care atrag abundența pe 4 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
4 zodii care atrag abundența pe 4 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum elimini ceața mentală iarna: soluții eficiente pentru claritate și energie
Cum elimini ceața mentală iarna: soluții eficiente pentru claritate și energie
Mai multe din people
Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: "Mă simt liberă să experimentez"
Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: "Mă simt liberă să experimentez"
People

Andreea Bănică a reacționat în urma criticilor la adresa stilului ei vestimentar.

+ Mai multe
Paula Seling, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Elena: "Sunt acolo indiferent de situație"
Paula Seling, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Elena: "Sunt acolo indiferent de situație"
People

Paula Seling și fiica ei, Elena, sunt foarte apropiate și au o comunicare sinceră, bazată pe încredere reciprocă.

+ Mai multe
Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale, Jasmina, care a plecat la studii în Spania: "Învață să fie cea mai bună"
Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale, Jasmina, care a plecat la studii în Spania: "Învață să fie cea mai bună"
People

Virgil Ianțu este tare mândru de fiica lui, Jasmina, care a ales să studieze în Spania.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC