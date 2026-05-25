Ben Affleck și Jennifer Garner, apariție surprinzătoare în ținute asortate la o ieșire în Los Angeles

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ben Affleck și Jennifer Garner par să fie în continuare pe aceeași lungime de undă. Cei doi foști soți au fost surprinși purtând ținute asortate în timp ce ieșeau să ia masa împreună, vineri, în Los Angeles.

În imaginile apărute online, Jennifer Garner a purtat un pulover bleu deschis și o pereche de jeans albaștri, în timp ce Ben Affleck a ales o cămașă albastră și blugi în aceeași nuanță. Ambii și-au completat ținutele cu pantofi sport și ochelari de soare purtați pe cap.

Fostul cuplu, care are împreună trei copii, părea să se bucure de timpul petrecut împreună.

Garner, în vârstă de 54 de ani, și Affleck, de 53 de ani, s-au căsătorit în 2005 și s-au despărțit în 2015, divorțul fiind finalizat oficial în 2018. În timpul căsniciei, au devenit părinții lui Violet, de 20 de ani, Seraphina, de 17 ani și Samuel, de 14 ani. În luna ianuarie, mama celor trei copii a vorbit deschis despre divorțul „dificil” prin care a trecut alături de Affleck.

„Partea grea a fost realitatea în sine. Destrămarea unei familii a fost ceea ce a durut cel mai mult. Pierderea unui parteneriat autentic și a unei prietenii adevărate a fost cea mai grea parte”, a declarat ea pentru Marie Claire.

Cu toate acestea, după despărțire, cei doi au continuat să își crească împreună copiii într-un mod amiabil, participând de-a lungul anilor la numeroase activități de familie, inclusiv aniversări și sărbători.

În martie, Ben Affleck și Jennifer Garner s-au reunit pentru aniversarea fiului lor, Samuel. În fotografii, cei doi apăreau mergând împreună la Combat Paintball Park din Castaic, California.

Samuel și doi dintre prietenii săi îi urmau îndeaproape.

După despărțire, atât actorul din „Gone Girl”, cât și actrița din „13 Going on 30” și-au refăcut viața sentimentală.

Ben Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Lopez în 2022. Chiar și după despărțirea lor, doi ani mai târziu, artista a păstrat o relație apropiată cu copiii actorului premiat cu Oscar.

Anul trecut, Page Six a relatat că ar fi existat un „triunghi amoros” între Affleck și cele două foste soții ale sale. Surse apropiate susțineau că actorul ar fi fost interesat de o posibilă împăcare cu Jennifer Garner, în timp ce Jennifer Lopez încă ar mai fi avut sentimente pentru el.

În ceea ce o privește pe Jennifer Garner, actrița are o relație discretă, cu pauze și împăcări, cu partenerul său John Miller încă din 2018.

Ben Affleck ar fi făcut un gest surprinzător în urma divorțului de Jennifer Lopez. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, actorul i-ar fi cedat fostei sale soții întreaga sa parte din conacul de aproximativ 52 de milioane de euro, fără a cere vreo compensație financiară.

Conform documentelor obținute de TMZ, cei doi au modificat acordul de împărțire a bunurilor, fiind menționată o „transferare de proprietate între soți”. Deși actele nu detaliază exact natura tranzacției, surse apropiate situației susțin că Ben Affleck a renunțat complet la partea sa din proprietate în favoarea lui Jennifer Lopez, fără niciun cost.

Cei doi au achiziționat impresionanta vilă din Beverly Hills în iunie 2023, pe vremea când formau încă un cuplu. Proprietatea, evaluată la 52,3 milioane de euro, se întinde pe aproximativ 3.500 de metri pătrați și include nu mai puțin de 12 dormitoare, 24 de băi și chiar un teren de baschet complet echipat.

Citește și:

Bella Hadid a încălcat restricțiile de la Cannes 2026 cu o rochie inspirată de Jane Birkin

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro