ELLE România a desemnat cele mai influente personalități din social media în cadrul galei ELLE New Media Awards de pe 25 mai 2026, cel mai stylish eveniment dedicat comunității online.

Creatori și creatoare de conținut, vedete, personalități din showbiz-ul românesc, prieteni și colaboratori ai revistei ELLE România, muzică bună, ținute de party reunite sub dress code-ul Enchanted Garden: iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată la UNDA OPEN POSSIBILITIES.

Petrecerea a culminat cu ceremonia de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii celor 8 categorii ELLE New Media Awards 2026 (Fashion, Beauty, Newcomer, Real Talk, Culture, Lifestyle, Most Popular și Celebrity) votați în exclusivitate de către public pe site-ul elle.ro. Iată câștigătorii ELLE New Media Awards 2026!

Câștigătorii ELLE New Media Awards 2026

Ada Goiu a fost desemnată câștigătoarea categoriei Fashion, iar Ștefania Olariu a obținut trofeul de la categoria Beauty.

La Newcomer, premiul a mers către Cosmin Gurău, iar câștigătoarea la categoria Real Talk a fost Adina Oanță.

La categoria Culture, Andreea Staicu (Booksstopia) a câștigat trofeul, iar la Lifestyle premiul a mers către Sînziana Maria Iacob.

Ioana Grama a fost câștigătoarea categoriei Most Popular, iar Theo Rose a obținut trofeul de la Celebrity.

De asemenea, tot la ELLE New Media Awards 2026, redacția ELLE a acordat încă un trofeu, în afara competiției. Este vorba despre premiul EQUAL VOICE, parte dintr-o inițiativă Ringier, trustul media internațional din care face parte ELLE România, de a pune accentul pe egalitate de gen și pe reprezentarea femeilor în presă. Trofeul EQUAL VOICE a mers către creatoarea de conținut Maria Zvinca.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc, redactora-șefă ELLE România, și Maurice Munteanu, fashion editor ELLE România. Pe scenă a urcat Alexandra Căpitănescu, artista care a reprezentat România la Eurovision 2026 și care a reușit performanța de a se clasa pe locul al treilea în competiția muzicală europeană. Cântăreața a susținut în cadrul evenimentului un show electrizant alături de trupa sa. Alexandra Căpitănescu a fost răsplătită cu premiul Outstanding Emerging Artist din partea redacției ELLE România.

La reușita petrecerii în cadrul căreia au fost desemnați câștigătorii ELLE New Media Awards 2026 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Forcapil, Grifid Hotel, Scottish Fine Soaps și Sarti Spritz, cărora le mulțumim mult pentru sprijin! Le mulțumim, de asemenea, și partenerilor noștri, Julius Meinl, Peroni, Red Bull, Oshee, Enrose. Mulțumirile se îndreaptă și către locația UNDA OPEN POSSIBILITIES pentru găzduirea evenimentului.

Foto: Dumitru Angelescu

