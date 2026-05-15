Dylan Sprouse și Barbara Palvin vor deveni părinți. Modelul a făcut anunțul la Festivalul de Film de la Cannes 2026

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Dylan Sprouse și Barbara Palvin vor deveni părinți! Cei doi au făcut publică vestea sarcinii în timpul participării la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Cuplul a pozat împreună în mai multe fotografii. Barbara Palvin a purtat o rochie bleu deschis, cu mâneci scurte și o fustă decorată cu pene. Ea și-a ținut mâna sub burtică, evidențiindu-și astfel sarcina. Dylan Sprouse a apărut lângă soția sa într-un smoking elegant, ținând un braț în jurul ei.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Cei doi s-au cunoscut la o petrecere în 2017, iar relația lor a început oficial în iunie 2018. La scurt timp după aceea, Barbara declara pentru Vogue Australia, în noiembrie 2018, că este „foarte îndrăgostită”.

„Simt că am găsit bărbatul perfect”, spunea ea despre Dylan. „Este foarte bun și delicat.”

Cei doi și-au confirmat logodna în iunie 2023 și s-au căsătorit o lună mai târziu, în cadrul unei ceremonii organizate în Ungaria. De-a lungul anilor, au vorbit deschis despre dragostea și susținerea reciprocă pe care și le oferă. Barbara Palvin a defilat la prezentarea de modă Victoria’s Secret din 2025, iar Dylan i-a transmis atunci un mesaj emoționant prin intermediul revistei PEOPLE:

„Te iubesc, iubito. Dă tot ce ai mai bun în seara asta”, a spus el, adăugând că ea chiar își „fracturase piciorul” cu patru săptămâni înainte. „Îți țin pumnii. Te iubesc. Știu că o să faci senzație.”

În februarie 2025, Barbara Palvin și Dylan Sprouse au vorbit despre secretele relației lor într-un interviu acordat revistei PEOPLE, după lansarea noii lor campanii Spring 2025 și Dress to Express.

„Când călătoresc, el este alături de mine și nu stăm despărțiți”, a declarat Barbara. Modelul a spus că regula funcționează în ambele sensuri: „Când el este pe platourile de filmare, încerc să îl vizitez. Avem regula să nu stăm separați mai mult de două-trei săptămâni.”

În august anul trecut, Barbara a dezvăluit într-o postare pe Instagram că a trecut recent printr-o operație pentru endometrioză. „Bună tuturor, a trecut ceva timp!”, și-a început ea mesajul, explicând că și-a împărtășit experiența în speranța că îi va ajuta și pe alții.

Ea a continuat:

„De câțiva ani mă confrunt cu dificultățile care pot veni odată cu menstruația: oboseală, dureri severe, sângerări abundente și neregulate, nopți nedormite pe podeaua băii. Credeam că pur și simplu așa funcționează corpul meu.”

Barbara a spus că i s-a recomandat să consulte un specialist în endometrioză. „Mergeam anual la controale ginecologice. Credeam că dacă aș fi avut endometrioză, aș fi aflat până acum. Dar se pare că această afecțiune nu poate fi diagnosticată prin examinări generale”. a scris ea.

Modelul a adăugat că operația „a ajutat-o foarte mult' și că este recunoscătoare că a făcut acest pas. „Diagnosticarea și tratamentul precoce sunt foarte importante pentru a preveni complicațiile pe termen lung, iar acum sunt mult mai atentă la corpul meu și reacționez rapid dacă este nevoie.”

„Sunt entuziasmată de acest nou capitol din viața mea și acum sunt pregătită să mă întorc la muncă”, a încheiat ea.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro