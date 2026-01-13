Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur

Jennifer Garner și Jennifer Lopez, fostele soții ale lui Ben Affleck, nu au apărut împreună pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026, deși, potrivit surselor, între ele „nu există nicio dramă”.

„Se înțeleg, sunt OK una cu cealaltă, nu există probleme”, a explicat sursa pentru Daily Mail. Totuși, decizia de a nu poza împreună a fost una calculată: „Nu vor să genereze titluri pozând împreună la un eveniment de premiere; ar fi stânjenitor. Nu vor să creeze agitație, pentru că ar fi greu pentru copii”.

Relația dintre cele două actrițe este una funcțională, mai ales în contextul familiilor lor extinse. Potrivit aceleiași surse, Jennifer Lopez, care are gemenii Max și Emme, în vârstă de 17 ani, cu Marc Anthony, și Jennifer Garner, care îi crește împreună cu Affleck pe Violet, 20 de ani, Seraphina, 17 ani, și Samuel, 13 ani, se văd „des”, în special pentru că Emme și Seraphina sunt foarte apropiate.

„Sunt destul de sigur că se văd cam o dată pe săptămână din cauza copiilor și vorbesc la telefon, fac un fel de co-parenting, chiar dacă Lopez a divorțat de Ben”, a mai spus sursa pentru Daily Mail.

După despărțirea de Affleck, Lopez, în vârstă de 56 de ani, a fost văzută de mai multe ori alături de copiii acestuia cu Garner, inclusiv cu Samuel și Violet. Din exterior, dinamica familiei pare una stabilă.

„Sunt ca o mare familie modernă, ceea ce e frumos. Toți au făcut terapie serios și înțeleg cât de important este să se înțeleagă de dragul copiilor:, a afirmat sursa. „În plus, Garner este foarte relaxată în privința tuturor lucrurilor; este o persoană fără dramă, așa că nu exista nicio șansă să apară vreo situație ciudată. Este una dintre cele mai drăguțe persoane din Hollywood”.

Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck

Jennifer Garner a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei personală, oferind detalii rare despre divorțul de Ben Affleck și despre modul în care această experiență i-a schimbat perspectiva asupra familiei și relațiilor.

Într-un interviu acordat revistei Marie Claire UK, actrița în vârstă de 53 de ani a rememorat despărțirea din 2015 de Ben Affleck, după zece ani de căsnicie, subliniind că dificultatea reală nu a fost expunerea publică, ci impactul emoțional al destrămării familiei.

„Trebuie să fii lucid în legătură cu ce poți și ce nu poți gestiona, iar eu nu puteam gestiona ce era acolo, în exterior. Dar ce era acolo”, a spus Garner, făcând un gest spre depărtare, „nu era lucrul greu. Greu era faptul în sine. Destrămarea unei familii, asta a fost greu. Pierderea unui parteneriat adevărat și a unei prietenii, asta a fost greu”.

În interviul pentru Marie Claire UK, Jennifer Garner a vorbit despre viața ei din prezent, dar și despre revenirea pe micile ecrane, odată cu cel de-al doilea sezon al serialului The Last Thing He Told Me, produs de Apple TV+. Actrița a explicat că, după despărțirea intens mediatizată de Affleck, cu care are trei copii, a simțit nevoia să se apropie mai mult de oamenii din jurul ei.

„Fac un efort mare și conștient să-mi văd oamenii cât de des pot, pentru că asta contează”, a declarat ea. „Acolo se află reziliența ta: în relațiile tale și în oamenii care te duc mai departe”.

Jennifer Garner și Ben Affleck s-au separat în 2015, iar divorțul a fost finalizat oficial în 2018. Deși ambii și-au continuat viețile personale, cei doi au rămas implicați activ în creșterea copiilor lor. Potrivit Marie Claire, actrița a vorbit și despre modul în care rolul de părinte s-a schimbat pe măsură ce copiii au crescut.

„Sunt pur și simplu atât de cool!”, a spus ea despre Violet Anne, Seraphina Rose și Samuel. „Parenting-ul s-a schimbat acum. E mai mult despre a fi părinte cu un buton pe gură… Trebuie să-i lași să crească și să-și facă propriile alegeri. Nu mai ai control”.

În prezent, Jennifer Garner are o relație cu omul de afaceri John Miller. Cu toate acestea, co-parentingul alături de Affleck, în condițiile unei expuneri publice constante, rămâne o provocare. Actrița a descris această dinamică drept una dintre cele mai dificile experiențe pentru ea și familia sa.

„A fost cel mai greu lucru. Nu greu în sensul larg al lucrurilor dificile din lume, dar complicat pentru mine și complicat pentru familia mea”.

Potrivit PEOPLE, o sursă apropiată actorului a declarat că Ben Affleck a petrecut sărbătorile de Crăciun alături de Jennifer Garner și copiii lor, continuând o tradiție de familie începută de Ziua Recunoștinței.

„La fel cum au petrecut Ziua Recunoștinței împreună, Ben este invitat să petreacă și Crăciunul cu Jen și copiii”, a spus sursa. „Au pur și simplu o rutină frumoasă acum, care funcționează pentru toată lumea”.

