George Burcea, dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu Andreea Bălan, după despărțirea de Viviana Sposub: „Am intrat în normalitate”

George Burcea a vorbit deschis despre legătura pe care o are în prezent cu fosta sa soție, Andreea Bălan, subliniind că între ei lucrurile s-au așezat, pentru binele celor două fiice pe care le au împreună. Declarațiile actorului vin la scurt timp după ce Viviana Sposub a confirmat oficial despărțirea de George, menționând că relația lor s-a încheiat în urmă cu mai bine de șase luni.

Cu doar câteva luni în urmă, Viviana și George păreau mai uniți ca niciodată. Însă, în mod neașteptat, povestea lor s-a încheiat, iar abia acum au decis să vorbească public despre separare. Viviana a făcut anunțul pe rețelele de socializare, explicând că au ales să păstreze discreția pentru a-și procesa emoțiile în liniște.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a scris Viviana.