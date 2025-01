Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, experiențe inedite în vacanța din Filipine: „O plajă pustie, doar pentru noi doi”

Anca Țurcașiu și partenerul ei de viață, Călin Șerban, se află în prezent în Filipine, acolo unde petrec momente speciale împreună. Artista și iubitul ei vor sta două luni în vacanță și sunt entuziasmați de toate experiențele care vor urma în această călătorie.

Pe rețelele de socializare, Anca Țurcașiu își ține la curent fanii cu privire la activitățile pe care le fac ea și iubitul ei, Călin Șerban, în vacanța în Filipine. Artista a împărtășit o mulțime de imagini splendide cu peisajele spectaculoase din Filipine.

„Azi am fost în turul C din El Nido. O minunăție de locuri spectaculoase. Suntem pleonastici prin postările noastre, dar am promis că vom ține un jurnal al fiecărei zile petrecute aici…. Așa încât, cine vrea să călătorească cu noi, e binevenit!”