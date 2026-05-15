Un nou instrument AI destinat avocaților și specialiștilor fiscali a fost lansat în România. Cum funcționează platforma Benvolio

Benvolio este o platformă AI creată pentru a ajuta avocații și specialiștii fiscali să analizeze mai rapid legislația și jurisprudența din România.

Țuca Zbârcea & Asociații și Codezilla au lansat Benvolio, o platformă bazată pe inteligență artificială creată pentru a ajuta profesioniștii din domeniul juridic și fiscal să gestioneze mai rapid informațiile legislative și jurisprudența. Instrumentul apare într-un moment în care modificările frecvente ale legislației din România pun presiune pe companii, avocați și consultanți fiscali, care trebuie să urmărească și să interpreteze volume mari de informații într-un timp scurt.

Noua soluție AI este gândită pentru a accelera procesul de documentare și analiză, oferind răspunsuri structurate construite pe baza textelor legislative și a deciziilor relevante din jurisprudență.

Cum diferă Benvolio de alte platforme AI

Dezvoltatorii susțin că Benvolio a fost construit special pentru domeniul juridic românesc, spre deosebire de instrumentele AI generaliste care pot produce informații inexacte sau concluzii eronate, fenomen cunoscut în industrie drept „halucinație'.

Platforma nu oferă doar un răspuns simplu, ci indică și logica juridică sau sursele legislative care stau la baza concluziilor generate. Acest aspect este considerat important mai ales în activitățile juridice și fiscale, unde fiecare opinie sau interpretare trebuie susținută prin acte oficiale și baze legale clare.

Potrivit dezvoltatorilor, Benvolio funcționează ca un sistem de suport pentru specialiști, nu ca un înlocuitor al expertizei umane.

Ce poate face noua platformă

Benvolio este conceput pentru mai multe tipuri de utilizare în zona juridică și fiscală.

Printre principalele funcționalități se numără:

  • identificarea rapidă a legislației aplicabile într-un anumit caz;
  • interpretarea reglementărilor fiscale complexe pentru companii;
  • integrarea documentelor și arhivelor interne ale firmelor pentru personalizarea răspunsurilor generate de AI.

Astfel, companiile își pot încărca propriile proceduri sau baze de date interne, iar sistemul poate învăța structura și particularitățile organizației respective.

Digitalizarea serviciilor juridice accelerează

Lansarea Benvolio vine pe fondul unui interes tot mai mare pentru automatizarea activităților repetitive din domeniile profesionale. În loc să petreacă ore întregi căutând prevederi legislative, precedente sau norme metodologice, specialiștii pot utiliza platforma pentru a obține rapid o primă analiză juridică sau fiscală, care ulterior poate fi verificată și completată.

Reprezentanții companiilor implicate spun că soluția a fost deja testată în situații reale și că există planuri pentru extinderea proiectului și în alte state din Uniunea Europeană, prin adaptarea algoritmilor la legislația locală din fiecare țară, potrivit juridice.ro.

Ce impact ar putea avea asupra pieței

Apariția unor astfel de instrumente AI indică faptul că digitalizarea începe să joace un rol tot mai important în domeniul juridic și fiscal din România. Pentru companii și firme de consultanță, utilizarea unor platforme precum Benvolio ar putea aduce mai multe avantaje:

  • reducerea timpului necesar analizelor complexe;
  • diminuarea riscului de a omite modificări legislative recente;
  • acces mai rapid la informații juridice organizate și structurate.

Chiar dacă inteligența artificială nu poate înlocui decizia și responsabilitatea unui specialist, astfel de soluții sunt văzute tot mai des ca instrumente care pot eficientiza munca și simplifica procesele administrative.

