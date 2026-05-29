Geanina Ilieș, primele declarații despre plecarea de la Antena Stars. De ce a demisionat după doi ani: „Aleg să fiu sinceră mereu”

Geanina Ilieș a făcut primele declarații despre plecarea de la Antena Stars. Prezentatoarea știrilor mondene a demisionat după doi ani de colaborare cu postul de televiziune. Care este motivul și ce altceva a mai dezvăluit?

Într-o postare făcută pe Instagram, Geanina Ilieș a vorbit despre plecarea ei de la Antena Stars. Prezentatoarea TV a pus punct colaborării cu postul de televiziune după doi ani. În mesajul ei, ea menționează că prin acest pas nu renunță la cariera ei de jurnalistă, ceea ce ar putea însemna că am putea să o vedem într-o nou proiect de televiziune. Pentru moment, nu a oferit detalii suplimentare referitoare la viitoarele ei proiecte profesionale.

„Dragii mei, Așa cum mă știți, aleg să fiu sinceră mereu cu voi. Așa că, aveți dreptul să aflați de la mine prima dată: drumul meu la Antena Stars se încheie aici. Și înainte de orice speculație, să știți că inima și sufletul meu iubesc în continuare acest produs: Știrile Antena Stars. Este locul în care am fost primită cu brațele deschise, este locul în care am întâlnit oameni frumoși și profesioniști. Este locul care va fi mereu un reper în viața mea. Totuși, mereu trebuie să ne dorim să devenim varianta noastră cea mai bună, să creștem, să facem proiecte din ce în ce mai mari. Așa că, azi, spun „La revedere” publicului Antena Stars, dar nu și carierei de jurnalist. Vă mulțumesc pentru toate orele în care mi-ați fost alături și vă promit că ne revedem curând!

A voastră, Geanina!”, se arată în mesajul transmis de către Geanina Ilieș pe Instagram.

Conform unor surse citate de cancan.ro, Geanina Ilieș ar fi în discuții pentru a prezenta o nouă emisiune de la PRO TV, „Burlacii: Foc în Paradis”, versiunea românească a formatului internațional „Bachelor in Paradise.” Geanina Ilieș s-ar afla printre cele care ar urma să modereze show-ul care se va filma în Turcia în această vară și ar fi chiar printre preferatele pentru acest post. Până acum, prezentatoarea TV nu a făcut declarații despre aceste speculații care circulă privind viitorul ei profesional.

Despre cariera Geaninei Ilieș

Geanina Ilieș nu este deloc străină de lumea televiziunii. Și-a făcut debutul în calitate de prezentatoare de știri sportive în anul 2008, la Prima TV. Ulterior, în 2010, a început o colaborare cu Antena 1, unde a continuat cu sportul, iar după a făcut trecerea către știri. Ea a mai fost și prezentatoarea Observatorului de Weekend. În august 2016, și-a anunțat fanii că a decis să plece de la Antena 1. În 2020, Geanina Ilieș a prezentat emisiunea „Gospodar fără pereche” de la PRO TV. La începutul anului 2024, s-a alăturat echipei Antena Stars.

