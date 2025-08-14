Viviana Sposub, transformare spectaculoasă după 6 luni de antrenamente intense: „M-am apucat serios. Ador rezultatele”

Viviana Sposub a trecut printr-o transformare spectaculoasă.

  de  ELLE.ro
Viviana Sposub
Viviana Sposub, în vârstă de 28 de ani, trece printr-o transformare fizică impresionantă. Fosta prezentatoare „Vorbește Lumea” și-a redus semnificativ aparițiile publice, însă rămâne activă pe rețelele sociale, unde împărtășește cu fanii detalii despre stilul său de viață și progresul la sală.

Viviana Sposub, transformare spectaculoasă

Recent, Viviana a publicat un videoclip din sala de sport, marcând șase luni de antrenamente constante. Vedeta a transmis un mesaj plin de entuziasm:

„Eu și @vlad_ctin ne-am dat seama că au trecut deja 6 luni de când m-am apucat serios de sală. Ador rezultatele și ador cum mă simt”

Pe plan personal, anul 2025 a fost unul plin de schimbări. După despărțirea de George Burcea, cei doi au ales să se împace, recunoscând că relația lor le aduce fericire și echilibru. În cei cinci ani de relație, George și Viviana au învățat să gestioneze momentele dificile și să se sprijine reciproc, atât în viața personală, cât și în carieră.

Cu toate acestea, după o relație care a fost intens urmărită de fani, Viviana Sposub a confirmat în mod public despărțirea de George Burcea. Anunțul a venit printr-o postare sinceră, distribuită pe rețelele de socializare, în care prezentatoarea TV a explicat motivele pentru care a ales să păstreze discreția până acum.

Viviana Sposub și George Burcea nu s-au mai afișat pe social media așa cum obișnuiau să o facă. Ba mai mult, fosta prezentatoare TV a avut și o perioadă în care nu a mai fost la fel de activă pe rețelele de socializare, însă a revenit cu explicația.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului”, a mărturisit Viviana. Aceasta a adăugat că a reflectat mult înainte de a face publică această etapă din viața sa și că este recunoscătoare pentru tot ce a învățat din experiență.

Vedeta a mai precizat că, în prezent, a ales să se concentreze pe propria dezvoltare și pe proiectele profesionale:

„Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez.”

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni' difuzată de PRO TV, acolo unde amândoi au fost concurenți. Pe parcursul relației, au întâmpinat destule momente dificile, tensiuni și au fost implicați și într-o serie de scandaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care acesta are două fete, pe Ella și pe Clara.

Vedeta a împlinit 28 de ani

Cu ocazia împlinirii vârstei de 28 de ani, Viviana Sposub a decis să plece într-o escapadă. Drept destinație a ales Italia, acolo unde a avut parte de experiențe memorabile. Vedeta le-a împărtășit fanilor că se mai află alături de o persoană în această călătorie. Fanii speculează că ar fi vorba despre noul ei partener, însă ea nu a confirmat acest lucru.

„E trecut de miezul nopții. Tocmai am împlinit 28 de ani și sunt pe o stradă din Italia, alături de persoana care mi-a fost alături mereu…”, a transmis Viviana Sposub. 

Foto: Instagram

