Anca Țurcașiu spune adevărul despre operațiile sale estetice. Ce a dezvăluit actrița: „Fiecare este liber să facă ce vrea…”

La „Asia Express”, Anca Țurcașiu a reușit să atragă atenția atât prin perseverența în competiție, cât și prin felul impresionant în care arată la 54 de ani. Talentata actriță și cântăreață a devenit, însă, tot mai deranjată de speculațiile legate de aspectul său fizic și a preferat să evite comentariile directe pe tema unor eventuale intervenții estetice.

Într-un interviu acordat recent, Anca Țurcașiu le-a dat replica celor care o acuză că a apelat la medicii esteticieni și nu recunoaște acest lucru.

Anca Țurcașiu a vorbit și despre modul în care se menține în formă, fiind adesea lăutată pentru silueta ei de invidiat.

„Da, asta cu silueta de invidiat, într-adevăr, e raportată probabil la vârstă. Am făcut eforturi dintotdeauna să mi-o păstrez. Ba chiar și azi pot spune că fac eforturi, mâncând atent, făcând sport. Iar dacă iau 3-4 kg, imediat intru în acțiune și le dau jos. Chiar asta urmează să se întâmple, pentru că am avut o perioadă în care am pus 2-3 kg, nici nu m-am mai urcat pe cântar de mult și vreau să le dau jos – așa că voi intra într-un program foarte strict de sport și alimentație”, a mai spus actrița pentru sursa citată.