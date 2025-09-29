Viviana Sposub, într-o nouă relație? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România

Viviana Sposub ar fi început o nouă relație, după despărțirea de George Burcea. Vedeta a fost surprinsă în compania lui Iustin Chiroiu, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut de pe TikTok, cu care pare să aibă o relație apropiată.

Viviana Sposub, într-o nouă relație?

Viviana Sposub și George Burcea au avut o poveste de dragoste timp de mai mulți ani, însă în urmă cu câteva luni cei doi au anunțat pe rețelele de socializare că se despart din nou.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului”, a mărturisit Viviana. Aceasta a adăugat că a reflectat mult înainte de a face publică această etapă din viața sa și că este recunoscătoare pentru tot ce a învățat din experiență.

Vedeta a mai precizat că, în prezent, a ales să se concentreze pe propria dezvoltare și pe proiectele profesionale:

„Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez.”

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzată de PRO TV, acolo unde amândoi au fost concurenți. Pe parcursul relației, au întâmpinat destule momente dificile, tensiuni și au fost implicați și într-o serie de scandaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care acesta are două fete, pe Ella și pe Clara.

Deși despre George Burcea nu s-au mai făcut publice detalii despre o eventuală relație după despărțire, Viviana nu a pierdut timpul și și-a continuat viața sentimentală.

Potrivit surselor apropiate celor doi, citate de cancan.ro, Viviana, în vârstă de 28 de ani, și Iustin Chiroiu, în vârstă de 25 de ani, au fost văzuți recent în oraș ținându-se de mână, semn că relația lor este una serioasă. De asemenea, aceștia au postat împreună mai multe materiale pe rețelele sociale, sugerând că își împărtășesc momentele petrecute împreună și în mediul online.

Iustin Chiroiu are și el experiență privind atenția publică, fiind anterior implicat în relații cu persoane cunoscute din mediul artistic și media, însă în prezent atenția lui pare că se concentrează pe relația cu Viviana.

Viviana a trecut printr-o transformare fizică

De asemenea, Viviana Sposub, în vârstă de 28 de ani, trece printr-o transformare fizică impresionantă. Fosta prezentatoare „Vorbește Lumea” și-a redus semnificativ aparițiile publice, însă rămâne activă pe rețelele sociale, unde împărtășește cu fanii detalii despre stilul său de viață și progresul la sală.

Recent, Viviana a publicat un videoclip din sala de sport, marcând șase luni de antrenamente constante. Vedeta a transmis un mesaj plin de entuziasm:

„Eu și @vlad_ctin ne-am dat seama că au trecut deja 6 luni de când m-am apucat serios de sală. Ador rezultatele și ador cum mă simt”

