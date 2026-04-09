Alina Ceușan și soțul ei, garderobă la comun. Cum își împart cei doi hainele: „L-am luat pentru mine și Raul” (EXCLUSIV)

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alina Ceușan a vorbit deschis despre stilul său vestimentar, dar și despre felul în care moda începe să devină o formă de exprimare pentru întreaga familie, în cadrul unei sesiuni de styling realizate alături de Domnica Mărgescu, pentru emisiunea Style Explained.

Alina Ceușan și Raul Tișa își împart garderoba

Cunoscută pentru aparițiile sale atent construite și pentru interesul constant față de tendințe, Alina Ceușan a explicat că stilul personal nu este doar despre piese statement, ci și despre versatilitate și funcționalitate. În acest context, vedeta a mărturisit că unele articole vestimentare sunt împărțite chiar cu partenerul ei, Raul Tișa.

„Un trench mereu te salvează. Eu mai am unul foarte fain care îmi place foarte mult, dar l-am luat și pentru mine și pentru Raul, pentru că noi purtăm hainele la comun și e foarte lung. Am mai purtat și jeansii.”, ne-a spus Alina Ceușan.

Cât de mult se implică în alegerile copiilor

Dincolo de propriul stil, creatoarea de conținut a vorbit și despre modul în care copiii ei încep să-și contureze preferințele vestimentare. Fiul ei, Rock, se află deja într-o etapă în care experimentează și își caută identitatea, fiind atras de un stil minimalist, inspirat din universul personajelor.

„E greu, pentru că am început să fac niște alegeri de genul ăsta și mi-am dat seama că ei vor deja să-și aleagă singuri hainele. Și atunci am realizat că nu e în regulă ca tot ce au la dispoziție să fie la întâmplare, ci trebuie cumva să se potrivească între ele și să le explic asta. Rock e într-o perioadă în care e atras de zona personajelor. Se uită la tot felul de filme cu eroi și lucruri de genul ăsta. Nu neapărat că vrea să iasă îmbrăcat în Spider-Man, dar vrea doar negru, stil ninja, fără niciun logo, fără nimic pe haine. Și atunci îi spun: Ok, dar vrei să mergi și la călărie, și după aceea la prietenii noștri, nu poți să mergi peste tot îmbrăcat la fel. Trebuie să alegi. Așa că le-am împărțit: am mers pe o pereche de jeanși foarte cool, tip balloon, pentru călărie, fără un motiv anume, ca apoi să se poată schimba în treningul negru pe care și-l dorea. Are tot felul de fixuri de genul ăsta.”, a spus vedeta despre fiul ei.

În contrast, micuța Perla pare să fie deja pasionată de accesorii și detalii, chiar dacă este încă la o vârstă fragedă. Alina Ceușan a povestit cu umor și tandrețe despre felul în care fiica ei explorează garderoba.

„Perla, în schimb, e complet diferită. Îmi place de ea, se vede că e fetiță și adoră să își pună toate accesoriile. Toate, toate: coliere, jeanși, ochelari de soare. La un moment dat și-a pus ochelarii ăia mari de soare, de la Balenciaga, tip muscă și i-a purtat cu atitudine. A stat așa vreo jumătate de oră, eram cu căruciorul, beam un suc cu pai, iar ea stătea foarte relaxată. Mi-a plăcut foarte mult și faptul că întâi am avut băiat și apoi fată. Când o vezi cât e de delicată… se plimbă prin casă și acum începe să învețe și cuvintele.”, ne-a mai spus ea.

Foto: captură ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro