Săndel Bălan, dezvăluiri după ce fiica lui, Andreea Bălan, ar fi pus punct colaborării de 20 de ani cu Petrișor Ruge: „Eu țin legătura cu Petrișor”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

De ceva timp circulă tot mai multe zvonuri conform cărora colaborarea profesională dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge ar fi ajuns la final. Aceste speculații s-au intensificat după ce dansatorul nu a fost prezent la nunta artist cu Victor Cornea și nu a mai participat alături de ea la concerte. Până la acest moment, cei doi nu au făcut declarații oficiale despre acest subiect.

Săndel Bălan, despre presupusa ruptură dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge

Fanii Andreei Bălan au observat că Petrișor Ruge nu mai face parte din echipa alături de care Andreea Bălan dansează la concertele din ultima vreme, lucru care a ridicat multe semne de întrebare.

Mai mult decât atât, Petrișor Ruge a fost absent și la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, fapt ce a dus la întărirea zvonurilor privind întreruperea colaborării celor doi.

La primele concerte pe care Andreea Bălan le-a susținut după ce s-a căsătorit, fanii au observat că Petrișor Ruge a fost înlocuit cu alți dansatori și l-au asaltat pe dansator cu întrebări privind actuala situație dintre el și cântăreață.

La doar o zi de la nunta Andreei Bălan, Petrișor Ruge a dezvăluit pe rețelele sociale că își face debutul în muzică, lansând prima melodie sub numele de scenă Același om.

Recent, Săndel Bălan a făcut declarații după apariția zvonurilor conform cărora fiica lui, Andreea Bălan, și Petrișor Ruge ar fi pus punct colaborării lor profesionale după două decenii. Conform unor speculații circulate în presa mondenă, Petrișor Ruge ar fi vrut să îi facă o surpriză Andreei Bălan și să îl aducă pe tatăl ei, Săndel Bălan, la nuntă, deși acesta nu fusese invitat. Ulterior, cântăreața s-ar fi supărat pe dansator și ar fi încetat colaborarea cu el.

„Nu știu nimic. Eu țin legătura cu Petrișor doar când am pe cineva care să fie instruit pe partea de dans, când am avut nevoie doar atunci l-am sunat. Am oameni de la 6 ani până la 49 de ani și l-am întrebat pe Petrișor dacă are timpul disponibil necesar și întotdeauna a fost drăguț cu mine. Nu știu ce să spun legat de ceea ce se zice, nu știu ce gândire are fiecare în acest moment. Aș vrea și eu să știu ce s-a întâmplat între ei”, a spus Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan pentru Spynews.ro.

De ce ar fi lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea este fără îndoială evenimentul monden al primăverii. Artista și jucătorul de tenis au avut o cununie religioasă superbă pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați. Ceea ce au observat aceștia a fost absența notabilă a lui Petrișor Ruge, celebrul partener de dans al artistei.

Deși Petrișor Ruge nu a vorbit despre absența lui de la nunta Andreei Bălan, un fan a dezvăluit pe internet care ar fi adevăratul motiv al absenței sale. Mai exact în ziua în care Andreea Bălan s-a căsătorit, în viața lui Petrișor Ruge a avut loc un eveniment foarte important: nunta surorii sale.

„A fost la nunta surorii lui, care a fost în aceeași zi cu nunta Andreei”, a scris un fan la una dintre postările cântăreței.

Citește și:

Vedete la ELLE New Media Awards 2026 (II)

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro