Alina Ceușan, declarații sincere despre începutul carierei și rețeta succesului ei din online: „Lucrurile au venit pe parcurs”

Alina Ceușan și-a amintit de primii pași pe care i-a făcut în consolidarea carierei ei din mediul online.

Alina Ceușan, dezvăluiri despre cariera ei

Alina Ceușan se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Publicul a avut ocazia să o descopere și dincolo de activitatea ei din mediul online, în cadrul emisiunii Asia Express de la Antena 1, acolo unde a făcut echipă alături de prietena ei cea mai bună, Carmen Grebenișan, dar și în calitate de prezentatoare a emisiunii Love Island România de la PRO TV. Pe lângă faptul că este activă pe rețelele de socializare și este o creatoare de conținut de succes, având numeroase contracte de imagine cu diverse produse pe social media, Alina Ceușan este implicată și într-o serie de afaceri.

Într-un interviu acordat recent, Alina Ceușan a vorbit despre diferențele care erau în industrie în momentul în care a început să activeze în social media față de acum.

„Mă gândesc încă de la început, am fost acolo când industria abia se forma și mi se pare așa onoare să mă aflu în acest joc foarte frumos, pentru că nu existau atunci toate lucrurile despre care vorbim astăzi, toate aceste colaborări”, a spus Alina Ceușan la Știrile Antena Stars.

Alina Ceușan a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la FSPAC Cluj-Napoca. În cadrul unui proiect de la facultate, ea și-a făcut un blog, care ulterior a ajutat-o în dezvoltarea carierei ei solide din mediul online.

„Lucrurile au venit pe parcurs. Blogul meu a venit ca un examen la facultate, mi-am dat seama că de cele mai multe ori profesorii devin acești îngeri, dacă vrei ocrotitori, care îți deschid uși, drumuri, așa s-a întâmplat și la mine. Când am început blogul nu exista, după cum am zis, acest concept neapărat în România, mai ales cineva să te plătească pentru postări sau așa mai departe.”

Alina Ceușan a vorbit și despre momentul în care au apărut primele câștiguri financiare, dar și alte recunoașteri din partea industriei.

„Cred că primii bani i-am făcut după primele șase luni, primele premii au venit după primele șase luni, cam așa, și toată rețeta succesului cred că stă în anduranță și antrenament. În online e foarte important să știi să te adaptezi, mai ales în ziua de azi.”

Câți bani a câștigat Alina Ceușan pentru primul ei contract

Alina Ceușan a dezvăluit acum ceva timp câți bani a câștigat în urma primului ei contract, care a avut legătură cu o ședință foto.

„Primul meu contract a fost pentru un shooting pe care l-am făcut acasă la Târgu Mureș! Am câștigat în jur de 150 de euro, vreo 500 sau 600 de lei la vremea respectivă. E mult spus contract! Pe lângă acest lucru, cred că atunci am avut și primul rol în TV pe care îl aveam ca job de vară în Târgu Mureș. Cam acestea au fost primele job-uri, dar m-am bucurat că pot să fac banii mei! Asta a fost cu foarte mulți ani în urmă, când zona de televiziune o făceam în liceu. Nu mă știa nimeni de pe online, online-ul l-am început abia în 2012!”, a declarat Alina Ceușan pentru Ego.ro.

