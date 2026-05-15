Alexandra Căpitănescu s-a calificat în marea finală Eurovision 2026. Primele declarații ale artistei: "Sunt foarte fericită"

Alexandra Căpitănescu s-a calificat în marea finală Eurovision 2026. Artista a urcat pe scena din Viena pe data de 14 mai, în cea de-a doua semifinală a concursului. Iată ce a dezvăluit cântăreața după această reușită.

Ediția Eurovision Song Contest 2026, care se desfășoară la Viena, marchează 70 de ani de la prima competiție muzicală europeană. Alexandra Căpitănescu și membrii trupei sale, Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal, au oferit publicului de la Viena un show de excepție pe durata interpretării piesei „Choke Me.”

Alexandra Căpitănescu nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în clipa a auzit că va merge mai departe în finala Eurovision 2026. Artista se simte recunoscătoare pentru fiecare persoană care a votat pentru ea și i-a oferit încredere. 

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision. Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea.

Țările calificate în a doua semifinală Eurovision 2026

Pe lângă România, s-au mai calificat alte nouă țări în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026.

  • Bulgaria: Dara – „Bangaranga”
  • Ucraina: Leléka – „Ridnym”
  • Norvegia: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”
  • Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”
  • România: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
  • Malta: Aidan – „Bella”
  • Cipru: Antigoni – „Jalla”
  • Albania: Alis – „Nân”
  • Danemarca: Søren Torpegaard Lund – „Før Vi Går Hjem”
  • Cehia: Daniel Zizka – „Crossroads”

Țările calificate după prima semifinală Eurovision 2026

După prima semifinală a ediției aniversare, 10 țări s-au calificat pentru marea finală Eurovision 2026, care are loc pe 16 mai. Show-ul a fost deschis de către Satoshi, artistul care reprezintă Republica Moldova. El a interpretat pe scenă piesa „Viva, Moldova!”

După încheierea prestațiilor de pe scenă, publicul a votat prin SMS, apel telefonic sau online. La finalul serii, organizatorii Eurovision 2026 au dezvăluit publicului țările calificate pentru marea finală din 16 mai.

  • Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”
  • Felicia (Suedia) – „My System”
  • Lelek (Croația) – „Andromeda”
  • Akylas (Grecia) – „Ferto”
  • Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”
  • Noam Bettan (Israel) – „Michelle”
  • Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”
  • Alicja (Polonia) – „Pray”
  • Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”
  • Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul. Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scenă muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 se desfășoară la Viena, sub sloganul „United by Music', cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finală pe 16 mai. Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia. 

Regatul Unit, Franța, Germania și Italia se califică automat, fiind printre cei mai mari finanțatori ai concursului. Austria, care a câștigat anul trecut, se califică în finală în calitate de țară gazdă.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

