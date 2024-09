Salma Hayek, imagini provocatoare cu ocazia zilei sale de naștere. Actrița a împlinit 58 de ani

Salma Hayek a împlinit 58 de ani pe data de 2 septembrie. Pentru a marca momentul, actrița a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram mai multe imagini în care apare în diverse costume de baie.

„Galerie de fotografii în bikini de ziua mea, la mulți ani mie! P.S. niciuna dintre aceste imagini nu este din trecut”, a scris actrița în descrierea postării.

În prima fotografie, Hayek poartă un costum de baie în culori vibrante, o pălărie de paie, o pereche de ochelari negri supradimensionați și cercei aurii. În celelalte imagini, actrița se relaxează pe o barcă, purtând diverse ținute de plajă colorate.

Înainte de ziua ei de naștere, Salma Hayek a mai publicat pe contul său de Instagram și alte videoclipuri surprinse tot pe barcă.

„Aceasta a fost piesa mea de vară pentru 2024”, a scris Salma Hayek în descrierea unui clip în care dansează pe melodia „Beso (Fruta Fresca)” a artiștilor Carlos Vives și Wakyin.

Săptămâna trecută, Hayek și-a încântat fanii de pe Instagram cu mai multe imagini din Ibiza. Actrița a pozat într-un costum de baie galben din două piese, pe care l-a accesorizat cu o pereche de ochelari supradimensionați și un colier cu mărgele multicolore. Dacă în prima poză Hayek își etalează corpul tonifiat, în cea de-a doua imagine, aceasta a optat pentru un cadru în prim-plan care îi dezvăluia firele albe de păr.

„Costum de baie galben + Păr alb = combinație perfectă #ibiza”, a scris Salma Hayek în descrierea imaginilor.

Așa cum era de așteptat, frumusețea naturală a actriței nu a trecut neobservată. Postarea a devenit virală, strângând peste un milion de like-uri și mii de comentarii. Chiar și supermodelul Linda Evangelista, care are un fiu de 17 ani cu soțul lui Hayek, François-Henri Pinault, a lăsat un comentariu, adăugând mai multe inimioare galbene.

Anul trecut, invitată în cadrul podcast-ului Let’s Talk Off Camera, Salma Hayek a vorbit extrem de deschis despre lucrurile pe care le face pentru a se menține în formă și pentru a-și păstra aspectul tineresc cu care ne-a obișnuit. Spre surprinderea fanilor, actrița în vârstă de 58 de ani a mărturisit că nu a apelat nicodată la botox. Cu toate astea, Salma Hayek a dezvăluit că secretul frumuseții sale constă într-un soi de meditație, pe care o face ore întregi.

„Din cauza multor lucruri din corpul meu și a problemelor de sănătate, cumva am dezvoltat această meditație ciudată pe care continui să o perfecționez. Pot să o fac ore întregi pentru că nu simt timpul și este atât de distractiv. Trebuie să simți energia. Se mișcă și dansează în interiorul tău diferite sentimente și senzații.”

Chiar dacă ți se poate părea ciudat, și nu ai considera meditația drept o metodă anti-aging, Hayek insistă că efectele sale sunt vizibile. „Uneori, când o fac, oamenii îmi spun când ies din cameră: „O, Doamne! Arăți iar de 20 de ani.”

În urmă cu câțiva ani, actrița a dezvăluit că nu se vopsește și că nu e deloc deranjată de firele albe de păr pe care le are. „Mândră de părul meu alb”, a scris Salma Hayek alături de un selfie. „Unul dintre motivele pentru care nu mă vopsesc este acela că nu am răbdare să aștept în tot acest proces”, le-a spus vedeta celor de la The New York Times în 2017. „Nu vreau să petrec ce mi-a mai rămas din tinerețe pretinzând că sunt mai tânără și să nu-mi trăiesc viața.”

Cu toate astea, o sursă apropiată a declarat pentru Hollywood Life că Salma Hayek urmează un stil de viață echilibrat, ce constă într-o alimentație sănătoasă și exerciții fizice constante.

„Mănâncă bine și face exerciții. Dieta Salmei constă în proteine slabe, multe fructe și legume, dar și alte alimente organice. Face exerciții fizice în mod regulat, are grijă de ea și se odihnește. Bea multă apă și se ferește de soare. Rutina ei este simplă, dar urmărește cu strictețe să o respecte. Încearcă să apeleze regulat la tratamente pentru față, nu merge la culcare fără să se demachieze și nu consumă zahăr.”

