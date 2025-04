Iulia Vântur, detalii neștiute despre sprijinul oferit de Salman Khan în cariera ei muzicală: „M-au ajutat sfaturile lui”

Iulia Vântur a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul. Vedeta formează alături de Salman Khan un cuplu de mai bine de 10 ani și au păstrat discreția în ceea ce privește relația lor. Actorul a ajutat-o foarte mult în cariera de la Bollywood și o sprijină în continuare, fiind chiar impresionat de succesul româncei.

Iulia Vântur a recunoscut, în cadrul unui interviu acordat recent, faptul că de mică a avut înclinații artistice. Vedeta se simte recunoscătoare pentru faptul că a avut curajul să experimenteze și să își clădească o carieră de succes departe de România.

„Când eram mică… scena era locul meu de joacă. Fie că prezentam moda, cântam, dansam sau prezentam. Spirit de artistă, de mică. Colegii de joacă își amintesc și acum, pentru ei nu a fost o surpriză să mă vadă pe scenă. Să fac asta în alte țări, în altă limbă, probabil că nimeni nu a intuit, nici măcar eu. Mă bucur că am avut curaj să mă las să experimentez, să descopăr mai mult despre mine, să-mi las creativitatea să curgă în diverse forme: muzică, actorie, film, teatru, dans. Toate se îmbină frumos, au aceeași rădăcină”, a declarat Iulia Vântur pentru VIVA!

Iulia Vântur s-a bucurat în România de o carieră în plină ascensiune, având în vedere succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. Foarte mulți au fost surprinși de faptul că vedeta a luat decizia de a renunța la cariera din televiziune și de a-și urma visul de a activa în lumea artistică din India.

„Mulți au crezut că am luat-o razna, să las o carieră de succes în televiziune și să plec într-o țară total diferită, pe alt continent, unde nu mă știa nimeni, nu știam limba sau mentalitatea. Însă tot pas cu pas am construit și n-a fost mereu ușor. Nici acum nu e ușor. Să contezi într-o industrie atât de mare, cu o populație de miliarde”, a spus Iulia Vântur.

Iulia Vântur a recunoscut că sprijinul și sfaturile venite din partea lui Salman Khan au contat foarte mult și i-au dat și mai multă încredere în talentul ei.

„Salman și Himesh Reshamiya au fost cei care au apreciat și au crezut în vocea mea. Salman mi-a spus mereu că am voce potrivită eroinelor din filme, ceea ce era un mare plus pentru un artist. M-au ajutat sfaturile lui, ale prietenilor din breaslă, sunt foarte recunoscătoare. În fața microfonului însă sau pe scenă ești tu cu tine și cu publicul. Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, să dovedesc ca merit locul meu în industrie. Am muncit ani de zile să-mi câștig individualitatea profesională”, a mai declarat Iulia Vântur pentru sursa citată anterior.