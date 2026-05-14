Andreea Popescu, recunoscătoare fostului soț pentru sprijinul financiar după divorț. Ce a dezvăluit public: "El nu avea nicio obligație, dar..."

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat azi actele de divorț la notar, astfel că terminarea căsătoriei lor a devenit acum oficială.

Vestea potrivit cărora Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează circulă de mai mult timp în mediul online, mai ales după numeroasele declarații făcute de ea.

Deși se presupunea că actele au fost deja semnate, detaliile separării fiind stabilite, abia acum cei doi au divorțat oficial. Actele au fost depuse la finalul lunii trecute, însă, potrivit legii, divorțul este oficial abia după trecerea a 30 de zile de la semnarea actelor, timp în care cei doi puteau să se răzgândească și să renunțe la divorț.

După divorț, Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc, iar în ceea ce privește cei trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai bine. Cei doi părinți își doresc ca separarea să îi afecteze cât mai puțin și fac tot posibilul să le ofere stabilitate și echilibru în această perioadă, titrează Libertatea.

Andreea Popescu, despre sprijinul financiar pe care îl primește de la Rareș Cojoc după divorț

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

Andreea Popescu a vorbit deschis într-un interviu despre sprijinul financiar pe care îl are din partea fostului soț, conform înțelegerii de la notar din momentul divorțului.

„Eu primesc un suport pentru copii, lunar, iar banii respectivi merg jumătate la chirie, deci jumătate-jumătate facem chiria. Cumva, contractual, pentru că noi am și semnat la notar, el nu avea nicio obligație, dar a avut obligația morală pentru copiii lui… Rectific. Atunci când faci la notar și copiii sunt jumătate din timp la tine și jumătate din timp la tată, niciunul nu trebuie să-i dea nimic celuilalt, pentru că în jumătatea lui de timp el plătește tot, iar în jumătatea mea de timp plătesc eu tot. El a venit ca un ajutor. E un suport din partea lui.”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Ea a ținut să precizeze că nu îi este ușor să fie nevoită să se bazeze doar pe propriile resurse, după atâția ani de căsătorie.

„Viața mea e foarte solicitantă pentru că mă solicit să fiu bine, în general. Mă solicită ideea de a fi o femeie pe picioarele mele 100%. Real, pentru o femeie care trece printr-un divorț și ajunge singură, să fie independentă e solicitant. Mi-au scris foarte multe femei că ar pleca dintr-o căsnicie toxică, foarte toxică, dar nu au cum, pentru că nu au posibilitate materială. Da, este greu. Pentru că nu te mai bazezi pe nimeni cum te bazezi într-o căsnicie.”, a mai declarat ea pentru sursa citată.

Ce a mărturisit Rareș Cojoc despre divorț

Rareș Cojoc a mărturisit că a avut nevoie inclusiv de ajutor specializat pentru a reuși să gestioneze emoțional schimbările din viața sa personală.

Până acum, Rareș Cojoc a preferat să fie discret în ceea ce privește despărțirea de fosta sa soție, evitând să comenteze public situația. Dansatorul recunoaște însă că perioada de după divorț l-a afectat profund și că încearcă în continuare să își găsească echilibrul.

În tot acest proces, unul dintre oamenii care i-au fost aproape a fost partenera sa de dans, Andreea Matei, alături de care formează o echipă de mai bine de un deceniu. Cei doi au construit în timp o relație profesională extrem de puternică, iar conexiunea dintre ei a fost remarcată deseori inclusiv de public.

Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni mondiali la dans sportiv, iar dansatorul spune că succesul lor a venit și din faptul că au învățat să funcționeze perfect împreună.

Întrebat dacă simte că are lucruri să își reproșeze în legătură cu fosta căsnicie, dansatorul a recunoscut că responsabilitatea într-un divorț nu aparține niciodată unei singure persoane.

„Da, cred că am reușit. Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. În acest punct nu se ajunge doar din cauza unui partner, e o culpă comună. Traversez o perioadă de tranziție și deocamdată trebuie să gestionez multe aspecte din viața mea”, a spus Rareș Cojoc pentru Cancan.

De asemenea, Rareș Cojoc a spus sincer că a apelat la ajutorul unui terapeut pentru a depăși această perioadă.

„Sigur că da. Avem la dans pe cineva cu care lucrăm și l-am abordat și pentru această problemă prin care am trecut, pentru că e viața mea și viața îți afectează performanța. Trebuie să lucrez mult la mine.”

Dansatorul a explicat că în această perioadă încearcă să se concentreze pe familie, pe copii și pe lucrurile care îi pot aduce liniște și stabilitate.

„Îmi doresc să fiu un tată dedicat, prezent în viața copiilor mei, probabil voi dansa. Îmi doresc multă liniște și echilibru”, a mai spus acesta.

