Situația neplăcută prin care trece Lora. De ce artista a fost nevoită să ceară protecția poliției: „M-au amenințat cu moartea, cu…”

Lora trece printr-o situație extrem de neplăcută și a fost nevoită să apeleze la ajutorul autorităților.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Lora
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Lora este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit, de-a lungul timpului, despre relații dificile și experiențe personale marcante.

Lora, nevoită să ceară ajutorul autorităților

Lora trece printr-o situație extrem de neplăcută, după ce s-a văzut nevoită să ceară ajutorul autorităților. Totul a pornit de la mesajele de amenințare pe care artista le-a primit în ultima vreme.

Mai exact, pe rețelele de socializare, artista a primit mai multe mesaje de amenințare cu moartea, venite din partea a doi bărbați diferiți, iar cântăreața a decis să facă plângere la poliție împotriva celor doi, considerând că lucrurile au escaladat și devin extrem de periculoase.

Autoritățile au luat în serios situația gravă prin care trece artista, astfel că cei doi bărbați sunt acum anchetați penal.

„M-au amenințat cu moartea, cu violență. Între timp Poliția mi-a transmis că și-au cerut scuze, că au fost influențați. Consider că dacă vrei să se schimbe ceva în societatea asta, trebuie să faci un efort și să descurajezi astfel de devianțe. Internetul nu e o lume paralelă în care ne putem spune orice și apoi să rezolvăm cu scuze. Consumul meu nu mai poate fi recuperat”, a declarat Lora pentru CANCAN.RO.

Conform sursei citate, cei doi bărbați ar fi încercat să își schimbe poziția și să obțină scoaterea de sub urmărire penală. Procesul este încă în desfășurare, iar aceștia încearcă să îi convingă pe judecători că nu ar trebui trași la răspundere.

„Libertatea ta de exprimare se opreste unde libertatea mea e amenințată”, a mai transmis artista.

Cum a reacționat Lora după zvonurile că divorțează

Lora a fost una dintre invitatele la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă faptul că a mers fără soțul ei, Ionuț Ghenu, a atras imediat atenția. Mai mult, unele publicații mondene au dat naștere la zvonuri privind relația actuală a artistei cu soțul ei, susținând că cei doi se îndreaptă spre divorț.

Artista a decis să răspundă public acestor zvonuri, precizând că la nunta Andreei Bălan a mers cu o prietenă. Ea a filmat un videoclip, pe care ulterior l-a șters, în care a spus clar că nu are de gând să divorțeze de partenerul ei de viață.

„Căutați în altă parte, că la mine nu e cazul (n.red. să divorțez) (…) Eu am fost la nunta Andreei cu o prietenă, am dansat până la 5 dimineața (…) Vă spun, unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare foarte…”, a spus Lora, pe Instagram.

Lora a publicat mai multe imagini și clipuri de la superba nuntă a Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă, bineînțeles, s-au găsit destui care să posteze comentarii răutăcioase.

„Peste vreo trei ani divorțează din nou și tot așa o să vă distrați”, a fost unul dintre comentarii.

Artista nu a lăsat ca astfel de comentarii să se propage în mediul online și a ales să ofere un răspuns pertinent.

„Când o femeie poate să facă asta înseamnă că e independentă financiar și nu acceptă comportamente proaste de la bărbat”, a fost răspunsul artistei.

Lora, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora susține că nu s-a schimbat foarte mult dinamica dintre ea și Ionuț Ghenu după ce s-au căsătorit, pentru că amândoi formau o echipă solidă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, de dinainte.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a spus Lora pentru VIVA!

Citește și:
Alexandru Ion, anunț neașteptat despre cariera lui și colaborarea cu Antena 1: „Niște alegeri care probabil n-ar trece testul prietenilor apropiați'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "E foarte deschis, generos, concentrat"
People
Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "E foarte deschis, generos, concentrat"
Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni. Ducii de Sussex pregătesc un film despre războiul din Afganistan
People
Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni. Ducii de Sussex pregătesc un film despre războiul din Afganistan
Un alt membru din juriul Republicii Moldova spune cum a evaluat prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026: "Nu pot încălca regulile"
People
Un alt membru din juriul Republicii Moldova spune cum a evaluat prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026: "Nu pot încălca regulile"
Care ar fi adevăratul motiv pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Un fan al artistei a dezvăluit tot
People
Care ar fi adevăratul motiv pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Un fan al artistei a dezvăluit tot
Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună la cină în Londra. Noile imagini alimentează zvonurile despre relația lor
People
Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună la cină în Londra. Noile imagini alimentează zvonurile despre relația lor
Victoria Raileanu, clipe dificile după ce fetița ei de un an a ajuns la spital. Ce diagnostic a primit micuța de la medici: "Mi-a venit să izbucnesc în plâns"
People
Victoria Raileanu, clipe dificile după ce fetița ei de un an a ajuns la spital. Ce diagnostic a primit micuța de la medici: "Mi-a venit să izbucnesc în plâns"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
John Travolta dezvăluie motivul schimbării de look. De ce a purtat berete la Cannes 2026: "Vreau să fie un omagiu adus..."
John Travolta dezvăluie motivul schimbării de look. De ce a purtat berete la Cannes 2026: "Vreau să fie un omagiu adus..."
People

John Travolta a atras atenția la Festivalul de Film de la Cannes 2026 nu doar prin premiul onorific primit, ci și printr-un detaliu neașteptat din ținuta sa. Actorul în vârstă de 72 de ani a explicat ulterior de ce a ales să poarte beretă.

+ Mai multe
Dana Rogoz, emoționată de aniversarea fiicei sale. Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu Lia: "Ești o minune de copil"
Dana Rogoz, emoționată de aniversarea fiicei sale. Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu Lia: "Ești o minune de copil"
People

Dana Rogoz a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării fiicei sale, Lia.

+ Mai multe
Ce despăgubiri cere Kim Kardashian în instanță de la autorii jafului de bijuterii în valoare de peste 8 milioane de euro din Paris
Ce despăgubiri cere Kim Kardashian în instanță de la autorii jafului de bijuterii în valoare de peste 8 milioane de euro din Paris
People

După ce a fost victima unui jaf epocal într-un hotel din Paris, unde i s-au furat bijuterii în valoare de 8,8 milioane de euro, Kim Kardashian cere despăgubiri în instanță.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC