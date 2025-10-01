George Burcea ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine ar fi iubita actorului

George Burcea a trecut peste despărțirea de Viviana Sposub și are acum o nouă relație.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
George Burcea și fetițele sale (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

După o relație care a fost intens urmărită de fani, Viviana Sposub a confirmat în mod public în luna aprilir despărțirea de George Burcea. Anunțul a venit printr-o postare sinceră, distribuită pe rețelele de socializare, în care prezentatoarea TV a explicat motivele pentru care a ales să păstreze discreția până acum.

George Burcea ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub

Dacă în urmă cu câteva zile au apărut detalii despre noua relație pe care o are Viviana Sposub, se pare că și George Burcea a trecut peste despărțire și are acum o nouă relație.

Presa mondenă a oferit detalii despre noua iubită a actorului și se pare că relația ar fi debutat în urmă cu o lună. Conform Cancan.ro, noua lui parteneră se numește Mădălina și este originară din Republica Moldova. Cei doi s-au cunoscut chiar la salonul de tatuaj pe care tânăra îl deține în Pipera, ea fiind cea care, de altfel, i-a acoperit actorului niște modele mai vechi, cu unul nou, pe tot antebrațul.

Actorul a postat recent câteva imagini cu noile sale tatuaje, fiind foarte mulțumit de rezultat.

„Ești superb de talentată! Mulțumesc pentru tot”, a comentat actorul la postare.

În ce relații sunt acum George Burcea și Andreea Bălan, fosta lui soție

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

George Burcea a vorbit deschis despre legătura pe care o are în prezent cu fosta sa soție, Andreea Bălan, subliniind că între ei lucrurile s-au așezat, pentru binele celor două fiice pe care le au împreună. Declarațiile actorului vin la scurt timp după ce Viviana Sposub a confirmat oficial despărțirea de George, menționând că relația lor s-a încheiat în urmă cu mai bine de șase luni.

„Avem o relație foarte bună, așa cum se poate după această situație. Nu sunt nici primul, nici ultimul din România care este în situația asta. Sunt sigur că, din păcate, sunt foarte familii care au această situație, dar important este ca noi să creștem într-un mediu sănătos, chiar dacă afectează, pentru că psihic afectează faptul că părinții sunt separați, dar cred că este ca și cealaltă parte, mama, cât și tatăl, să se înțeleagă cumva și să le ofere copiilor un gând bun către celălalt părinte, să le ofere o educație bună”, a spus George Burcea la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În același interviu, actorul a vorbit despre modul în care le crește pe fiicele lui, Ella Maya și Clara Maria.

„Îmi place să cred că sunt un tată cool. Asta poate și pentru faptul că noi nu am avut parte de aceeași alinare, aceleași jocuri și alte lucruri. (…) Acum noi, ca părinți, dorim să le oferim copiilor tot ce noi nu am avut. Cred că este sănătos pentru orice părinte, și mai ales pentru copii, să te pui la mintea lor. De ce? Nu numai pentru că este nevoie, sau că trebuie, că nu trebuie, ci pentru că rămâi tânăr, copiii au nevoie de joacă. Dacă atunci când ești copil nu te joci, ce faci când ești matur? (…) E nevoie să ne distrăm. Dacă ei vor să stau în cap 5 minute, fac tot posibilul să stau în cap 5 minute”, a mai spus George Burcea, potrivit sursei citate.

Andreea Bălan a renunțat la procesele intentate fostului soț

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani. În prezent, George Burcea este într-o relație cu Viviana Sposub. Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea, iar recent a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis.

Andreea Bălan și George Burcea au avut mai multe procese de-a lungul acestor ani. Cu toate acestea, artista a decis să renunțe la lupta juridică.

„Am renunțat la procese, ca să eliberez energia negativă. Eu care de obicei nu renunț… era poate o luptă din ego, ca să-mi demonstrez mie. Mi se părea mie că nu e corect ce s-a întâmplat, dar în viață uneori trebuie să mai lași și de la tine, chiar dacă tu știi poate că ai dreptate. Trebuie să rupi cordonul ăla energetic și i-am făcut și lui un bine, s-a liniștit și el, drept dovadă e liniște și pace peste tot, e totul foarte bine. Înainte ca noi doi să avem o discuție față în față de împăcare, în sufletul meu a trebuit să am niște discuții. Eu cred că el a simțit asta, pentru că apoi a venit și am avut o discuție foarte prietenoasă”, a spus Andreea Bălan în cadrul podcastului „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici.

Citește și:
Măsura radicală pe care Prințul William a luat-o pentru a se distanța de Regele Charles. Legătura neașteptată cu Prințesa Diana

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
People
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
People
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
People
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: "Nu am motiv să țin ceva secret, dar..."
People
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: "Nu am motiv să țin ceva secret, dar..."
Oana Moșneagu dezvăluie cu ce probleme de sănătate se confruntă de mai mult timp: "Îmi întrerup tratamentul"
People
Oana Moșneagu dezvăluie cu ce probleme de sănătate se confruntă de mai mult timp: "Îmi întrerup tratamentul"
Cum arată fiul lui Joseph, soțul Andei Adam. Adolescentul va împlini în curând 18 ani
People
Cum arată fiul lui Joseph, soțul Andei Adam. Adolescentul va împlini în curând 18 ani
Libertatea
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Anunțul făcut de Daciana Sârbu, după ce s-a aflat de noul iubit: „Întotdeauna am trăit în adevăr”. Ce dorință are actualul partener
Anunțul făcut de Daciana Sârbu, după ce s-a aflat de noul iubit: „Întotdeauna am trăit în adevăr”. Ce dorință are actualul partener
Vecina Ioanei Popescu, detalii despre ultima conversație cu jurnalista. Ce mărturisire îi făcuse: „Avea probleme”
Vecina Ioanei Popescu, detalii despre ultima conversație cu jurnalista. Ce mărturisire îi făcuse: „Avea probleme”
Stelian Ogică, prima reacție după ce a divorțat de Alexandra, soția cu peste 30 de ani mai mică decât el: „Presezi omul”
Stelian Ogică, prima reacție după ce a divorțat de Alexandra, soția cu peste 30 de ani mai mică decât el: „Presezi omul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
catine.ro
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Mai multe din people
Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul "dureroasei" bătălii pentru custodia copiilor cu fostul soț, Guy Ritchie
Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul "dureroasei" bătălii pentru custodia copiilor cu fostul soț, Guy Ritchie
People

Madonna a vorbit sincer și deschis despre cele mai dureroase momente din viața ei.

+ Mai multe
Alina Pușcaș, despre prima zi de facultate. Prezentatoarea TV este din nou studentă: "Sunt curioasă"
Alina Pușcaș, despre prima zi de facultate. Prezentatoarea TV este din nou studentă: "Sunt curioasă"
People

Alina Pușcaș s-a întors la studii și le-a povestit fanilor cum a decurs prima zi de facultate.

+ Mai multe
Cătălin Bordea, mesaj neașteptat pentru Livia într-o emisiune TV. Ce i-a transmis fostei soții
Cătălin Bordea, mesaj neașteptat pentru Livia într-o emisiune TV. Ce i-a transmis fostei soții
People

Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj neașteptat fostei sale soții, Livia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC