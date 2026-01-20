Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Nu vreau să mă împac cu familia mea”

Brooklyn Beckham a spus că „nu a avut de ales” decât să rupă tăcerea în legătură cu conflictul de lungă durată din familia sa.

Într-o declarație amplă, distribuită luni pe Instagram Stories, fiul cel mare al lui David Beckham și al Victoriei Beckham a încercat să „spună adevărul despre… unele dintre minciunile care au fost tipărite”, susținând că părinții săi ar fi „continuat să meargă la presă” cu informații despre el și soția sa, Nicola Peltz.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a scris tânărul de 26 de ani. „Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat modul în care au fost prezentate în presă poveștile despre familia noastră.”

Brooklyn a continuat: „Toată viața mea, părinții mei au controlat știrile din presă despre familia noastră, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații lipsite de autenticitate. … Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă.”

Menționând că „adevărul iese întotdeauna la iveală”, el a susținut că David, în vârstă de 50 de ani, și Victoria, de 51 de ani, „au încercat fără încetare să [îi] distrugă relația” cu Nicola Peltz, 31 de ani, încă dinainte ca cei doi să se căsătorească, în aprilie 2022.

„Nu s-a oprit”, a afirmat el. „Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, în ciuda faptului că aceasta era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să își găsească urgent o altă rochie.”

David și Victoria ar fi „pus presiune în mod repetat și ar fi încercat să-l mituiască” pe Brooklyn pentru a-l determina să „renunțe prin semnătură la drepturile asupra” numelui său înainte de nunta din Florida. De asemenea, el a susținut că, în noaptea de dinaintea nunții, „membri ai familiei [sale]” i-au spus că Peltz „nu are același sânge” și „nu este familie”.

„Refuzul meu a afectat câștigul financiar, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel”, a susținut el. „În timpul organizării nunții, mama mea a mers atât de departe încât m-a numit ‘diabolic’, pentru că Nicola și cu mine am ales să le includem la masa noastră pe Nanny Sandra și pe Naunni a Nicolei, deoarece amândouă nu își aveau soții alături. Ambii noștri părinți aveau propriile mese, poziționate la fel de aproape de a noastră.”

El și-a confirmat apoi destăinuirile, potrivit cărora Victoria ar fi deturnat dansul mirilor într-un gest „profund dureros”.

„În fața celor 500 de invitați de la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde, conform programului, trebuia să aibă loc dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta să danseze cu mine”, și-a amintit el. „A dansat într-un mod foarte nepotrivit cu mine, în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în toată viața mea.”

El și Peltz și-au reînnoit jurămintele în august 2025 pentru a „crea noi amintiri legate de ziua nunții noastre, care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și jenă”.

Brooklyn, care nu i-a menționat direct pe frații săi Romeo (23 de ani), Cruz (20 de ani) și Harper (14 ani), a continuat spunând că familia Beckham „pune mai presus de orice promovarea publică și contractele de imagine”, pentru că „brandul Beckham este pe primul loc”.

„‘Iubirea’ de familie este măsurată în funcție de cât de mult postezi pe rețelele sociale sau cât de repede lași totul deoparte ca să apari și să pozezi pentru o oportunitate de fotografie de familie, chiar și atunci când asta se face în detrimentul obligațiilor noastre profesionale.

Ani la rând ne-am dat peste cap ca să fim prezenți și să ne arătăm susținerea la fiecare prezentare de modă, fiecare petrecere și fiecare activitate de presă, pentru a afișa ‘familia noastră perfectă'”, a continuat Brooklyn. „Însă singura dată când soția mea i-a cerut mamei mele sprijinul pentru a salva câini strămutați în timpul incendiilor din Los Angeles, mama mea a refuzat.”

El a răspuns direct „știrii potrivit căreia [soția sa] îl controlează”, numind această idee „complet pe dos”.

„Am fost controlat de părinții mei pentru cea mai mare parte a vieții mele. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familie, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și ușurare.”, a subliniat Brooklyn.

El a încheiat: „Eu și soția mea nu ne dorim o viață modelată de imagine, presă sau manipulare. Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și pentru viitoarea noastră familie.”

Reprezentanții lui David și Victoria nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Zvonurile despre tensiuni din familia Beckham au circulat încă de când Brooklyn și Peltz s-au căsătorit — dar acestea au crescut anul trecut.

Una dintre cele mai mediatizate povești a fost atunci când Brooklyn și soția sa au părut să ocolească petrecerea de 50 de ani a lui David, plină de vedete, în mai anul trecut. Brooklyn a susținut însă în noua sa declarație că el și Peltz au călătorit la Londra pentru a-și sărbători tatăl, dar „au fost excluși” din planuri.

„[Tatăl meu] a refuzat toate încercările noastre, cu excepția cazului în care era la marea lui petrecere de ziua lui, cu o sută de invitați și camere în fiecare colț”, a afirmat el. „Când în cele din urmă a acceptat să mă vadă, a fost cu condiția ca Nicola să nu fie invitată. A fost o palmă peste față.”

La începutul acestei luni, Brooklyn și-a avertizat părinții să îl contacteze doar prin avocați. Săptămâna trecută s-a aflat că „decizia a fost luată de Brooklyn după ce încercările constante de a stabili limite au fost ignorate.”

