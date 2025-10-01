George Burcea ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine ar fi iubita actorului

După o relație care a fost intens urmărită de fani, Viviana Sposub a confirmat în mod public în luna aprilir despărțirea de George Burcea. Anunțul a venit printr-o postare sinceră, distribuită pe rețelele de socializare, în care prezentatoarea TV a explicat motivele pentru care a ales să păstreze discreția până acum.

George Burcea ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub

Dacă în urmă cu câteva zile au apărut detalii despre noua relație pe care o are Viviana Sposub, se pare că și George Burcea a trecut peste despărțire și are acum o nouă relație.

Presa mondenă a oferit detalii despre noua iubită a actorului și se pare că relația ar fi debutat în urmă cu o lună. Conform Cancan.ro, noua lui parteneră se numește Mădălina și este originară din Republica Moldova. Cei doi s-au cunoscut chiar la salonul de tatuaj pe care tânăra îl deține în Pipera, ea fiind cea care, de altfel, i-a acoperit actorului niște modele mai vechi, cu unul nou, pe tot antebrațul.

Actorul a postat recent câteva imagini cu noile sale tatuaje, fiind foarte mulțumit de rezultat.

„Ești superb de talentată! Mulțumesc pentru tot”, a comentat actorul la postare.

În ce relații sunt acum George Burcea și Andreea Bălan, fosta lui soție

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

George Burcea a vorbit deschis despre legătura pe care o are în prezent cu fosta sa soție, Andreea Bălan, subliniind că între ei lucrurile s-au așezat, pentru binele celor două fiice pe care le au împreună. Declarațiile actorului vin la scurt timp după ce Viviana Sposub a confirmat oficial despărțirea de George, menționând că relația lor s-a încheiat în urmă cu mai bine de șase luni.

„Avem o relație foarte bună, așa cum se poate după această situație. Nu sunt nici primul, nici ultimul din România care este în situația asta. Sunt sigur că, din păcate, sunt foarte familii care au această situație, dar important este ca noi să creștem într-un mediu sănătos, chiar dacă afectează, pentru că psihic afectează faptul că părinții sunt separați, dar cred că este ca și cealaltă parte, mama, cât și tatăl, să se înțeleagă cumva și să le ofere copiilor un gând bun către celălalt părinte, să le ofere o educație bună”, a spus George Burcea la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În același interviu, actorul a vorbit despre modul în care le crește pe fiicele lui, Ella Maya și Clara Maria.

„Îmi place să cred că sunt un tată cool. Asta poate și pentru faptul că noi nu am avut parte de aceeași alinare, aceleași jocuri și alte lucruri. (…) Acum noi, ca părinți, dorim să le oferim copiilor tot ce noi nu am avut. Cred că este sănătos pentru orice părinte, și mai ales pentru copii, să te pui la mintea lor. De ce? Nu numai pentru că este nevoie, sau că trebuie, că nu trebuie, ci pentru că rămâi tânăr, copiii au nevoie de joacă. Dacă atunci când ești copil nu te joci, ce faci când ești matur? (…) E nevoie să ne distrăm. Dacă ei vor să stau în cap 5 minute, fac tot posibilul să stau în cap 5 minute”, a mai spus George Burcea, potrivit sursei citate.

Andreea Bălan a renunțat la procesele intentate fostului soț

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani. În prezent, George Burcea este într-o relație cu Viviana Sposub. Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea, iar recent a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis.

Andreea Bălan și George Burcea au avut mai multe procese de-a lungul acestor ani. Cu toate acestea, artista a decis să renunțe la lupta juridică.

„Am renunțat la procese, ca să eliberez energia negativă. Eu care de obicei nu renunț… era poate o luptă din ego, ca să-mi demonstrez mie. Mi se părea mie că nu e corect ce s-a întâmplat, dar în viață uneori trebuie să mai lași și de la tine, chiar dacă tu știi poate că ai dreptate. Trebuie să rupi cordonul ăla energetic și i-am făcut și lui un bine, s-a liniștit și el, drept dovadă e liniște și pace peste tot, e totul foarte bine. Înainte ca noi doi să avem o discuție față în față de împăcare, în sufletul meu a trebuit să am niște discuții. Eu cred că el a simțit asta, pentru că apoi a venit și am avut o discuție foarte prietenoasă”, a spus Andreea Bălan în cadrul podcastului „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici.

Foto: Instagram

