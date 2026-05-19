Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit cinci ani de la cununia civilă. Cum și-a surprins prezentatorul soția cu ocazia aniversării: „Ce drăguț! Ai uitat că…”

Dani Oțil și soția sa, Gabriela, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Împreună de șapte ani și căsătoriți civil din 2021, cei doi au un fiu, Tiago, în vârstă de patru ani.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au aniversat cinci ani de la cununia civilă, cei doi dezvăluind și câteva imagini de la evenimentul organizat în cerc restrâns din cauza restricțiilor impuse în timpul pandemiei de coronavirus.

„Doamne, ce ne-am mai distrat! Bine a fost și prima petrecere de după pandemie. Am fost o mână de oameni, dar a fost atât de fain. Chiar dacă nu puteam să dansez prea mult sau să stau prea mult în picioare, pentru că nu am avut o sarcină chiar ușoară, a fost absolut minunat”, a scris Gabriela Prisăcariu pe internet.

Gabriela Prisăcariu a glumit pe seama momentului ceremoniei, ținând să evidențieze că Dani Oțil a fost foarte fericit la evenimentul important din viața lor.

„A se observa că nu a fost silit de nimeni să zică da”, a mai scris ea.

Dani Oțil nu a lăsat ca aniversarea a cinci ani de la cununia civilă să treacă neobservată și și-a surprins soția cu un buchet de flori.

„Ce drăguț! Ai uitat că am sărbătorit cinci ani de când am spus da”, i-a spus Gabriela Prisăcariu.

„Cinci ani de la accident! De la operație! Ce să sărbătoresc? La mulți ani!”, i-a răspuns, în glumă, Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au decis ca în 2026 să facă pasul cel mare și să se mute din Corbeanca în București, lucru pe care cei doi îl plănuiesc de ceva timp.

Modelul a explicat pe rețelele de socializare care este motivul pentru care au luat această decizie, punând accent și pe modul în care va fi afectat fiul lor, Tiago.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a scris soția lui Dani Oțil în mediul online.

Cei doi au decis ca momentan să locuiască cu chirie, așteptând să vadă cum se acomodează cu locuitul la bloc, însă fiul lor pare a fi destul de încântat de alegerea părinților săi.

„Tiago este foarte fericit că stăm la bloc, avem și noi lift. O să fim singurii de la etajul 1 care folosesc liftul”, a povestit Gabriela pe internet.

Deși acum locuiesc cu chirie în București, cei doi nu renunță la locuința lor din Corbeanca.

„Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare…”, a scris Gabriela. „Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”.

În privința vieții de familie, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că Dani Oțil este un tată extrem de implicat și că adesea îl răsfață pe Tiago. Vedeta a explicat și de ce familia lor nu plănuiește un al doilea copil: experiența sarcinii a fost foarte emoționantă și plină de griji pentru sănătatea fiului lor.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro. „În perioada sarcinii te gândești la cele mai crunte lucruri, să fie sănătos, să aibă toate degetele, până îl vezi că este bine. Cred că și din acest motiv nu putem face al doilea copil, ori suntem noi prea sensibili, ori nu înțeleg”, a declarat Gabriela Oțil.

