George Burcea, mesaj controversat transmis în ziua în care Andreea Bălan s-a căsătorit cu Victor Cornea. Ce a postat actorul pe internet

George Burcea a intrat în atenția fanilor Andreei Bălan din cauza unor mesaje neașteptate postate în ziua în care artista s-a căsătorit.

Ce a transmis George Burcea pe internet

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

Andreea Bălan a traversat ieri un moment cu totul special, una dintre cele mai importante zile din viața ei. Artista s-a căsătorit cu Victor Cornea în cadrul unei ceremonii de poveste, după ce în urmă cu câteva săptămâni, cei doi s-au căsătorit civil.

În ziua în carea Andreea Bălan s-a căsătorit cu Victor Cornea, George Burcea a făcut câteva postări pe Insta Story, care au lăsat loc de interpretări.

Mai întâi, a distribuit o fotografie inspirată de „Commedia dellarte 2.2”, lucrare în care apare o femeie îmbrăcată în alb, asemănătoare unei mirese, ceea ce a dus imediat la speculații cum că fotografia îi este adresată fostei soții.

Ulterior, actorul a distribuit o altă imagine, in care apar mai mulți actori purtând diferite măști, care de care mai caraghioase, susținând că face referire la un spectacol din New York.

Ce spunea George Burcea despre relația cu fosta lui soție, Andreea Bălan

Postările, care lasă loc de interpretări, sunt cu atât mai surprinzătoare, cu cât atât Andreea Bălan, cât și George Burcea au lăsat să se înțeleagă în ultima vreme că au revenit la relații mai prietenoase după toate conflictele și procesele din ultimii ani.

George Burcea a vorbit deschis despre legătura pe care o are în prezent cu fosta sa soție, Andreea Bălan, subliniind că între ei lucrurile s-au așezat, pentru binele celor două fiice pe care le au împreună. Declarațiile actorului vin la scurt timp după ce Viviana Sposub a confirmat oficial despărțirea de George, menționând că relația lor s-a încheiat în urmă cu mai bine de șase luni.

„Avem o relație foarte bună, așa cum se poate după această situație. Nu sunt nici primul, nici ultimul din România care este în situația asta. Sunt sigur că, din păcate, sunt foarte familii care au această situație, dar important este ca noi să creștem într-un mediu sănătos, chiar dacă afectează, pentru că psihic afectează faptul că părinții sunt separați, dar cred că este ca și cealaltă parte, mama, cât și tatăl, să se înțeleagă cumva și să le ofere copiilor un gând bun către celălalt părinte, să le ofere o educație bună”, a spus George Burcea la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În același interviu, actorul a vorbit despre modul în care le crește pe fiicele lui, Ella Maya și Clara Maria.

„Îmi place să cred că sunt un tată cool. Asta poate și pentru faptul că noi nu am avut parte de aceeași alinare, aceleași jocuri și alte lucruri. (…) Acum noi, ca părinți, dorim să le oferim copiilor tot ce noi nu am avut. Cred că este sănătos pentru orice părinte, și mai ales pentru copii, să te pui la mintea lor. De ce? Nu numai pentru că este nevoie, sau că trebuie, că nu trebuie, ci pentru că rămâi tânăr, copiii au nevoie de joacă. Dacă atunci când ești copil nu te joci, ce faci când ești matur? (…) E nevoie să ne distrăm. Dacă ei vor să stau în cap 5 minute, fac tot posibilul să stau în cap 5 minute”, a mai spus George Burcea, potrivit sursei citate.

foto: Arhiva ELLE

