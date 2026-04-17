„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, în selecția Cannes Écrans Juniors 2026, program desfășurat sub umbrela Festivalului Internațional de Film de la Cannes

Filmul "Atlasul Universului", regizat de Paul Negoescu, face parte din selecția Cannes Écrans Juniors, prezentată în timpul Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

"Atlasul Universului", regizat de Paul Negoescu, în selecția Cannes Écrans Juniors 2026, program desfășurat sub umbrela Festivalului Internațional de Film de la Cannes

Filmul „Atlasul Universului”, premiat anul acesta la festivalurile internaționale de la Berlin și la Sofia, face parte din selecția Cannes Écrans Juniors, prezentată în timpul Festivalului Internațional de Film de la Cannes, ediția 79.

Selecția realizată de Pierre de Gardebosc, Gérard Camy și Aurélie Ferrier include filme de interes general pentru copii și adolescenți, care stârnesc reflexie, evocă civilizații, moduri de viață, povești din mai multe țări și subiecte incitante ce pot deveni teme importante de dialog în mediul școlar, oferind totodată elevilor o introducere în arta cinematografică.

Lungmetrajele din secțiunea Cannes Écrans Juniors  vor fi jurizate de copii.

„Selecția la Cannes Écrans Juniors înseamnă o ocazie rară și onorantă de a avea filmul prezentat atât la Berlin, cât și în contextul Festivalului de Film de la Cannes, și de a-l pune în dialog direct cu publicul lui”, a declarat regizorul Paul Negoescu.

Primul film românesc pentru copii care face parte din această selecție paralelă, educațională și culturală desfășurată sub umbrela Festivalului de Film de la Cannes, dedicată în special tinerilor de peste 13 ani, „Atlasul Universului”, va fi prezentat alături de titluri precum „Chicas triste” (r. Fernanda Tovar, Mexic, Spania, Franța), „Omaha” (r. Cole Webley, SUA), „Sham” (r. Takashi Miike – Japonia), „The Good Daughter” (r. Julia De Paz Solvas, Spania), „Une année italienne” (r. Laura Samani, Italia, Franța), „Vanilla” (r. Mayra Hermosillo, Mexic).

Lungmetrajul „Atlasul Universului”, produs de compania de producție deFilm (România) în coproducție cu Screening Emotions (Bulgaria) și Avanpost Media (România), a fost desemnat Cel mai bun film din competiția internațională destinată filmelor pentru adolescenți la Festivalul Internațional de Film de la Sofia, ediția 30. și a primit Mențiunea Specială a Juriului internațional al Berlinale Generation Kplus a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, ediția 76.

Realizat după un scenariu scris de Paul Negoescu („Două lozuri”, „Oameni de treabă”, „Încă două lozuri”, „Povestea unui pierde-vară”, „O lună în Thailanda”) și Mihai Mincan („Dinți de lapte”, „Spre Nord”), filmul „Atlasul Universului” vorbește cu umor și tandrețe despre copilărie, curaj și puterea imaginației.

Un băiat de zece ani, care cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, pornește în prima sa călătorie plină de aventuri în afara satului în care locuiește, descoperind o lume surprinzătoare și prietenii neașteptate.

Rolul principal este interpretat de Matei Donciu, un talentat actor de 11 ani aflat la debut, selecționat în urma unui casting îndelungat realizat de directoarea de casting Florentina Bratfanof. Din distribuție mai fac parte: Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Costi Antone, Zisu Stanciu, Sofia Marinescu, Cristi Martin, Silvana Negruțiu, Andrei Mateiu, Andreea Mateiu, Kim Ciobanu, Puiu Lăscuș, Călin Petru, Johanna Mild – Keresztúri, Carol Alupoaei, Norbert Boda, Eliza Bercu, Nicolae Drăgulin, Nelu Serghei, Dani Ioniță, Ion Rusu.

Ana Drăghici („De ce mă cheamă Nora când cerul meu e senin”, „Oameni de treabă”, „Încă două lozuri”, „Otto Barbarul”) s-a ocupat de imaginea filmului, iar Mihai Codleanu („Tati part-time”, „Ruxx”, „Secretul fericirii”, „Bună, ce faci”) a realizat montajul.

Marius Leftărache (4 trofee Premiile Gopo și 11 nominalizări) semnează muzica și design-ul de sunet, iar Iulia și Victor Fulicea („Anul Nou care n-a fost”, „Încă două lozuri”, „Povestea unui pierde-vară”)  scenografia și costumele.

„Atlasul Universului” a fost produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr (deFilm), Poli Angelova, Nikolay Todorov (Screening Emotions), Carmen Rizac (Avanpost Media).

„Atlasul Universului” este o coproducție România-Bulgaria care face parte din portofoliul de vânzări internaționale al prestigioasei companii Pluto Film.

În România, filmul va ajunge pe marile ecrane prin intermediul distribuitorului T.R.I.B.E. Films.

Recomandari
10 seriale care ar fi trebuit să se sfârșească mult mai repede
Lifestyle
10 seriale care ar fi trebuit să se sfârșească mult mai repede
Comportamente pe care le consideri dovezi de iubire, dar de fapt indică un partener foarte subjugat
Lifestyle
Comportamente pe care le consideri dovezi de iubire, dar de fapt indică un partener foarte subjugat
Cele mai noi filme ale lui Radu Jude și Pedro Almodóvar, printre primele titluri confirmate la TIFF.25
Lifestyle
Cele mai noi filme ale lui Radu Jude și Pedro Almodóvar, printre primele titluri confirmate la TIFF.25
Actori care au recunoscut că s-au uitat la filmele sau serialele în care au jucat, iar declarațiile lor te vor surprinde
Lifestyle
Actori care au recunoscut că s-au uitat la filmele sau serialele în care au jucat, iar declarațiile lor te vor surprinde
Cum să-i oglindești partenerului un comportament negativ fără să-l jignești sau rănești
Lifestyle
Cum să-i oglindești partenerului un comportament negativ fără să-l jignești sau rănești
Spectacolul "Magda by Gianina" revine cu reprezentații în țară și străinătate
Lifestyle
Spectacolul "Magda by Gianina" revine cu reprezentații în țară și străinătate
Libertatea
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026 cu piesa "Choke Me", cucerește publicul în timpul turneului de promovare
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026 cu piesa "Choke Me", cucerește publicul în timpul turneului de promovare
Lifestyle

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”, cucerește publicul din întreaga lume. Artista a înregistrat un succes viral internațional în timpul turneului intens de promovare.

+ Mai multe
10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans
10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans
Lifestyle

Nu trebuie să ocolești serialele acestea.

+ Mai multe
Tipare comportamentale care îți aduc de fiecare dată nefericire în cuplu
Tipare comportamentale care îți aduc de fiecare dată nefericire în cuplu
Lifestyle

Există tipare comportamentale repetate de-a lungul anilor, care au impact negativ în cuplu, indiferent de partener.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

