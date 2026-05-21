Bella Hadid a încălcat restricțiile de la Cannes 2026 cu o rochie inspirată de Jane Birkin

Bella Hadid a transformat apariția sa de la Festivalul de Film de la Cannes 2026 într-un moment încărcat de simbolism și eleganță.

Bella Hadid a atras toate privirile pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026, unde a ales să aducă un omagiu unei adevărate legende a stilului: Jane Birkin. Modelul în vârstă de 29 de ani a apărut la eveniment într-o creație personalizată Schiaparelli, inspirată de rochia purtată de celebra actriță și cântăreață britanică la Cannes în urmă cu aproape șase decenii.

Ținuta de culoare ivoire, creată de Daniel Roseberry, directorul artistic al casei Schiaparelli, a impresionat prin detaliile sofisticate și munca impresionantă din spatele realizării sale. Rochia a fost decorată cu broderii din dantelă realizate prin tehnica trompe l’œil, folosind șnururi și fire speciale de ancorare. Potrivit informațiilor oficiale, piesa vestimentară a necesitat nu mai puțin de 22.160 de ore de broderie și implicarea a 130 de artizani.

Foto: Profimedia

Designul a inclus un decolteu adânc, evidențiat de un pandantiv negru amplasat central, și o trenă amplă în stil sirenă, construită pe mai multe niveluri. Bella Hadid și-a completat apariția cu cercei cu diamante, un inel geometric cu diamante și o coafură elegantă, prinsă la spate.

Rochia a făcut imediat trimitere la cea purtată de Jane Birkin în 1969, la Festivalul de Film de la Cannes. Cele două creații împărtășesc mai multe elemente vizuale: accesoriul negru poziționat în zona decolteului, rolul său funcțional de a susține croiala adâncă, dar și modelul asemănător al broderiei din dantelă.

Există însă și diferențe între cele două apariții. Dacă rochia lui Jane Birkin avea mâneci ceva mai scurte și o croială dreaptă, tip shift dress, reinterpretarea purtată de Bella Hadid a mizat pe o siluetă mult mai mulată, cu mâneci lungi și evazate, care continuau armonios linia trenelor voluminoase.

Apariția modelului a atras atenția atât prin referința la unul dintre look-urile emblematice ale lui Birkin, cât și prin faptul că ținuta a venit în contextul noilor reguli vestimentare impuse pe covorul roșu de la Cannes.

Organizatorii mențin și la ediția din 2026 restricțiile privind ținutele foarte transparente sau cele care expun nuditatea pe covorul roșu, precum și rochiile foarte voluminoase, cu trene ample, care pot îngreuna accesul și circulația invitaților.

Bella Hadid a ales această apariție pentru premiera filmului „La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer” („De Gaulle: Tilting Iron”), producție care urmărește cariera militară a celebrului general francez Charles de Gaulle și care va avea lansarea oficială pe 10 iunie.

Festivalul de Film de la Cannes 2026 este în plină desfășurare, evenimentele și premierele atrag atenția lumii întregi, iar vedetele impresionează cu ținutele purtate pe covorul roșu.

Primul weekend la Cannes a adunat o mulțime de celebrități, atât pe covorul roșu, cât și la evenimentele sau galele organizate colateral, astfel că am avut ocazia de a admira numeroase ținute spectaculoase, pe care le poți vedea și tu în galeria de mai sus.

Festivalul de Film de la Cannes 2026 are mereu de toate: ținute memorabile, filme emoționante, dramă cât cuprinde și, uneori, și premii pentru cineaștii din România. Dar trebuie să recunoaștem că unul dintre punctele forte ale festivalului este reprezentat de neegalatul său covor roșu. Cât de des avem, până la urmă, ocazia să vedem starurile internaționale ale filmului, zile la rând, pozând cu grație, uneori de mai multe ori pe zi, în ținute diferite, la premierele feluritelor pelicule intrate în competiție?

Printre prezențele notabile la premierele care au avut loc în weekend se numără Cate Blanchett, Demi Moore, Catherine Deneuve, Julianne Moore dar și modele precum Bella Hadid, Romee Strijd, Adriana Lima. Una dintre surprize a constituit-o apariția pe covorul roșu a celebrului John Travolta, alături de fiica lui, Ella Bleu Travolta.

Foto: Profimedia

