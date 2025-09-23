Salma Hayek, petrecere de vis pentru aniversarea fiicei sale. Valentina a împlinit 18 ani: „Am mâncat, am dansat, am râs”

Salma Hayek își sărbătorește fiica într-o zi cu totul specială. Actrița din Grown Ups, în vârstă de 59 de ani, a împărtășit pe Instagram momente din petrecerea de 18 ani a Valentinei, fiica ei.

Salma Hayek, petrecere fastuoasă pentru Valentina

Într-un carusel de fotografii, Hayek a publicat mai multe imagini, inclusiv una în care pozează alături de adolescentă și de soțul ei, omul de afaceri François-Henri Pinault, precum și videoclipuri cu Valentina în ziua cea mare. Într-unul dintre clipuri, mama și fiica dansează împreună, amândouă îmbrăcate în rochii de mătase.

„Am mâncat, am dansat, am râs, am iubit… și am continuat petrecerea tot weekendul. La mulți ani, mi cielo, să te sărbătoresc nu pare niciodată suficient”, a scris Salma în descriere, adăugând apoi traducerea mesajului și în spaniolă. Mândra mamă a postat și o fotografie de arhivă cu fiica ei, numind-o pe proaspăta majoră „frumoasa mea regină a dansului”.

„Frumoasa mea regină a dansului. Astăzi ai împlinit 18 ani!!!!! Atâtea lucruri s-au schimbat în viața ta, dar tu ești mereu atât de TU,” a scris actrița. „O inimă bună și pasională, un suflet înțelept plin de magie, o forță a naturii unică și de neoprit, cu un umor isteț și o tenacitate încăpățânată. Unele lucruri nu se vor schimba niciodată: te vom iubi mereu și, deși ai fost întotdeauna înaintea vârstei tale, vei rămâne mereu în inima mea, fiica mea de vis,” a continuat ea. „Feliz cumpleaños Valentina Paloma.”

Detalii despre relația apropiată dintre actriță și fiica ei

Salma Hayek și François-Henri Pinault s-au cunoscut în 2006, iar în 2007 au devenit părinți, aducând-o pe lume pe Valentina. Cei doi s-au căsătorit civil la Primăria din arondismentul 6 al Parisului, de Ziua Îndrăgostiților, în 2009, înainte de a organiza o nuntă fastuoasă la Veneția, Italia, în aprilie același an, unde Valentina a avut rolul de fetiță cu flori.

Anul trecut, cu ocazia împlinirii a 17 ani de către Valentina, Hayek a mărturisit pe Instagram că deja simțea „anxietatea despărțirii”, pe măsură ce se apropie momentul în care fiica ei va pleca de acasă.

„Mă face să râd toată ziua, mă învață atâtea lucruri, mă motivează, mă inspiră în atât de multe feluri, mă face să vreau să dansez, să cânt, să gătesc și face viața atât de palpitantă,' a spus Salma. „Te iubesc atât de mult, mi Vale.”

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în aprilie, actrița a vorbit despre cum se pregătește pentru această mare schimbare din viața ei:

„Când ești mamă mexicano-libaneză, e un gând foarte greu, pentru că nouă ne place să îi ținem aproape,” a mărturisit ea. „Dar am discutat despre asta cu soțul meu [omul de afaceri francez François-Henri Pinault] de foarte mult timp. M-am dedicat familiei timp de 18 ani, dar amândoi știm că, odată ce acest moment va veni, mă voi dedica comunității mele, meseriei mele. Iar el este foarte entuziasmat să mă vadă explorându-mi cu adevărat cel mai mare potențial.”

