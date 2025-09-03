Salma Hayek a împlinit 59 de ani și și-a surprins fanii cu imagini sexy în costum de baie. Ce mesaj a transmis actrița

Salma Hayek și-a sărbătorit ziua de naștere pe un iaht de lux.

  ELLE.ro
Salma Hayek a împlinit 59 de ani și și-a surprins fanii cu imagini sexy în costum de baie. Ce mesaj a transmis actrița

Salma Hayek și-a sărbătorit ultimul an din decada de 50 de ani într-un costum de baie roșu aprins.

Salma Hayek, aniversare în costum de baie

Actrița a împlinit 59 de ani pe 2 septembrie și a postat pe Instagram o fotografie în care poartă un bikini roșu intens, asortat cu o băutură de aceeași culoare.

Hayek și-a petrecut ziua pe un iaht, purtând ochelari de soare și pozând pe fundalul unui apus spectaculos pe mare.

59 de călătorii în jurul soarelui și încă dansez”, a scris ea pe rețelele sociale. „Un toast pentru voi toți și mulțumesc pentru dragoste .”

Mesajele de felicitare au venit rapid de la prieteni celebri, printre care Anthony Hopkins și Linda Evangelista.

„La mulți ani  Te iubim”, a comentat Hopkins. Evangelista, care are un fiu cu soțul lui Hayek, omul de afaceri francez François-Henri Pinault ,a transmis și ea urări printr-un șir de emoji-uri cu inimi și baloane.

Vedeta își îmbrățișează vârsta

De-a lungul anilor, Hayek și-a obișnuit fanii cu apariții spectaculoase în costum de baie. În mai 2025, ea a apărut pe coperta Sports Illustrated Swimsuit Issue, unde a povestit că, în tinerețe, nici nu își imagina că va ajunge vreodată să fie inclusă în această ediție iconică.

„Îmi amintesc că, atunci când eram tânără, abia așteptam să apară revista ca să văd cine va fi în ea. Evident, nu arătam ca un model, așa că nu mi-a trecut prin minte că aș putea apărea acolo într-o zi”, a declarat ea.

„Dacă cineva mi-ar fi spus că voi fi în revistă la 58 de ani, l-aș fi trimis direct la nebuni. Dar lumea s-a schimbat, și asta e minunat”, a adăugat actrița.

Ea a explicat că apariția pe coperta revistei, alături de tinere vedete precum gimnasta LSU și influencerul Livvy Dunne, campioana olimpică Jordan Chiles și modelul Lauren Chan, a transmis un mesaj important.

„Aș putea să mă retrag, dar nu vreau să pierd acest moment. Am luptat pentru el și cred că e extraordinar faptul că o publicație ca Sports Illustrated spune că e în regulă — ba chiar cool — să ai peste 50 de ani și să te simți nu doar atrăgătoare, ci și liberă, fără rușine de propriul corp, ca și cum ar trebui ascuns”, a spus Hayek.

În aprilie, într-un interviu pentru revista People, actrița declara că nu își dorește să pară mai tânără, ci să arate bine la vârsta pe care o are.

„Vreau doar ca soțul meu să spună în continuare ‘Wow’ când mă privește”, a mărturisit ea. „Îmi doresc să mă simt bine în pielea mea, dar nu pentru că vreau să arăt ca la 20 de ani. Sunt împăcată. Sunt mult mai entuziasmată să am 50 sau 60 de ani și să arăt bine la vârsta asta. E un alt fel de frumusețe.”

Citește și:
Alexandru Ciucu, replică indirectă către Alina Sorescu: „Nu trebuie să demonstrez nimănui că sunt un tată bun'

foto: Arhiva ELLE

