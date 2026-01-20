Greșeli pe care le faci atunci când relația pe care ai început-o avansează într-un ritm lent

Sunteți de puțină vreme împreună, iar răbdarea ta este pusă la încercare. Partenerul spune că și-a asumat relația, dar încep să te viziteze furia, frustrarea, asta pentru că ritmul relațional este cu totul altul decât cel dorit sau imaginat de tine. Amplitudinea emoțională e cu atât mai mare dacă inițial partenerul era foarte prezent, copleșitor chiar, iar acum parcă s-a relaxat… mult prea mult. Vrei relația, vrei să-și revină cumva, mintea ta fuge în diverse scenarii, iar de aici până la anumite greșeli care te sabotează mai e doar un pas.

Comparațiile inechitabile

Compari ceea ce se petrece acum cu foste relații de-ale tale. Fără să iei în calcul că sunt alți oameni, altă etapă de viață, nici tu nu mai ești aceeași. Sau compari cu ceea ce vezi în relațiile prietenelor tale, fie că și ele se află tot la început cu noii parteneri ori au deja relații cu vechime.

Vânătoarea de greșeli

Nu te mai uiți la ceea ce face bine partenerul tău, la calitățile lui, ci ești foarte atentă la detaliile cu încărcătură negativă. Practic vânezi ori de câte ori nu se comportă 100% așa cum îți dorești tu, și virezi fără să-ți dai seama către îndreptățire. Ești concentrată doar pe tine, pe nevoile și dorințele tale, fără să iei în calcul sau să verifici cu partenerul ce anume își dorește sau ce anume se petrece și cu el. Dacă în trecut te-ai ignorat, acum ești hotărâtă să te pui pe primul loc și să ai grijă de tine, dar dacă nu știi să faci asta în mod corect poți aluneca spre egoism, lipsă de empatie, detașare de celălalt.

Nu discuți

Lași lucrurile la latitudinea lui, nu adresezi elefantul din cameră, nu ceri clarificări. Te convingi că e prea devreme, nu vrei să-l sperii sau să pui presiune. Te adaptezi tu ritmului său, dar fără a cere reasigurările care te liniștesc și care ți-ar permite ca acel ritm diferit de al tău să fie până la urmă acceptabil. Ești și prin tăcere te menții într-o zonă de confuzie, de nesiguranță. La polul opus acestei forme de subjugare, tot nu discuți, dar intervin controlul, presiunea ca el să se îndrepte în direcția dorită de tine. Nu sunt excluse nici abordări pasiv-agresive

Crezi scuze false

Evident că nu e util să pui orice la îndoială, așa cum nu e util să crezi orice, în special în contextul în care ceea ce spune verbal nu se potrivește cu ceea ce face la nivel comportamental. Vrei mult relația, poate că te temi de singurătate, iar neasumări evidente le împachetezi într-o hârtie colorată.

Devii inabordabilă

Îți spui că vrei să îi activezi instinctul de vânător, sau poate să îi arăți că te poate pierde rapid, că te detașezi ușor și ajunge să nu te mai intereseze dacă nu e atent la tine și la relație. Practic să transmiți mesaje false care nu au nicio legătură cu felul în care tu te simți, jocuri psihologice fără o finalitate sănătoasă.

Citește și:

Valori personale pe care e important să le aveți aliniate și la nivel de cuplu

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro