Gabriela Prisăcariu, adevărul despre schimbarea din viața de familie. De ce s-au mutat ea, soțul ei și fiul lor de la casă: „A fost greu până ne-am mobilizat”

Gabriela și Dani Oțil au făcut recent o schimbare importantă în viața de familie. După mai mulți ani petrecuți la casa lor din Corbeanca, cei doi au decis să lase în urmă traiul din afara orașului și să se mute, împreună cu fiul lor Tiago, într-un apartament închiriat din București. Gabriela a explicat într-un interviu recent ce a stat la baza acestei decizii.

Gabriela Prisăcariu, despre mutarea în București

Mutarea nu a fost una spontană, ci o alegere la care familia se gândea de ceva timp. Viața în apropierea Capitalei a devenit tot mai dificilă, mai ales din cauza traficului intens, iar drumul zilnic către oraș ajunsese să consume mult prea mult timp și energie. În plus, părinții au început să ia în calcul și viitorul lui Tiago, mai ales momentul în care va începe școala.

„Ne-am acomodat destul de ușor cu viața la oraș, ne priește. Ne-am mutat de două-trei săptămâni. Am făcut această schimbare pentru că nu se mai putea cu traficul de pe DN. De când se lucrează la metrou, este groaznic și pierdeam extrem de mult timp în trafic. Oricum, ne gândeam și la momentul în care Tiago va merge la școală, iar schimbarea aceasta trebuia făcută mai devreme sau mai târziu”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Chiar dacă mutarea a fost o alegere logică, procesul în sine nu a fost lipsit de emoții. Gabriela recunoaște că nu este o persoană care să îmbrățișeze ușor schimbările, însă, odată făcut pasul, lucrurile s-au așezat rapid. Noul apartament este spațios și oferă familiei tot confortul de care are nevoie.

Cum s-a adaptat Tiago

Adaptarea la noul stil de viață a fost surprinzător de rapidă pentru toți membrii familiei. Proximitatea parcului, facilitățile din zonă și organizarea mai practică a spațiului au compensat lipsa curții de la casa din Corbeanca.

„A fost greu până ne-am mobilizat. Mie nu îmi plac schimbările, de fel, dar trebuia să facem acest lucru. Este un apartament destul de mare, deci nu e nicio schimbare din punctul acesta de vedere, avem tot ce ne trebuie. Avem parcul aproape, nu ducem lipsa curții sau a teraselor, avem tot ce este nevoie. Copilul s-a adaptat, pisica s-a adaptat, deci toată lumea este bine. Tiago este chiar fericit. Faptul că avem lift și că nu mai avem scări în casă, probabil, ne face să fim mai aproape unii de alții, iar lui îi place mai mult”, a mai zis Gabriela.

Se pare că cel mai încântat de noua locuință este Tiago. Micuțul și-a dorit de mult timp să locuiască într-un bloc cu lift, iar acum dorința i s-a împlinit. Adaptarea a fost rapidă nu doar pentru el, ci și pentru pisica familiei, care s-a obișnuit fără probleme cu noul spațiu. În paralel, părinții privesc cu emoție către etapa următoare din viața băiețelului: începutul școlii. Până atunci, însă, familia se bucură de noul ritm de viață și de timpul câștigat prin mutarea mai aproape de oraș.

Deși acum locuiesc cu chirie în București, cei doi nu renunță la locuința lor din Corbeanca.

„Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare…”, a scris Gabriela pe Instagram. „Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”.

Foto: Instagram

