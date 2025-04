Anca Țurcașiu, declarație neașteptată despre căsătorie după ce a dezvăluit că are o nouă relație: „Știu foarte clar ce vreau să…”

Anca Țurcașiu a dezvăluit în vara anului 2020 că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani. Anunțul artistei a luat prin surprindere pe toată lumea și a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește motivele care au dus la separare. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Radu.

Anca Țurcașiu a fost rezervată în legătură cu despărțirea de fostul ei partener de viață. După divorț, actrița nu a dezvăluit detalii despre viața sa amoroasă, însă după apariția unor imagini surprinse de paparazzi, cântăreța a făcut primele declarații despre noul ei partener, dezvăluind și imagini inedite cu acesta. Călin Șerban, care este cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România.

Într-un interviu acordat recent, Anca Țurcașiu a fost întrebată dacă intenționează să se recăsătorească cu partenerul ei, cei doi fiind împreună din ianuarie 2024.

Artista recunoaște că se bazează pe ajutorul partenerului ei, chiar și atunci când face fotografii pentru rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre cum a reacționat fiul ei atunci când a aflat despre noul ei partener.

„Ei doi se cunosc de când Radu avea 4 ani. Am petrecut foarte mult timp împreună familia mea și familia lui. Prin urmare, ei se știau, ba chiar, de-a lungul timpului, au comunicat foarte mult, și, prin mine, Radu a fost ajutat de el în diverse situații. Noi avem o relație foarte apropiată de prietenie și Radu a fost mai mult decât fericit când noi am apărut la braț, ca iubiți”, a povestit Anca Țurcașiu pentru VIVA! .

Cântăreața a făcut dezvăluiri și despre relația pe care o are cu Andreea, soția fiului său, declarându-se extrem de fericită de faptul că acum este bunică.

„Andreea are foarte mult din mine, ca om. În primul rând, este aceeași zodie, extrem de feminină, de senzuală, de jucăușă, de inteligentă. Are clasă, are rasă. E un om atât de frumos din toate punctele de vedere. E foarte iubibilă. Dacă te întâlnești cu ea, într-un sfert de oră te poți îndrăgosti iremediabil. Nu sunt prinsă între Andreea și Radu, pentru că ei sunt amândoi precum copiii mei, încerc să fiu de partea fiecăruia dintre ei atunci când are dreptate, să aplanez orice fel de discuție care ar apărea și să-i ajut cu o vorbă bună, cu un sfat, cu un gând bun”, a mai povestit Anca Țurcașiu pentru sursa citată.