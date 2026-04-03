Competiția dintre Nicola Peltz și Victoria Beckham, faza pe flexibilitate. Cum și-a ironizat soacra soția lui Brooklyn?

Nicola Peltz pare să continue competiția cu soacra ei celebră, Victoria Beckham, cu fiecare ocazie. Cea mai recentă oportunitate? O imagine de pe setul filmului la care lucrează aceasta, Prima, în care Nicola joacă rolul unei balerine disciplinate, Margo. Filmul, regizat de Luca și Alessandro Morelli, îi mai are în distribuție pe Jack Huston, Betty Gabriel, Faye Dunaway și Mira Sorvino.

Iar Nicola a împărtășit recent cu fanii săi o imagine care o arată făcând șpagatul, ca semn că s-a pregătit extrem de serios pentru rol.

Însă comentatorii din online au văzut dincolo de conexiunea între actriță și rol, aducându-și imediat aminte de o imagine care a devenit virală, în care Victoria Beckham, cu mulți ani în urmă, își pilea unghiile pe canapea, în vreme ce purta o rochie elegantă și își ridicase un picior deasupra capului, într-o poziție aproape imposibilă pentru astfel de activitate. Imaginea respectivă – la fel ca multe altele, precum cea din campania Marc Jacobs în care Victoria Beckham era pozată prăbușită într-o uriașă plasă de cumpărături – a devenit iconică, reprezentând în ochii fanilor fostei Spice Girl simțul umorului pentru care aceasta este celebră.

Așa că nu e de mirare că cei care sunt de partea Victoriei Beckham în conflictul iscat în ultimele luni în rândul familiei au văzut în gestul făcut de nora ei unul ironic și au subliniat faptul că Nicola Peltz se află într-o permanentă competiție cu aceasta.

De altfel, gestul Nicolei Peltz vine într-o serie de postări interpretabile, care au generat numeroase speculații și care au fost privite drept aluzii mai mult sau mai puțin evidente la adresa soacrei sale, poate cea mai evidentă fiind o postare în care Peltz și-a arătat noul tatuaj, cu un text care pune accentul pe familie. Peltz, de altfel, face parte dintr-o familie de miliardari despre ale căror afaceri poți citi mai multe aici, și speculațiile din presa dedicată celebrităților insinuează că familia ei ar fi cea care l-a îndepărtat pe Brooklyn Beckham de faimoșii săi părinți.

Brooklyn Beckham a renunțat la orice contact cu părinții săi, explicând la un moment dat că numeroase conflicte din sânul familiei au condus către această ruptură – vezi aici declarația acestuia în care a detaliat varianta sa asupra conflictului.

Iar cu o lună în urmă, presa a raportat că Nicola Peltz și Brooklyn Beckham ar fi fost abordați de o platformă de streaming, în vederea realizării unei serii în care aceștia să dezvăluie toate dedesubturile conflictului cu familia Beckham, care la rândul său a avut propriul show documentar pe Netflix. Se pare că Hulu este platforma care dorește să realizeze un proiect ce îi are în centru pe Nicola și Brooklyn.

„Brooklyn este dornic. Pe lângă o emisiune despre pasiunea lui pentru gătit, șefii de la Hulu speră că el se va deschide și în privința rupturii cu părinții (…) Iar aceasta nu este orice platformă, Hulu fiind deținută de Disney, care a lansat și hituri globale precum The Kardashians. (Nicola și Brooklyn) ar fi propulsați instantaneu în liga mare, în directă competiție cu Netflix, care are propriile legături cu familia Beckham (…) Le-au fost oferiți mulți bani pentru interviuri, dar au refuzat. Când vor decide să vorbească, va fi în termenii lor. Vor să fie clar că nu sunt controlați de familia Peltz și că iau singuri decizii.”, a declarat o sursă.

Și, deși nu ar fi de mirare ca postarea făcută de Nicola Peltz să fie încă o aluzie la presupusa ei competiție cu Victoria Beckham, care ar fi refuzat să îi realizeze rochia de mireasă în ultima clipă și care i-ar fi cauzat Nicolei o serie de alte neplăceri, și această interpretare rămâne doar o speculație.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

