Ionuț Rusu, declarații despre despărțirea de Viviana Sposub. Actorul a recunoscut că a suferit după separare: „A fost o perioadă mai dificilă”

Ionuț Rusu a făcut declarații sincere despre despărțirea de Viviana Sposub.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ionuț Rusu, declarații despre despărțirea de Viviana Sposub. Actorul a recunoscut că a suferit după separare: "A fost o perioadă mai dificilă"

Viviana Sposub și Ionuț Rusu au format un cuplu în urmă cu câțiva ani. Fosta prezentatoare TV și actorul au avut o relație de scurtă durată și au preferat să fie rezervați în legătură cu povestea lor de dragoste. 

Ionuț Rusu, despre relația cu Viviana Sposub

În 2020, Ionuț Rusu a confirmat faptul că este adevărată informația conform căreia formează un cuplu alături de Viviana Sposub. La vremea respectivă, comediantul a făcut declarații succinte despre relația lor.

„Da, suntem împreună. Nu ne dorim să facem acest lucru public. Vrem să ținem pentru noi această relație. Mă înțeleg bine și cu soacra. Suntem OK, nu ne vedem prea des. Nu sunt gelos. Ea este o femeie frumoasă și curtată, iar eu sunt idolul multor femei. Trăiesc un adevărat vis”, a declarat Ionuț Rusu pentru cancan.ro

Ionuț Rusu, noi declarații despre despărțirea cu Viviana Sposub

Recent, Ionuț Rusu a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Viviana Sposub. Actorul a mărturisit că despărțirea lor s-a produs brusc. După ce s-a aflat despre separarea lor, Ionuț Rusu a recunoscut că motivul separării a avut legătură cu faptul că atunci punea accentul pe cariera lui și se preocupa mult prea mult de realizările profesionale

„Asta e întrebare roșie, de ce nu e categorisită așa? Da, da, a fost o perioadă mai dificilă, să zic așa, pentru că a fost brusc. S-a întâmplat totul mai brusc și cred că am simțit că nu s-a terminat cum trebuie, adică nu am avut o discuție de final, a fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora. Și cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs, dar da, a fost o perioadă grea, adică m-au ajutat prietenii, colegii, poate că nu îmi mai ziceau”, a declarat Ionuț Rusu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.”

De asemenea, Ionuț Rusu nu s-a ferit și a recunoscut cu multă deschidere că despărțirea de Viviana Sposub i-a adus suferință. 

„Țin minte că le spuneam atunci: „Nu îmi mai da informații despre ce se întâmplă cu ea” sau ceva de genul ăsta, că na, mă ajută mai tare la desprindere. În rest, acum, sunt foarte ok, ar fi culmea după atâția ani să mai sufăr. Cred că au fost câteva luni, cred că au fost luni, nu știu exact, dar cred că au fost câteva luni de zile. Cam pe acolo aș zice, după aia am dat de femei. Glumesc, după aia am început să mai ies, să mai cunosc și alte fete și mi-am revenit, să zic așa. Adică nu mai am rămășițe, deși mi s-a reproșat, dar nu mai am. Mi s-a reproșat în relațiile anterioare. Iubita mea mi-a zis, bine, cred că era și adevărat, că am, încă, reminiscențe după relația trecută. Cred că la început mai aveam. Nu îmi lipsea nimic. Cred că am discutat despre ea la început. Apropo, nu faceți asta dacă vă întâlniți cu o domnișoară, nu vorbiți despre o altă domnișoară din trecut. Cred că am discutat despre ea un pic cam mult și asta a pus-o pe gânduri. Aici îmi recunosc vina, dar ulterior chiar am dat acest subiect uitării și m-am dus mai departe.”

Citește și:
Irina Fodor a dezvăluit imagini neașteptate dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mucegai, șosete murdare, mobilă veche…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția septembrie 2025 ELLE - ediția septembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Orlando Bloom, transformare extremă pentru noul său rol. Ce sacrificii a făcut actorul: "Am ajuns să mănânc doar ton și castravete"
People
Orlando Bloom, transformare extremă pentru noul său rol. Ce sacrificii a făcut actorul: "Am ajuns să mănânc doar ton și castravete"
Fiica Ramonei Păuleanu a aniversat primul an de viață. Cum arată tortul micuței Lara
People
Fiica Ramonei Păuleanu a aniversat primul an de viață. Cum arată tortul micuței Lara
Gabriela Prisăcariu răspunde zvonurilor legate de presupusa despărțire de Dani Oțil. Ce mesaj le-a transmis fanilor
People
Gabriela Prisăcariu răspunde zvonurilor legate de presupusa despărțire de Dani Oțil. Ce mesaj le-a transmis fanilor
Andreea Esca a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit vedeta alături de familie și prieteni în vacanță
People
Andreea Esca a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit vedeta alături de familie și prieteni în vacanță
Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru Daliana Răducan de ziua ei de naștere: "Ne-am căutat mult"
People
Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru Daliana Răducan de ziua ei de naștere: "Ne-am căutat mult"
Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Ce regim alimentar a urmat prezentatoarea PRO TV: "Se vede diferența"
People
Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Ce regim alimentar a urmat prezentatoarea PRO TV: "Se vede diferența"
Libertatea
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
La 47 de ani, Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi. „Ne-am luat și jucării noi”. Cum a reacționat Cătălin Măruță când a auzit
La 47 de ani, Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi. „Ne-am luat și jucării noi”. Cum a reacționat Cătălin Măruță când a auzit
catine.ro
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din people
Alex Velea, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat artistul: "Sunt foarte fericit că..."
Alex Velea, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat artistul: "Sunt foarte fericit că..."
People

Anunțul neașteptat cu care Alex Velea și-a surprins fanii.

+ Mai multe
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: "Ce simți acolo e total diferit..."
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: "Ce simți acolo e total diferit..."
People

Teo Costache a dezvăluit motivele pentru care s-a întors în rolul de ispită la Insula Iubirii.

+ Mai multe
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
People

Ricky Martin va susține un concert în România. Când va avea loc show-ul celebrului artist și cât costă biletele?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC