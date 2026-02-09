Gabriela Prisăcariu, adevărul despre schimbarea din viața de familie. De ce s-au mutat ea, soțul ei și fiul lor de la casă: „A fost greu până ne-am mobilizat”

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit de ce ea și Dani Oțil au ales să se mute la un apartament în București.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Gabriela și Tiago
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Gabriela și Dani Oțil au făcut recent o schimbare importantă în viața de familie. După mai mulți ani petrecuți la casa lor din Corbeanca, cei doi au decis să lase în urmă traiul din afara orașului și să se mute, împreună cu fiul lor Tiago, într-un apartament închiriat din București. Gabriela a explicat într-un interviu recent ce a stat la baza acestei decizii.

Gabriela Prisăcariu, despre mutarea în București

Mutarea nu a fost una spontană, ci o alegere la care familia se gândea de ceva timp. Viața în apropierea Capitalei a devenit tot mai dificilă, mai ales din cauza traficului intens, iar drumul zilnic către oraș ajunsese să consume mult prea mult timp și energie. În plus, părinții au început să ia în calcul și viitorul lui Tiago, mai ales momentul în care va începe școala.

„Ne-am acomodat destul de ușor cu viața la oraș, ne priește. Ne-am mutat de două-trei săptămâni. Am făcut această schimbare pentru că nu se mai putea cu traficul de pe DN. De când se lucrează la metrou, este groaznic și pierdeam extrem de mult timp în trafic. Oricum, ne gândeam și la momentul în care Tiago va merge la școală, iar schimbarea aceasta trebuia făcută mai devreme sau mai târziu”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Chiar dacă mutarea a fost o alegere logică, procesul în sine nu a fost lipsit de emoții. Gabriela recunoaște că nu este o persoană care să îmbrățișeze ușor schimbările, însă, odată făcut pasul, lucrurile s-au așezat rapid. Noul apartament este spațios și oferă familiei tot confortul de care are nevoie.

Cum s-a adaptat Tiago

Adaptarea la noul stil de viață a fost surprinzător de rapidă pentru toți membrii familiei. Proximitatea parcului, facilitățile din zonă și organizarea mai practică a spațiului au compensat lipsa curții de la casa din Corbeanca.

„A fost greu până ne-am mobilizat. Mie nu îmi plac schimbările, de fel, dar trebuia să facem acest lucru. Este un apartament destul de mare, deci nu e nicio schimbare din punctul acesta de vedere, avem tot ce ne trebuie. Avem parcul aproape, nu ducem lipsa curții sau a teraselor, avem tot ce este nevoie. Copilul s-a adaptat, pisica s-a adaptat, deci toată lumea este bine. Tiago este chiar fericit. Faptul că avem lift și că nu mai avem scări în casă, probabil, ne face să fim mai aproape unii de alții, iar lui îi place mai mult”, a mai zis Gabriela.

Se pare că cel mai încântat de noua locuință este Tiago. Micuțul și-a dorit de mult timp să locuiască într-un bloc cu lift, iar acum dorința i s-a împlinit. Adaptarea a fost rapidă nu doar pentru el, ci și pentru pisica familiei, care s-a obișnuit fără probleme cu noul spațiu. În paralel, părinții privesc cu emoție către etapa următoare din viața băiețelului: începutul școlii. Până atunci, însă, familia se bucură de noul ritm de viață și de timpul câștigat prin mutarea mai aproape de oraș.

Deși acum locuiesc cu chirie în București, cei doi nu renunță la locuința lor din Corbeanca.

„Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare…”, a scris Gabriela pe Instagram. „Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”.

Citește și:
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Victoria Raileanu, confesiuni sincere despre începutul relației cu soțul ei. Actrița și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut pe o aplicație de dating
People
Victoria Raileanu, confesiuni sincere despre începutul relației cu soțul ei. Actrița și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut pe o aplicație de dating
Adevăratul motiv pentru care Emma Stone nu folosește Instagram: "Mi-e prea teamă…"
People
Adevăratul motiv pentru care Emma Stone nu folosește Instagram: "Mi-e prea teamă…"
Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, imagine adorabilă cu fiica lor, Prințesa Ines
People
Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, imagine adorabilă cu fiica lor, Prințesa Ines
Meghan Markle, apariție glam la o strângere de fonduri din Los Angeles
People
Meghan Markle, apariție glam la o strângere de fonduri din Los Angeles
Laura Cosoi, adevărul despre relațiile din familie și realitatea din spatele fotografiilor: "De ce ne încurcăm în reproșuri"
People
Laura Cosoi, adevărul despre relațiile din familie și realitatea din spatele fotografiilor: "De ce ne încurcăm în reproșuri"
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
People
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
Libertatea
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
catine.ro
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Mai multe din people
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
People

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz iau în calcul posibilitatea de a adopta un copil.

+ Mai multe
Adela Popescu, declarație superbă pentru soțul ei. Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani: "Înțelegere și înțelepciune îți doresc"
Adela Popescu, declarație superbă pentru soțul ei. Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani: "Înțelegere și înțelepciune îți doresc"
People

Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani, iar soția lui, Adela Popescu, i-a făcut o urare înduioșătoare.

+ Mai multe
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
People

Kim Kardashian a apărut alături de Lewis Hamilton, presupusul ei partener, la show-ul SuperBowl 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC