Andreea Bălan, adevărul despre divorțul de George Burcea și relațiile eșuate: „Am rămas cu doi copii singură. Avea vicii”

Andreea Bălan a făcut recent dezvăluiri despre unul dintre motivele principale care au dus la divorțul său de George Burcea. Cei doi au fost căsătoriți doar câteva luni și au împreună doi copii, iar despărțirea lor a fost oficializată la începutul anului 2020.

Andreea Bălan, despre divorțul de George Burcea

În aceeași perioadă, actorul a fost implicat într-un incident care a atras atenția publicului, fiind prins sub influența substanțelor interzise la volan. Într-un podcast recent, artista a explicat că fostul ei soț avea vicii care au afectat profund familia și a subliniat importanța schimbării personale în viața ei.

„Pentru mine a fost de viață și de moarte să mă schimb. Eu nu mai puteam continua așa. Am văzut că am rămas cu doi copii singură și că alegerile mele nu au fost potrivite pentru că unul m-a înșelat (Keo – n.red.) și am zis că nu mai iau unul așa, iau unul așa, că poate ăsta nu mă înșală, dar avea vicii (Burcea – n.red.). Aveam și doi copii și am o responsabilitate emoțională față de ele să le ofer un exemplu bun. Pentru mine a fost vital să mă schimb și să mă vindec”, a declarat Andreea Bălan în podcastul „Perspective”, găzduit de Luminița Luca.

De asemenea, și George Burcea a recunoscut, într-o emisiune TV, că episodul consumului de stupefiante a fost real, precizând că regretă ceea ce s-a întâmplat și că a fost un caz izolat. Acesta a explicat că a recurs la substanțe interzise deoarece se simțea „abandonat”, ceea ce a dus la „scăparea” sa.

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret. A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, pentru că de foarte timp sunt în tot felul de teste și tot felul de lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”, a spus actorul în emisiunea În Oglindă în 2021.

Artista, detalii despre relația cu Tiberiu Argint

După divorț, Andreea Bălan a avut o relație cu Tiberiu Argint, care a durat aproximativ un an. Cântăreața a descris experiența ca fiind dificilă și a mărturisit că partenerul ei de atunci era „cel mai rău dintre toți”, evidențiind lipsa empatiei și comportamentul narcisist.

„După separarea de tatăl fetițelor mele am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți. Avea un narcisism lipsit de empatie, de o duritate și de o critică… și n-am înțeles de ce am mers din rău în mai rău, în loc să fie mai bine. Atunci m-am oprit și am decis că trebuie să fiu singură. Până în punctul acela eu nu fusesem singură niciodată, ci din relație în relație. După ce am rămas singură cu un bebeluș de 11 luni și un copil de 3 ani atunci a început greul și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la mine și să plâng mult, tot ce n-am plâns ani de zile. Doar că din greșeală am mai intrat într-o relație, acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiștii lipsiți de empatie. A fost ultima mea lecție și am tras linie. Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii și carieră”, a povestit ea în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”.

Acea perioadă de singurătate a fost, potrivit Andreei, esențială pentru reconectarea cu propria persoană și pentru vindecarea emoțională.

„Mi-am dat seama că pe carieră știu exact ceea ce am de făcut pentru că acolo am considerat că merit. Dar eu nu aveam iubire de sine pe partea personală”, a explicat artista în podcastul „Perspective”.

Foto: Instagram

