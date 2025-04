Imaginile cu care Salma Hayek și-a impresionat fanii. Cum a apărut actrița pe covorul roșu la 2025 Breakthrough Prize Awards

Actrița Salma Hayek a participat la cea de-a 11-a ediție a Galei Premiilor Breakthrough, organizată la Los Angeles, unde a atras atenția cu o coafură simplă, dar elegantă: părul negru, despărțit pe mijloc și aranjat în bucle ample. În loc să-și ascundă firele albe, actrița în vârstă de 58 de ani a ales să le lase la vedere, mai ales în zona tâmplelor, adăugând astfel un plus de contrast și naturalețe coafurii.

Pentru această apariție, Salma Hayek a ales o ținută sobră, care a lăsat loc detaliilor subtile, cum ar fi părul grizonat, să iasă în evidență. A purtat o rochie lungă, neagră, cu mâneci transparente și ample și cu un guler înalt. Ținuta a fost accesorizată cu un colier floral supradimensionat și brățări aurii. Machiajul a inclus nuanțe calde de teracotă, care au adus un strop de culoare întregului look.

După eveniment, actrița a publicat pe Instagram un mesaj de recunoștință pentru oportunitatea de a participa:

„O seară în care am celebrat mințile strălucite din știință care ne modelează viitorul, la gala premiilor Breakthrough. A fost o onoare să particip și să stau alături de #HudaZoghbi, fostă laureată și profesoară în cadrul Departamentelor de Pediatrie, Genetică Moleculară și Umană, Neurologie și Neuroștiințe de la Baylor College of Medicine – și, în plus, o femeie libaneză ca și mine. #breakthroughprize'