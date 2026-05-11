Mesajul emoționant primit de Andreea Bălan și Victor Cornea înainte de nuntă. Ce le-au transmis părinții sportivului: „Iubire infinită”

Cu doar câteva ore înainte de marele eveniment, Andreea Bălan și Victor Cornea se pregăteau să își jure iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu, după ce în luna aprilie au devenit oficial soț și soție la cununia civilă.

Scrisoarea primită de Andreea Bălan și Victor Cornea de la familia lui

Artista și-a ținut fanii la curent cu pregătirile pentru nuntă și a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini și videoclipuri din culisele zilei speciale. Printre acestea, vedeta a dezvăluit și mesajul emoționant primit din partea părinților lui Victor Cornea.

Andreea Bălan a arătat și câteva dintre surprizele pregătite pentru fiicele sale de sora tenismenului, care lucrează la NASA. Totodată, cântăreața a împărtășit și scrisoarea transmisă de socrii ei înainte de ceremonie.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, este mesajul emoționant pe care părinții lui Victor Cornea l-au transmis mirilor.

Sora lui Victor Cornea nu a venit la nuntă fără surprize pentru fiicele Andreei Bălan. Gestul acesteia a impresionat-o profund pe artistă, care a împărtășit momentul și cu urmăritorii săi din mediul online.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, cântăreața a arătat că micuțele au primit mai multe cadouri speciale aduse din America, chiar de la NASA, instituția unde lucrează Andrada ca inspector general, potrivit profilului ei de LinkedIn.

„Mereu ne aduce cadouri frumoase din America și de la NASA”, a scris Andreea Bălan pe contul său de socializare.

Sora lui Victor Cornea are o experiență profesională impresionantă, având și o diplomă de doctor în Business Administration la Wilmington University.

Tatăl artistei a fost absent

Pe pagina sa de Facebook, Săndel Bălan i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de emoție, lăsând să se înțeleagă că nu urma să participe la eveniment.

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul.”

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă.

