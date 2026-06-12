Shakira a făcut show la debutul Cupei Mondiale 2026, într-o atmosferă marcată și de controverse

Shakira a fost vedeta ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, oferind un spectacol plin de energie pe stadionul Azteca din Ciudad de México.

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  de  ELLE.ro
Shakira la Cupa Mondială FIFA 2026
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Shakira a dat startul oficial Cupei Mondiale FIFA 2026 joi seară, într-o ceremonie spectaculoasă organizată înaintea meciului de deschidere al competiției. Turneul, cel mai mare din istoria Campionatului Mondial, debutează în Statele Unite, Canada și Mexic, pe fondul unor controverse și tensiuni care amenință să umbrească evenimentul.

Mexicul a învins Africa de Sud cu 2-0 pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de México. Însă înainte de primul fluier al arbitrului, atenția tuturor a fost captată de ceremonia de deschidere.

Shakira și Burna Boy au interpretat „Dai Dai”, piesa oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026, în fața a zeci de mii de spectatori. Artista columbiană, care a semnat și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, a urcat pe scenă într-un body galben neon, completat de elemente albe, și a fost înconjurată de sute de dansatori.

Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, iar publicul a reacționat entuziast la apariția artistei, care și-a pus în valoare mișcările de dans devenite deja emblematice. Show-ul a inclus și un moment special alături de o trupă tradițională mexicană de mariachi. În timpul spectacolului, o replică uriașă aurie a trofeului Cupei Mondiale a apărut în centrul scenei, în timp ce dansatorii, îmbrăcați în costume viu colorate, au completat unul dintre cele mai impresionante momente ale serii.

Ceremonia a inclus și prestații susținute de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná și Tyla, artiști care fac parte din primul album oficial lansat vreodată pentru o Cupă Mondială FIFA. Unul dintre capetele de afiș ale serii a fost și rapperul columbian J Balvin, care a urcat pe scenă înaintea Shakirei și a oferit un spectacol energic alături de Ryan Castro. Înaintea lor, trupa mexicană Maná a încălzit atmosfera cu unele dintre cele mai cunoscute hituri ale sale.

Actrița Salma Hayek, ambasadoare FIFA, a avut onoarea de a declara oficial deschisă competiția. Ea a susținut un scurt discurs de bun venit înaintea paradei steagurilor naționale și a fost ulterior surprinsă în tribune alături de Gianni Infantino. Artista sud-africană Tyla a interpretat imnul național al Africii de Sud înainte de startul partidei și a urmărit apoi meciul din tribune, alături de cântăreața Becky G.

Cu multe ore înainte de debutul competiției, mii de suporteri mexicani au luat cu asalt stadionul Azteca pentru a celebra faptul că țara lor găzduiește Cupa Mondială pentru a treia oară în istorie, un record absolut. Fanii au transformat arena într-un spectacol de culoare, îmbrăcați în roșu și verde, purtând sombrero-uri decorate cu paiete, măști de luchador și accesorii inspirate din cultura mexicană.

Nu toți suporterii au reușit însă să obțină bilete pentru meci. Mii de persoane s-au îndreptat spre zona oficială pentru fani amenajată în piața Zócalo din centrul istoric al capitalei. Cu puțin timp înainte de startul partidei, accesul în zona respectivă a devenit haotic, după ce mii de oameni au încercat să intre simultan. Potrivit AFP, oficialii locali au fost nevoiți să intervină pentru a controla mulțimea.

Mai mulți suporteri au aruncat cu sticle de apă și au scandat în favoarea echipei Mexicului, în timp ce autoritățile au anunțat ulterior că zona pentru fani și-a atins capacitatea maximă și au recomandat publicului să urmărească meciurile din alte spații amenajate în oraș.

În paralel, ceremonia a stârnit nemulțumiri în Statele Unite, unde mulți telespectatori s-au plâns că postul Fox, deținătorul drepturilor de transmisie, nu a difuzat spectacolul de deschidere. În locul imaginilor cu Shakira și ceilalți artiști, publicul american a urmărit comentariile și analizele realizate de Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović și Alexi Lalas. În schimb, postul Telemundo a transmis integral ceremonia.

Cu toate acestea, problemele din jurul Cupei Mondiale nu s-au limitat la transmisia TV. În ultimele săptămâni, competiția a fost marcată de controverse legate de costuri, securitate, impactul asupra mediului și politicile de imigrare. În Ciudad de México au avut loc proteste organizate de sindicatele profesorilor, care solicită salarii mai mari și reforme în sistemul de pensii. Totodată, organizații precum Greenpeace au criticat impactul ecologic al unui turneu desfășurat în 16 orașe și trei țări diferite.

În Statele Unite, politicile privind vizele au generat la rândul lor nemulțumiri. Mai mulți suporteri, jurnaliști și oficiali au raportat dificultăți în obținerea documentelor necesare pentru a intra în țară. Unul dintre cele mai mediatizate cazuri a fost cel al arbitrului somalez Omar Artan, exclus de pe lista arbitrilor FIFA după ce autoritățile americane i-au refuzat accesul pe teritoriul SUA.

În ciuda tuturor acestor probleme, FIFA insistă că turneul trebuie să rămână un eveniment dedicat fotbalului și unității globale. Președintele FIFA, Gianni Infantino, le-a transmis criticilor să „se calmeze” și a subliniat că federația nu poate controla deciziile luate de guverne în privința imigrației sau securității.

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