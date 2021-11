Cum să încurajezi și să susții un fost iubit, fără să depășești limita prieteniei

Nu este neobișnuit să rămâi în relații bune cu un fost iubit. Unele povești de dragoste se încheie elegant, cu mai puține resentimente, alte despărțiri sunt ca o bombă atomică ce devastează un istoric frumos, de ani mulți vechime. Sunt femei care își doresc cu orice preț să rămână în relații bune cu foștii, din dorință de atenție, să știe că au fost speciale, să nu se simtă abandonate complet. Iar unii bărbați care ți-au fost parteneri, sau măcar unul, chiar merită prietenia ta. Nu mai sunt implicații amoroase și ți-a fost alături, te-a ajutat cu ce a putut, te-a respectat, prețuit chiar și după despărțire. Cum să acționezi tu, într-un mod sănătos pentru tine, când el se confruntă cu o problemă.

Disponibilitate clară

Poate că ai auzit de la câțiva prieteni comuni că se află într-o situație delicată. De regulă tendința este să îi spui că știi ce s-a întâmplat și dacă are nevoie de ajutorul tău te poate contacta. Cum bărbații sunt centrați pe soluții te poți gândi la unele punctuale. Am aflat că ți-ai pierdut job-ul, dacă vrei poți să îmi trimiți cv-ul ca să îl depun la departamentul de Resurse Umane la locul meu de muncă. Ori uite adresa de e-mail a unei persoane care se ocupă de recrutări.

Susținere sinceră

Are un moment de vulnerabilitate și te sună chiar el să îți povestească despre decizia radicală pe care a luat-o. Poate că se mută în altă țară, în alt oraș, ori altă hotărâre legată de care are ceva îndoieli sau temeri, discuții aprinse în familie. Îi poți transmite că el știe cel mai bine de ce are nevoie, ce este mai bine pentru el și ai încredere în capacitatea lui de decizie și îl susții. Nu evita să îi faci complimente, să subliniezi că ești mândră de el, că are calități pe care le enumeri. Ajută stima de sine și hrănesc copilul interior temător.

Lecția învățată

Se blamează și se învinovățește pentru o greșeală, este foarte nemulțumit de el. Desigur că nu are nevoie de critici suplimentare din partea ta, ci ai putea veni cu o nouă optică. Ok, a greșit, cum poate să transforme asta într-o lecție de învățare. Ce concluzii sănătoase a tras de aici, care îl pot ajuta pe viitor să procedeze mai bine.

Cum ai depășit tu momentul

Când treci printr-o situație care te impactează negativ ai nevoie să vorbești despre asta, să dai afară. De asemenea este util să vezi cum au procedat persoane în care ai încredere confruntate cu o situație similară. Având în vedere istoricul vostru și relația agreabilă de după, poți spune că are încredere în tine. Ca atare îi poți împărtăși experiența ta, ce resurse te-au ajutat, care ți-au fost temerile și cum le-ai învins.

Limite

Nu știi dacă el nu visează pe ascuns la o împăcare. Sau are tendința să se agațe de ceilalți în momente dificile și să devină sufocant. Sau să predea responsabilitatea rezolvării de probleme. Multe dintre aceste aspecte ar trebui deja să îți fie familiare de vreme ce ați fost împreună, dar poate că le-ai uitat. Acest suport vine cu limite clare și sănătoase, al căror scop este protecția ta și a amiciției dintre voi. Atenție la tendința ta de a îmbrăca haina salvatorului și a sacrificiului, la impactul și intruziunea în relația actuală de cuplu, dacă ai una.

