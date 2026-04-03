Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 aprilie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 6-12 aprilie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 6-12 aprilie 2026

Faci tot felul de analize și introspecții, iar rezultatul nu este niciodată cel la care te aștepți. Depui prea mult efort concentrat și din această cauză este posibil să te simți epuizată din punct de vedere psihic și energetic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 6-12 aprilie 2026

Indiferent de toate gândurile care îți inundă mintea, este important ca tu să te simți împlinită cu ceea ce simți. Pentru a ajunge în acel punct, trebuie să ajungi să îți cunoști cu adevărat limitele. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 6-12 aprilie 2026

Prejudecățile sunt cele care te vor afecta pe parcursul următoarelor zile. Nu te regăsești în nimic din ceea ce ţi se întâmplă şi din păcate, nimeni nu te poate ajuta cu nimic în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 6-12 aprilie 2026

Ai avut răbdare în a primi ceea ce ți se cuvine și acum simți că reușești să te racordezi energetic și emoțional la reușitele de care ai parte. Bucură-te din plin de ceea ce ești! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 6-12 aprilie 2026

Saturn va fi plasat în casa familiei pe tot parcursul săptămânii. Acest lucru pune accentul pe construirea unor baze solide de acțiune pentru stabilitatea ta materială și financiară pe termen lung. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 6-12 aprilie 2026

Având în vedere șederea prelungită a Soarelul în casa familiei, vei avea tendința de a petrece cât mai mult timp alături de cei dragi. Ai nevoie să te „așezi” puțin din punct de vedere emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 6-12 aprilie 2026

Starea de spirit de pe parcursul acestei săptămâni se va transpune în acțiunile pe care le faci. Natura ta schimbătoare este dificil de înțeles de către cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 6-12 aprilie 2026

Relația cu părinții devine tot mai deficitară din punct de vedere emoțional. Și tu, și ei acționați prin prisma propriul ego. Îți este mult mai ușor să faci lucrurile ghidată de ceea ce simți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 6-12 aprilie 2026

Nu ești o fire rațională, iar cei care te cunosc cu adevărat știu acest lucru despre tine. La birou se întâmplă lucruri pentru care ți-ai dori să nu te mai consumi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 6-12 aprilie 2026

Pe parcursul săptămânii reuşeşti să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea, indiferent de riscurile pe care poate le presupune. Cariera este prioritară pentru tine, chiar dacă familia îți reproșează acest aspect. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 6-12 aprilie 2026

Lucruri incerte și evenimente neprevăzute te însoțesc pe parcursul întregii săptămâni. Deși anumite alegeri pe care le faci crezi că sunt raționale, sunt momente în care te trezești într-o imensitate de emoții confuze și neînțelese. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 6-12 aprilie 2026

Deși starea de oboseală pe care o resimți tinde să îți afecteze planurile, vei trage de tine pentru a face tot ceea ce îți propui. În tot ceea ce faci pui pasiune și dedicare și tot de aici îți iei și energia. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

