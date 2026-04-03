Fanii Angelinei Jolie, îngrijorați după ultima apariție publică a actriței: "Ceva nu e în regulă cu ea..."

Fanii Angelinei Jolie sunt îngrijorați de felul în care arată vedeta lor preferată, după ce au văzut-o pe aceasta, prezentă la un eveniment din Shanghai organizat de brand-ul de high fashion Tom Ford. Mai exact, înfățișarea actriței la eveniment a stârnit un uriaș val de comentarii în online.

După ani de zile în care aspectul vedetei a fascinat publicul în egală măsură cu talentul ei, dar și cu viața ei privată tumultuoasă, acum fanii Angelinei Jolie nu mai sunt la fel de încântați de modul în care arată celebritatea lor preferată. Asta mai cu seamă după ce actrița, care a avut dese ieșiri publice în ultimii ani, pentru a-și promova proiectele, filmele Maria și Couture, a fost apreciată pentru o serie de look-uri impecabile.

Prezentă recent în Shanghai, la un eveniment organizat de brand-ul Tom Ford, în închiderea Săptămânii Modei din localitate, Angelina Jolie a generat o frenezie printre fani – dar de data aceasta din alte motive decât cele obișnuite. Aceștia nu au ezitat să își împărtășească în online impresiile, spunând că vedeta pare tulburată, obosită sau, pur și simplu, „nu e deloc în regulă”.

De altfel, actrița premiată cu Oscar în vârstă de 50 de ani a avut o ținută foarte rafinată la respectivul eveniment, purtând o rochie-halat albă și, drept machiaj, un ruj roșu îndrăzneț. Rochia din mătase este parte din colecția Tom Ford pentru primăvară/vară 2026, concepută de designerul Haider Ackermann, care l-a înlocuit pe fondator la cârma creativă a casei. Angelina Jolie este ambasadoare a cosmeticelor brand-ului, iar întregul look a fost realizat cu produse Tom Ford, mizând pe culoarea puternică de pe buze, machiajul restului feței fiind foarte discret. Dar se pare că chiar paloarea pe care a accentuat-o rujul în nuanța 16 Scarlet Rouge este cea care i-a îngrijorat pe fanii Angelinei Jolie.

Aceasta a apărut la eveniment alături de designerul Haider Ackermann și a declarat: „sunt atât de recunoscătoare să fiu aici. Mi-aș fi dorit să am mai mult timp, dar de-abia aștept să mă întorc.”

Aspectul palid al actriței a generat nenumărate comentarii, ba chiar speculații privind cauza pentru care Angelina nu arată ca de obicei. Mulți dintre comentatori au vorbit inclusiv despre faptul că actrița încă nu și-a revenit după decesul unchiului său, muzicianul Chip Taylor, care s-a petrecut pe 23 martie, la vârsta de 86 de ani.

Deși e foarte posibil ca Jolie să fie afectată de un deces în familie, alți comentatori au subliniat că aceasta este oricum „prea slabă” sau că nuanța actuală de blond pe care aceasta o are la păr nu îi face nici o favoare.

„O iubesc pe Angelina… dar nu arată ca de obicei aici”, „ceva nu e în regulă cu ea”, „ce s-a întâmplat cu Angelina?”, „sper că e bine, poate e doar obosită”, „arată epuizată”, „vor toate să fie din ce în ce mai slabe până când ajung să pară bolnave”, „are nevoie de o analiză a culorilor, această culoare de păr o face spălăcită” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile în același ton care au dominat conversația online despre cea mai recentă apariție a actriței.

Iar toate aceste comentarii vin, totodată, și pe fondul bătăliei pe care Jolie o poartă în instanță cu fostul său soț, Brad Pitt, având în centru mai ales fosta lor proprietate, Chateau Miraval, din Franța.

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

