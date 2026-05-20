Steve Ant, o nouă relație după despărțirea de Ramona Olaru. Cine e iubita artistului: „Mă face să zâmbesc”

Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut sub numele de scenă numele de scenă Steve Ant, și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de Ramona Olaru. Cine este noua lui parteneră?

Steve Ant, o nouă iubită după despărțirea de Ramona Olaru

La scurt timp după ce s-a despărțit de Ramona Olaru, Steve Ant iubește din nou. Artistul formează un cuplu alături de Alina Oprea, o antreprenoare care a participat în emisiunea „Desafio: Aventura” de la PRO TV și a făcut parte din echipa Luptătorii. Ea a fost eliminată din competiție înainte de semifinală. La începutul anului 2025, Alina Oprea a avut o relație de scurtă durată cu Cătălin Bordea.

Steve Ant și Alina Oprea și-au făcut apariția la un eveniment organizat de PRO TV cu ocazia finalei emisiunii Desafio: Aventura:

„Este alături de mine de când a murit tatal meu, mă face să zâmbesc și să mai uit de necaz. Încearcă în permanență să mă cucerească. E genul de bărbat pe care-l dai afară pe ușă și intră pe geam”, a spus Alina Oprea VIVA!

Ramona Olaru, despre despărțirea de Steve Ant

Inițial, Ramona Olaru și Steve Ant au avut o relație discretă, ferită de ochii curioșilor. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a publicat pe Instagram mai multe imagini prin care arăta cât este de răsfățată de către iubitul ei. Cei doi și-au asumat în mod oficial relația la finalul lunii martie, atunci când artistul a lansat piesa Fuego en la piel, în videoclipul căreia apare în ipostaze tandre cu Ramona Olaru.

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost plecați într-o vacanță în Tenerife. După întoarcerea din această escapadă, cei doi nu au mai apărut împreună, aspect care a alimentat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit. Vedeta de la Antena 1 a reacționat în urma acestor speculații, precizând că nu își dorește să ofere detalii despre viața ei personală.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, de ce să vorbesc despre viața mea personală. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect! Apreciez. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.ro.

Ramona Olaru, decizie după ce s-a despărțit de Steve Ant

După despărțirea de Steve Ant, Ramona Olaru își propune să facă schimbări în viața ei personală, astfel încât să nu mai fie dezamăgită pe viitor. Vedeta a spus ce anume nu ar mai accepta de la un viitor partener. Pentru ea, contează ca iubitul ei să fie la același nivel din punct de vedere financiar cu ea.

„Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine și să trebuiască să îl întrețin eu. O susțin în continuare și nu o să iau unul sărac, ca să știți! Sub nicio formă! Să-l întrețin eu, să îi dau eu bani de țigări…Tu mă vrei pe mine la nivelul la care sunt, vii un mucea la mine și ai pretenții, nu? După, dacă nu sunt pentru tine, vii și zici du-te băi…”, a spus Ramona Olaru în podcast-ul găzduit de Cătălin Moroșanu.

Foto: Arhiva ELLE

