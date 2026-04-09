Alina Ceușan și soțul ei, garderobă la comun. Cum își împart cei doi hainele: „L-am luat pentru mine și Raul” (EXCLUSIV)

Alina Ceușan a vorbit deschis despre modul în care ea și Raul își împart garderoba.

Alina Ceușan a vorbit deschis despre stilul său vestimentar, dar și despre felul în care moda începe să devină o formă de exprimare pentru întreaga familie, în cadrul unei sesiuni de styling realizate alături de Domnica Mărgescu, pentru emisiunea Style Explained.

Cunoscută pentru aparițiile sale atent construite și pentru interesul constant față de tendințe, Alina Ceușan a explicat că stilul personal nu este doar despre piese statement, ci și despre versatilitate și funcționalitate. În acest context, vedeta a mărturisit că unele articole vestimentare sunt împărțite chiar cu partenerul ei, Raul Tișa.

„Un trench mereu te salvează. Eu mai am unul foarte fain care îmi place foarte mult, dar l-am luat și pentru mine și pentru Raul, pentru că noi purtăm hainele la comun și e foarte lung. Am mai purtat și jeansii.”, ne-a spus Alina Ceușan.

Cât de mult se implică în alegerile copiilor

Dincolo de propriul stil, creatoarea de conținut a vorbit și despre modul în care copiii ei încep să-și contureze preferințele vestimentare. Fiul ei, Rock, se află deja într-o etapă în care experimentează și își caută identitatea, fiind atras de un stil minimalist, inspirat din universul personajelor.

„E greu, pentru că am început să fac niște alegeri de genul ăsta și mi-am dat seama că ei vor deja să-și aleagă singuri hainele. Și atunci am realizat că nu e în regulă ca tot ce au la dispoziție să fie la întâmplare, ci trebuie cumva să se potrivească între ele și să le explic asta. Rock e într-o perioadă în care e atras de zona personajelor. Se uită la tot felul de filme cu eroi și lucruri de genul ăsta. Nu neapărat că vrea să iasă îmbrăcat în Spider-Man, dar vrea doar negru, stil ninja, fără niciun logo, fără nimic pe haine. Și atunci îi spun: Ok, dar vrei să mergi și la călărie, și după aceea la prietenii noștri, nu poți să mergi peste tot îmbrăcat la fel. Trebuie să alegi.

Așa că le-am împărțit: am mers pe o pereche de jeanși foarte cool, tip balloon, pentru călărie, fără un motiv anume, ca apoi să se poată schimba în treningul negru pe care și-l dorea. Are tot felul de fixuri de genul ăsta.”, a spus vedeta despre fiul ei.

În contrast, micuța Perla pare să fie deja pasionată de accesorii și detalii, chiar dacă este încă la o vârstă fragedă. Alina Ceușan a povestit cu umor și tandrețe despre felul în care fiica ei explorează garderoba.

„Perla, în schimb, e complet diferită. Îmi place de ea, se vede că e fetiță și adoră să își pună toate accesoriile. Toate, toate: coliere, jeanși, ochelari de soare. La un moment dat și-a pus ochelarii ăia mari de soare, de la Balenciaga, tip muscă și i-a purtat cu atitudine. A stat așa vreo jumătate de oră, eram cu căruciorul, beam un suc cu pai, iar ea stătea foarte relaxată. Mi-a plăcut foarte mult și faptul că întâi am avut băiat și apoi fată. Când o vezi cât e de delicată… se plimbă prin casă și acum începe să învețe și cuvintele.”, ne-a mai spus ea.

Citește și:
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Recomandari
Geanina Ilieș, declarații despre rolul de mamă. Fiul ei, Patrick, studiază în Barcelona: "Am învățat să-l las liber"
People
Geanina Ilieș, declarații despre rolul de mamă. Fiul ei, Patrick, studiază în Barcelona: "Am învățat să-l las liber"
Alex Velea, declarații despre cei doi băieți ai săi. Ce a dezvăluit despre Dominic și Akim: "Să facă ce simt"
People
Alex Velea, declarații despre cei doi băieți ai săi. Ce a dezvăluit despre Dominic și Akim: "Să facă ce simt"
Katy Perry, tot mai îndrăgostită de Justin Trudeau. Cum s-au afișat cei doi
People
Katy Perry, tot mai îndrăgostită de Justin Trudeau. Cum s-au afișat cei doi
După ce a câștigat Power Couple sezonul 3, Oase revine la Antena 1. În ce emisiune va apărea și ce rol va avea: "Mă bucur enorm că fac parte din acest proiect nebun"
People
După ce a câștigat Power Couple sezonul 3, Oase revine la Antena 1. În ce emisiune va apărea și ce rol va avea: "Mă bucur enorm că fac parte din acest proiect nebun"
Cum a fost surprins Răzvan Fodor în timp ce soția lui se află la filmările Asia Express: "Înconjurat de oameni frumoși"
People
Cum a fost surprins Răzvan Fodor în timp ce soția lui se află la filmările Asia Express: "Înconjurat de oameni frumoși"
Rareș Cojoc, dezvăluiri emoționante despre carieră și rolul de tată a trei copii. Ce a mărturisit campionul mondial la dans sportiv: "Pentru mine este foarte important să..."
People
Rareș Cojoc, dezvăluiri emoționante despre carieră și rolul de tată a trei copii. Ce a mărturisit campionul mondial la dans sportiv: "Pentru mine este foarte important să..."
Libertatea
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Ego.ro
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu. Care a fost ultimul omagiu pe care i l-a adus
Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu. Care a fost ultimul omagiu pe care i l-a adus
Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională
Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Gestul pe care nu e bine să-l faci azi, de Joia Mare. Nici măcar între apropiați! Se spune că aduce mare ghinion
Gestul pe care nu e bine să-l faci azi, de Joia Mare. Nici măcar între apropiați! Se spune că aduce mare ghinion
Andreea Esca, fotografiată lângă sicriul lui Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Numeroase persoane publice din România au mers să-și ia adio de la regretatul antrenor / GALERIE FOTO
Andreea Esca, fotografiată lângă sicriul lui Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Numeroase persoane publice din România au mers să-și ia adio de la regretatul antrenor / GALERIE FOTO
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Smiley, în mijlocul unei controverse. Casa lui de producție a fost dată în judecată, iar suma care i se cere drept despăgubire este fabuloasă
Smiley, în mijlocul unei controverse. Casa lui de producție a fost dată în judecată, iar suma care i se cere drept despăgubire este fabuloasă
People

Haha Production, casa de producție a lui Smiley, a fost dată în judecată de regizoarea israeliană Adi Halfin.

+ Mai multe
Keanu Reeves, apariție rară alături de iubita sa, Alexandra Grant. Cum au fost surprinși cei doi pe covorul roșu
Keanu Reeves, apariție rară alături de iubita sa, Alexandra Grant. Cum au fost surprinși cei doi pe covorul roșu
People

Keanu Reeves și Alexandra Grant au participat la premiera filmului Outcome.

+ Mai multe
Andreea Bălan, imagini spectaculoase cu localul unde va avea loc nunta ei cu Victor Cornea: "Cu vedere superbă la lac"
Andreea Bălan, imagini spectaculoase cu localul unde va avea loc nunta ei cu Victor Cornea: "Cu vedere superbă la lac"
People

Andreea Bălan și Victor Cornea se apropie cu pași repezi de ziua nunții lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

