Gerard Piqué și Clara Chia Marti s-au despărțit după trei ani de relație. Care ar fi motivul

Gerard Piqué și iubita sa de trei ani, Clara Chia Marti, s-au despărțit, după cum anunță presa spaniolă. Fostul star al naționalei Spaniei și al echipei FC Barcelona, care s-a retras din fotbal în 2022, și-a trăit viața amoroasă sub lumina reflectoarelor încă de pe vremea relației de 10 ani cu Shakira, alături de care are doi copii.

Potrivit emisiunii spaniole de televiziune Vamos a ver („Hai să vedem”), citată de Marca, jurnalista Adriana Dorronsoro a confirmat că Gerard Piqué și Clara Chia Marti s-au despărțit. Dorronsoro a adăugat că, deși motivele separării nu sunt încă clare, există informații că ar putea fi implicați terți.

Clara Chía, în vârstă de 26 de ani, este cu 12 ani mai tânără decât Piqué. Dorronsoro a declarat: „Am confirmarea că Gerard Piqué și Clara Chia s-au despărțit și investighez puțin cauzele, pentru că aud de la terți, deși încă nu este foarte clar”.

Ea a precizat că sursa informațiilor este „foarte apropiată de cuplu” și nu a confirmat dacă apariția recentă a lui Piqué în Miami, în compania unei femei roșcate, are legătură cu despărțirea. Clara Chía lucrează, potrivit relatărilor, într-o companie de producție de evenimente sportive, iar cuplul postase anterior numeroase fotografii împreună pe rețelele sociale.

Piqué își împarte timpul între Barcelona și Miami, acolo unde locuiesc și copiii săi. Presa spaniolă relatează, de asemenea, că această viață dublă a reprezentat un punct de tensiune în relația sa cu Chía.

În iunie 2022, pe fondul zvonurilor de infidelitate, Shakira a anunțat despărțirea de Piqué, după 11 ani de relație și doi copii împreună — Milan (11 ani) și Sasha (9 ani). Artista l-a ironizat de atunci pe Piqué în muzica sa, numindu-l, printre altele, „Voldemort”.

„Până la urmă, adevărul sau ceea ce se întâmplă nu este spus așa cum s-a petrecut de fapt. Nu pot controla acest lucru”, declara Piqué pentru CNN, citat de AS la acea vreme.

„Cel mai important este că sunt înconjurat de cei dragi — familia mea, prietenii mei, oamenii care mă cunosc cu adevărat. Ei știu cum sunt și ce fac, iar asta îmi dă multă liniște. Sunt foarte fericit, mă simt privilegiat: am trăit viața pe care mi-am dorit-o, am jucat pentru clubul vieții mele timp de peste douăzeci de ani, am copii minunați, o familie incredibilă și prieteni din copilărie pe care încă îi am.”