Ionuț Rusu, declarații despre despărțirea de Viviana Sposub. Actorul a recunoscut că a suferit după separare: „A fost o perioadă mai dificilă”

Viviana Sposub și Ionuț Rusu au format un cuplu în urmă cu câțiva ani. Fosta prezentatoare TV și actorul au avut o relație de scurtă durată și au preferat să fie rezervați în legătură cu povestea lor de dragoste.

Ionuț Rusu, despre relația cu Viviana Sposub

În 2020, Ionuț Rusu a confirmat faptul că este adevărată informația conform căreia formează un cuplu alături de Viviana Sposub. La vremea respectivă, comediantul a făcut declarații succinte despre relația lor.

„Da, suntem împreună. Nu ne dorim să facem acest lucru public. Vrem să ținem pentru noi această relație. Mă înțeleg bine și cu soacra. Suntem OK, nu ne vedem prea des. Nu sunt gelos. Ea este o femeie frumoasă și curtată, iar eu sunt idolul multor femei. Trăiesc un adevărat vis”, a declarat Ionuț Rusu pentru cancan.ro.

Ionuț Rusu, noi declarații despre despărțirea cu Viviana Sposub

Recent, Ionuț Rusu a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Viviana Sposub. Actorul a mărturisit că despărțirea lor s-a produs brusc. După ce s-a aflat despre separarea lor, Ionuț Rusu a recunoscut că motivul separării a avut legătură cu faptul că atunci punea accentul pe cariera lui și se preocupa mult prea mult de realizările profesionale

„Asta e întrebare roșie, de ce nu e categorisită așa? Da, da, a fost o perioadă mai dificilă, să zic așa, pentru că a fost brusc. S-a întâmplat totul mai brusc și cred că am simțit că nu s-a terminat cum trebuie, adică nu am avut o discuție de final, a fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora. Și cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs, dar da, a fost o perioadă grea, adică m-au ajutat prietenii, colegii, poate că nu îmi mai ziceau”, a declarat Ionuț Rusu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.”

De asemenea, Ionuț Rusu nu s-a ferit și a recunoscut cu multă deschidere că despărțirea de Viviana Sposub i-a adus suferință.

„Țin minte că le spuneam atunci: „Nu îmi mai da informații despre ce se întâmplă cu ea” sau ceva de genul ăsta, că na, mă ajută mai tare la desprindere. În rest, acum, sunt foarte ok, ar fi culmea după atâția ani să mai sufăr. Cred că au fost câteva luni, cred că au fost luni, nu știu exact, dar cred că au fost câteva luni de zile. Cam pe acolo aș zice, după aia am dat de femei. Glumesc, după aia am început să mai ies, să mai cunosc și alte fete și mi-am revenit, să zic așa. Adică nu mai am rămășițe, deși mi s-a reproșat, dar nu mai am. Mi s-a reproșat în relațiile anterioare. Iubita mea mi-a zis, bine, cred că era și adevărat, că am, încă, reminiscențe după relația trecută. Cred că la început mai aveam. Nu îmi lipsea nimic. Cred că am discutat despre ea la început. Apropo, nu faceți asta dacă vă întâlniți cu o domnișoară, nu vorbiți despre o altă domnișoară din trecut. Cred că am discutat despre ea un pic cam mult și asta a pus-o pe gânduri. Aici îmi recunosc vina, dar ulterior chiar am dat acest subiect uitării și m-am dus mai departe.”

