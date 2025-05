Filme subapreciate care împlinesc 25 de ani în 2025

În anul 2000, mai multe filme bune au fost lansate, dar care, din varii motive, nu au ajuns foarte ușor în atenția publicului. Iată câteva pelicule subestimate care împlinesc 25 de ani în 2025 și pe care merită să le urmărești.

1. The Cell

Jennifer Lopez, Vince Vaughn și Vincent D’Onofrio sunt câteva dintre starurile care joacă în filmul The Cell. În această peliculă, o psihologă, care tocmai ce a descoperit un tip nou de terapie, e convinsă de către un agent FBI să apeleze la abilitățile sale pentru a intra în mintea unui criminal.

2. Titan A.E.

Titan A.E. este un film de animație SF, regizat de Don Bluth și Gary Goldman, pentru care Drew Barrymore, Matt Damon, Jim Breuer și Bill Pullman și-au împrumutat vocile pentru personajele principale. Supraviețuirea întregii umanități este în mâinile unui tânăr, care are misiunea de a afla unde se află o navă terestră.

3. Tigerland

În filmul Tigerland, regizat de Joel Schumacher, Colin Farrell l-a jucat pe Roland Bozz, un soldat care nu vrea să se alinieze regulilor militare. Revolta lui devine o inspirație și e urmat de către colegii săi de antrenament, în ciuda conflictelor cu superiorii lor.

4. Rules of Engagement

Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson, Guy Pearce, Anne Archer și Ben Kingsley au jucat în filmul Rules of Engagement regizat de William Friedkin. În această peliculă, întâlnim povestea unui avocat, care apără un ofițer aflat în proces, după ce a ordonat trupelor sale să tragă asupra civililor, după ce aceștia au luat cu asalt o ambasadă americană într-o țară din Orientul Mijlociu.

5. The Beach

Leonardo DiCaprio l-a interpretat în filmul The Beach pe Richard, un tânăr care călătorește alături de alți doi prieteni în căutarea unei plaje ascunse în Thailanda, despre care se spune că ar fi un paradis. Richard găsește harta care duce la această insulă la vecinul său, în timp ce era la un hotel din Bangkok. Acțiunea peliculei e filmată pe insula Ko Phi Phi Le, care în mod cert te va impresiona.

6. Space Cowboys

Chiar dacă filmul Space Cowboys regizat de Clint Eastwood nu a obținut câștigurile sperate la box office, are parte de interpretări remarcabile de la Tommy Lee Jones, James Garner și Marcia Gay Harden. Câțiva astronauți pensionari vin să restabilească echilibrul după ce are loc o criză tehnică la NASA, ca urmare a prăbușirii unui satelit.

7. The Way of the Gun

Christopher McQuarrie a debutat în regie cu filmul The Way of the Gun, în care doi criminali răpesc o femeie însărcinată. În cele din urmă, cei doi află că ea este, de fapt, o mamă-surogat care poartă în pântece copilul unui mafiot.

8. Boiler Room

Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Scott Caan și Ben Affleck sunt câțiva dintre actorii care au jucat în filmul Boiler Room, scris și regizat de Ben Younger. După un tânăr renunță la studiile de la Queens College, începe să lucreze ca broker în cadrul unei firme de investiții din suburbii. Însă, slujba sa începe curând să nu mai fie la fel de cinstită precum o credea la început.

9. Romeo Must Die

În filmul Romeo Must Die, îl avem drept protagonist pe un fost polițist care evadează dintr-o închisoare din Hong Kong și îl caută pe cel care i-a omorât fratele în California. În acest timp, o întâlnește pe fiica unui om implicat în afaceri periculoase, de care se îndrăgostește, ceea ce îi îngreunează misiunea ințială.

10. Versus

Versus este un film horror regizat de către Ryûhei Kitamura, în care un prizonier ajunge într-o pădure enigmatică, acolo unde se întâlnește cu o femeie și răpitorii ei. Această peliculă japoneză, în care predomină suspansul, nu a fost popularizată, cu toate că are o poveste interesantă.

