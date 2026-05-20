Ce despăgubiri cere Kim Kardashian în instanță de la autorii jafului de bijuterii în valoare de peste 8 milioane de euro din Paris

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că îi iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri.

Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces, pe fondul declarației vedetei, care a decis să îl ierte pe liderul grupării care a jefuit-o.

Decizia lui Kim Kardashian privind dezvăluirile vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era cazată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase numărându-se și inelul de 18,8 carate dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro.

Cu toate acestea, avocatul care o reprezintă pe Kardashian a declarat în fața tribunalului că timpul vindecă aceste daune și că clienta sa pretinde doar un simbolic euro de la autorii jafului, o grupare de 8 persoane al căror lider este Aomar Aït Khedache, acum în vârstă de 70 de ani.

Decizia vedetei vine după un proces foarte public, în cadrul căruia infractorii au fost scutiți de o parte din pedeapsă, date fiind vârstele și stările de sănătate ale acestora. Kim Kardashian s-a declarat mulțumită de verdict, spunând că ce o interesa era faptul că „s-a făcut dreptate”, decizie la care a contribuit și faptul că liderul bandei, căruia i-au fost suspendați 5 ani dintre cei 8 de pedeapsă, i-a trimis vedetei o scrisoare de scuze. Kardashian a declarat emoționată, în instanță, că i-a apreciat gestul. „Te iert pentru ce s-a întâmplat, dar asta nu schimbă emoțiile pe care le-am trăit și sentimentele acelea și trauma, felul în care viața mea s-a schimbat pentru totdeauna.”

Judecătorul cazului a admis faptul că sentințele sale au fost blânde, dar le-a motivat prin faptul că infractorii nu aveau o mare probabilitate să mai pună la cale astfel de fapte. Majoritatea făptașilor au fost închiși în ianuarie 2017, la câteva luni după jaf, fiind mai apoi eliberați pe cauțiune până la debutul procesului, în aprilie anul trecut.

Și stilistul lui Kim Kardashian, care se afla în același apartament de hotel când a avut loc jaful, a cerut tot un euro daune în timpul audierilor din procesul civil. În schimb, recepționerul Abderrahmane Ouatiki, care a fost amenințat cu arma în noaptea raidului, a cerut 500.000 de euro daune, avocații acestuia susținând că clientul lor trăiește cu sindromul șocului post-traumatic în urma întâmplării, lucru care l-a făcut incapabil să își termine studiile doctorale. Hôtel de Pourtalès, unde s-a petrecut incidentul, cere 100.000 de euro pentru daune aduse reputației sale.

Decizia lui Kim Kardashian de a cere doar despăgubiri simbolice de la autorii incidentului poate fi conectată și de faptul că aceasta a urmat studiile facultății de drept, cu scopul de a lupta pentru justiție, fiind cunoscute campaniile sale de apărare a unor persoane cărora sistemul de justiție nu le-a făcut dreptate. Kim Kardashian urmează în acest sens o tradiție de familie, tatăl său, Robert Kardashian, fiind un avocat celebru mai ales pentru faptul că l-a apărat pe O.J. Simpson în celebrul proces în care acesta era acuzat de crimă, în 1995.

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro