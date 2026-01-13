Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur

Jennifer Garner și Jennifer Lopez nu au pozat împreună la Globurile de Aur, deși relația lor este una amiabilă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur

Jennifer Garner și Jennifer Lopez, fostele soții ale lui Ben Affleck, nu au apărut împreună pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026, deși, potrivit surselor, între ele „nu există nicio dramă”.

„Se înțeleg, sunt OK una cu cealaltă, nu există probleme”, a explicat sursa pentru Daily Mail. Totuși, decizia de a nu poza împreună a fost una calculată: „Nu vor să genereze titluri pozând împreună la un eveniment de premiere; ar fi stânjenitor. Nu vor să creeze agitație, pentru că ar fi greu pentru copii”.

Relația dintre cele două actrițe este una funcțională, mai ales în contextul familiilor lor extinse. Potrivit aceleiași surse, Jennifer Lopez, care are gemenii Max și Emme, în vârstă de 17 ani, cu Marc Anthony, și Jennifer Garner, care îi crește împreună cu Affleck pe Violet, 20 de ani, Seraphina, 17 ani, și Samuel, 13 ani, se văd „des”, în special pentru că Emme și Seraphina sunt foarte apropiate.

„Sunt destul de sigur că se văd cam o dată pe săptămână din cauza copiilor și vorbesc la telefon, fac un fel de co-parenting, chiar dacă Lopez a divorțat de Ben”, a mai spus sursa pentru Daily Mail.

După despărțirea de Affleck, Lopez, în vârstă de 56 de ani, a fost văzută de mai multe ori alături de copiii acestuia cu Garner, inclusiv cu Samuel și Violet. Din exterior, dinamica familiei pare una stabilă.

„Sunt ca o mare familie modernă, ceea ce e frumos. Toți au făcut terapie serios și înțeleg cât de important este să se înțeleagă de dragul copiilor:, a afirmat sursa. „În plus, Garner este foarte relaxată în privința tuturor lucrurilor; este o persoană fără dramă, așa că nu exista nicio șansă să apară vreo situație ciudată. Este una dintre cele mai drăguțe persoane din Hollywood”.

Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck

Jennifer Garner a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei personală, oferind detalii rare despre divorțul de Ben Affleck și despre modul în care această experiență i-a schimbat perspectiva asupra familiei și relațiilor.

Într-un interviu acordat revistei Marie Claire UK, actrița în vârstă de 53 de ani a rememorat despărțirea din 2015 de Ben Affleck, după zece ani de căsnicie, subliniind că dificultatea reală nu a fost expunerea publică, ci impactul emoțional al destrămării familiei.

„Trebuie să fii lucid în legătură cu ce poți și ce nu poți gestiona, iar eu nu puteam gestiona ce era acolo, în exterior. Dar ce era acolo”, a spus Garner, făcând un gest spre depărtare, „nu era lucrul greu. Greu era faptul în sine. Destrămarea unei familii, asta a fost greu. Pierderea unui parteneriat adevărat și a unei prietenii, asta a fost greu”.

În interviul pentru Marie Claire UK, Jennifer Garner a vorbit despre viața ei din prezent, dar și despre revenirea pe micile ecrane, odată cu cel de-al doilea sezon al serialului The Last Thing He Told Me, produs de Apple TV+. Actrița a explicat că, după despărțirea intens mediatizată de Affleck, cu care are trei copii, a simțit nevoia să se apropie mai mult de oamenii din jurul ei.

„Fac un efort mare și conștient să-mi văd oamenii cât de des pot, pentru că asta contează”, a declarat ea. „Acolo se află reziliența ta: în relațiile tale și în oamenii care te duc mai departe”.

Jennifer Garner și Ben Affleck s-au separat în 2015, iar divorțul a fost finalizat oficial în 2018. Deși ambii și-au continuat viețile personale, cei doi au rămas implicați activ în creșterea copiilor lor. Potrivit Marie Claire, actrița a vorbit și despre modul în care rolul de părinte s-a schimbat pe măsură ce copiii au crescut.

„Sunt pur și simplu atât de cool!”, a spus ea despre Violet Anne, Seraphina Rose și Samuel. „Parenting-ul s-a schimbat acum. E mai mult despre a fi părinte cu un buton pe gură… Trebuie să-i lași să crească și să-și facă propriile alegeri. Nu mai ai control”.

În prezent, Jennifer Garner are o relație cu omul de afaceri John Miller. Cu toate acestea, co-parentingul alături de Affleck, în condițiile unei expuneri publice constante, rămâne o provocare. Actrița a descris această dinamică drept una dintre cele mai dificile experiențe pentru ea și familia sa.

„A fost cel mai greu lucru. Nu greu în sensul larg al lucrurilor dificile din lume, dar complicat pentru mine și complicat pentru familia mea”.

Potrivit PEOPLE, o sursă apropiată actorului a declarat că Ben Affleck a petrecut sărbătorile de Crăciun alături de Jennifer Garner și copiii lor, continuând o tradiție de familie începută de Ziua Recunoștinței.

„La fel cum au petrecut Ziua Recunoștinței împreună, Ben este invitat să petreacă și Crăciunul cu Jen și copiii”, a spus sursa. „Au pur și simplu o rutină frumoasă acum, care funcționează pentru toată lumea”.

Citește și:
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: „Știam cât de nemiloasă poate fi…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
People
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
People
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
Gabriela Prisăcariu, imagini în costum de baie și înconjurată de zăpadă. Reacția lui Dani Oțil: "Să nu avem discuții"
People
Gabriela Prisăcariu, imagini în costum de baie și înconjurată de zăpadă. Reacția lui Dani Oțil: "Să nu avem discuții"
Emily Burghelea, despre experiența maternității. Cum i s-a schimbat viața de când are trei copii: "Cred că cel mai mult mă preocupă nu sănătatea fizică, ci..."
People
Emily Burghelea, despre experiența maternității. Cum i s-a schimbat viața de când are trei copii: "Cred că cel mai mult mă preocupă nu sănătatea fizică, ci..."
Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show
People
Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show
Cătălin Măruță, primele declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Pentru mine, acesta a fost..."
People
Cătălin Măruță, primele declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Pentru mine, acesta a fost..."
Libertatea
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Ce urmează pentru PRO TV. Anunțul făcut de Aleksandras Cesnavicius
Ce urmează pentru PRO TV. Anunțul făcut de Aleksandras Cesnavicius
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026
Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
S-a aflat! Care e adevăratul motiv din spatele plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV, după 18 ani. Prima declarație
S-a aflat! Care e adevăratul motiv din spatele plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV, după 18 ani. Prima declarație
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
catine.ro
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Mai multe din people
Claudia Iosif, fosta parteneră a lui Dorian Popa, s-a despărțit de iubitul ei: "Nu mai trebuie să pierzi timpul"
Claudia Iosif, fosta parteneră a lui Dorian Popa, s-a despărțit de iubitul ei: "Nu mai trebuie să pierzi timpul"
People

Claudia Iosif a oferit primele declarații despre despărțirea de partenerul ei.

+ Mai multe
Viviana Sposub, imagini din vacanța în Londra. Cum a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția
Viviana Sposub, imagini din vacanța în Londra. Cum a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția
People

Viviana Sposub a surprins cu imaginile publicate din vacanța din Londra.

+ Mai multe
Irina Rimes s-ar retrage din juriul emisiunii Vocea României. Care ar fi motivul
Irina Rimes s-ar retrage din juriul emisiunii Vocea României. Care ar fi motivul
People

Conform zvonurilor care circulă în presa mondenă, Irina Rimes ar urma să se retragă din juriul emisiunii Vocea României.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC